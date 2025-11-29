La Granja VIP en vivo hoy 29 de noviembre: Sergio Mayer Mori y Alfredo Adame son traicionados

¿Quiénes son los nominados de la semana?

La noche de doble traición en La Granja VIP situó a Kim Shantal en el centro de la polémica, luego de que sus decisiones estratégicas alteraron el rumbo del reality y generaron una ola de reacciones entre los participantes.

“¿Por qué no me lo dices de frente, nada más por al espalda" , reclamó Mayer Mori y Shantal respondió: “Nada más cag** el palo por la espalda”.

Tras la selección, el cantante explotó en contra de Kim Shantal por su decisión.

Kim Shantal traicionó a Alfredo Adame y él nominó directamente a Sergio Mayer Mori.

Últimas noticias

Dua Lipa en México: setlist, posibles covers, horarios y todo sobre sus conciertos en el Estadio GNP La estrella británica eligió la Ciudad de México para cerrará su gira mundial “Radical Optimism Tour”

Beca de Aprovechamiento Académico Edomex: estas son las fechas de registro para el ciclo 2025–2026 El Estado de México abrió su convocatoria dirigida a estudiantes de primaria, secundaria y nivel superior

Noche de traiciones en La Granja VIP: ¿A quién salvó y nominó Kim Shantal? La gala estuvo marcada por alianzas fracturadas, estrategias inesperadas y un ambiente de máxima tensión entre los famosos

Santoral: qué santos se celebran este 29 de noviembre La lista del santoral para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy