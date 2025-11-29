México

Quién es el séptimo eliminado de La Granja VIP, según encuesta

Kim Shantal, ganadora de la salvación, traicionó a Alfredo Adame y él nominó directamente a Sergio Mayer Mori

(IG: @lagranjavipmx)
Fabiola Campomanes, Lis Vega, Sergio Mayer Mori y Alfredo Adame integran la placa de nominados de la séptima semana de La Granja VIP y uno de ellos deberá salir el 30 de noviembre.

A continuación, te contamos quién el nominado favorito del público para permanecer en la competencia y quien podría convertirse en el eliminado.

Lis Vega y Alberto del
¿Quién es el séptimo eliminado de La Granja VIP?

En redes sociales circulan varias encuestas sobre quién podría ser el próximo eliminado de la competencia. Entre estas destaca una realizada por el programa Vaya Vaya.

“¿Quién quieres que se quede en La Granja VIP?”, se lee en Facebook.

A continuación, te compartimos cuáles son los resultados, según un primer corte realizado la mañana del 29 de noviembre.

(Facebook: Vaya Vaya)
Alfredo Adame se posiciona como el favorito para permanecer en la competencia con 58 por ciento de votos a favor.

Le siguen Sergio Mayer Mori con 20 por ciento y Lis Vega con 11 por ciento de votos a favor.

En último lugar se encuentra Fabiola Campomanes con 9 por ciento de votos a favor de su permanencia, es decir, es la nominada con menos apoyo hasta el momento y podría salir el próximo 30 de noviembre, según esta encuesta.

(IG: @lagranjavipmx)
¿Quiénes son los granjeros eliminados de La Granja VIP?

El programa arrancó el pasado 12 de octubre y tendrá una duración de 10 semanas, por lo que será hasta el 21 de diciembre cuando se revele al gran ganador o ganadora de la temporada.

Mientras tanto, todos los domingos un granjero será eliminado. Hasta el momento van seis:

  1. Carolina Ross
  2. Sandra Itzel
  3. Omahi
  4. Jawy Méndez
  5. Manola Diez
  6. Kike Mayagoitia
(Captura de pantalla La Granja
¿Quién abandonó La Granja VIP?

Hasta el momento, solo uno de los 16 granjeros que entraron a la competencia ha tomado la decisión de salir por voluntad propia: Lolita Cortés.

La actriz de teatro musical y crítica de La Academia salió en la cuarta semana de competencia tras sufrir una crisis de salud mental.

“He estado con mi esposo. Mis perros al principio fue: «¿Y esta señora dónde la hemos visto antes?» (...) Mi hermana estaba deshecha, recuperar a mis hijos, me fui a casa de mi hijo, platicamos (...) He estado con mi esposo porque algo que entendí ahí adentro es: No, no quiero el césped de al lado que es más verde. No, no quiero la ropa que tiene alguien más. Quiero a mi marido, quiero a mi familia, quiero donde vivo, quiero a mis perros", contó en entrevista para Venga la Alegría.

