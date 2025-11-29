La Granja VIP en vivo hoy 29 de noviembre: Sergio Mayer Mori y Alfredo Adame son traicionados

Kim Shantal traicionó a Alfredo Adame y él nominó directamente a Sergio Mayer Mori.
Tras la selección, el cantante explotó en contra de Kim Shantal por su decisión.
“¿Por qué no me lo dices de frente, nada más por al espalda", reclamó Mayer Mori y Shantal respondió: “Nada más cag** el palo por la espalda”.
La noche de doble traición en La Granja VIP situó a Kim Shantal en el centro de la polémica, luego de que sus decisiones estratégicas alteraron el rumbo del reality y generaron una ola de reacciones entre los participantes.