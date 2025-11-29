Noche de traiciones en La Granja VIP: ¿A quién salvó y nominó Kim Shantal?

(IG: @lagranjavip)

La noche de doble traición en La Granja VIP situó a Kim Shantal en el centro de la polémica, luego de que sus decisiones estratégicas alteraron el rumbo del reality y generaron una ola de reacciones entre los participantes.

La gala del viernes 28 de noviembre, marcada por la tensión y la expectativa, evidenció la fragilidad de las alianzas y la intensidad de la competencia.

A quién salvó Kim Shantal

Tras obtener el triunfo en la dinámica de La Salvación, Kim Shantal se enfrentó a la primera gran decisión de la noche: elegir a quién rescatar de la lista de nominados.

Contra las expectativas de algunos, optó por salvar a El Patrón, quien así quedó fuera de peligro inmediato. Esta determinación dejó fuera de la salvación a Fabiola Campomanes, quien ya intuía su destino antes de la gala, como reconoció ante Adal Ramones.

(Captura de pantalla)

La elección de Kim no solo sorprendió a los presentes, sino que también consolidó la permanencia de El Patrón en la competencia, mientras Fabiola continuó en la lista de nominados.

A quién traicionó Kim Shantal

La dinámica de la noche exigía un segundo movimiento: la nominación directa de un participante por parte de Kim Shantal. En este punto, la influencer eligió a Alfredo Adame, quien fue enviado a la placa de nominados.

Esta decisión formó parte de una estrategia que se había gestado desde días antes, especialmente tras la salida de Kike Mayagoitia, quien dejó delineado un plan para colocar a Sergio Mayer Mori en la lista de nominados.

(Captura de pantalla La Granja VIP)

La nominación de Adame no solo lo expuso a la eliminación, sino que también activó la siguiente fase de la doble traición.

Cuál fue la doble traición

La mecánica de la gala establecía que el nominado por Kim debía, a su vez, traicionar a otro compañero. Alfredo Adame, en cumplimiento de esta regla, eligió a Sergio Mayer Mori, quien así se sumó a la lista de nominados. Este desenlace respondió al acuerdo previo entre algunos participantes para debilitar la posición de Mayer Mori en la competencia.

Junto a ellos, Lis Vega y Fabiola Campomanes permanecieron nominadas por otras vías: Lis, por el veto del Huevo Dorado y la votación mayoritaria en la Asamblea; Fabiola, por haber sido mencionada en El Legado de Kike Mayagoitia.

El encontronazo con Sergio Mayer Mori

La reacción de Sergio Mayer Mori no se hizo esperar. Durante la transmisión de la gala, el músico expresó su incomodidad ante la traición de quienes consideraba aliados.

“No, no, está bien: cada quien tiene su perspectiva y se vale”, manifestó Mayer Mori, visiblemente molesto.

Kim Shantal respondió recordando que él mismo había expresado su deseo de jugar solo: “Tú dijiste que querías jugar solo, nos dijo la semana pasada que él quería empezar de cero, que quería jugar solo...”.

Kim Shantal defiende la amistad con Sergio Mayer Mori y niega cualquier romance, aunque los rumores crecen dentro y fuera de La Granja VIP (TV Azteca)

La tensión aumentó cuando Mayer Mori, antes del corte de la transmisión, lanzó una acusación directa: “No, pues muchas gracias por subirme, eso es exactamente lo contrario a lo que me refería (…) ahí está la clase maestra de mentiras e hipocresía de la que hablaba”.

Posteriormente, Mayer Mori compartió con Fabiola Campomanes su disposición a abandonar la competencia: “Ya pedí mis maletitas y las voy a hacer con gusto y, sobre todo, con orgullo”, le confió, recibiendo el apoyo de la actriz, quien lamentó la forma en que se estaba jugando.

Por su parte, Alfredo Adame, aunque inicialmente se mostró sereno ante la traición, no tardó en expresar su descontento a Kim Shantal con palabras enigmáticas sobre las consecuencias de sus decisiones.