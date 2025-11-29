México

La Granja VIP en vivo hoy 29 de noviembre: Sergio Mayer Mori y Alfredo Adame son traicionados

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 de Disney+

14:11 hsHoy

Sergio Mayer Mori se molesta tras ser traicionado por Alfredo Adame

Kim Shantal traicionó a Alfredo Adame y él nominó directamente a Sergio Mayer Mori.

Tras la selección, el cantante explotó en contra de Kim Shantal por su decisión.

“¿Por qué no me lo dices de frente, nada más por al espalda", reclamó Mayer Mori y Shantal respondió: “Nada más cag** el palo por la espalda”.

(IG: @lagranjavipmx)
13:27 hsHoy

Noche de traiciones en La Granja VIP: ¿A quién salvó y nominó Kim Shantal?

La gala estuvo marcada por alianzas fracturadas, estrategias inesperadas y un ambiente de máxima tensión entre los famosos

(IG: @lagranjavip)
La noche de doble traición en La Granja VIP situó a Kim Shantal en el centro de la polémica, luego de que sus decisiones estratégicas alteraron el rumbo del reality y generaron una ola de reacciones entre los participantes.

13:10 hsHoy

¿Quiénes son los nominados de la semana?

  • Lis Vega
  • Fabiola Campomanes
  • Alfredo Adame
  • Sergio Mayer Mori
(IG: @lagranjavipmx)
