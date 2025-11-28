México

Sergio Mayer interpone nuevas medidas legales tras asegurar que su hijo ha sido revictimizado en La Granja VIP

El creador de “Solo para mujeres” reveló que Natália Subtil siempre busca boicotear los proyectos de su hijo

Guardar
Abogados de Sergio Mayer aseguraron
Abogados de Sergio Mayer aseguraron que un juez acaba de ordenar y ratificar las medidas de protección en favor de la niña, su papá y abuelo. Foto: Instagram @sergiomayerb / @smayermori

A la salida de los juzgados, Sergio Mayer fue abordado por la prensa con preguntas relacionadas con los recientes sucesos vinculados a su hijo mayor en La Granja VIP.

Durante la transmisión de uno de los programas que conduce Adal Ramones, se abordó la relación que Sergio Mayer Mori mantuvo con la modelo Natália Subtil en el periodo en que él era menor de edad.

Los comentarios emitidos por algunos panelistas en torno a esta situación provocaron la indignación del creador de “Solo para mujeres”, quien expresó su intención de emprender nuevas acciones legales contra determinadas personas.

El cantante también externó unas palabras para su hija Mila La Granja VIP México // TikTok: @anaochoa114

Sergio Mayer emprende acciones legales tras declaraciones sobre su hijo en La Granja VIP

Durante su encuentro con la prensa, Sergio Mayer hizo referencia a la decisión tomada por Natália Subtil respecto a la presencia de su nieta en La Granja VIP. El ex diputado comentó que, a su juicio, la acción tomada por Subtil pretende sabotear la participación de su hijo en el reality show.

Asimismo, señaló que estas situaciones se presentan de forma recurrente cada vez que su primogénito participa en un proyecto, destacando que los conflictos relacionados con su ex pareja tienden a resurgir públicamente en esos contextos.

Por otra parte, ante las preguntas de la prensa sobre una de las afirmaciones realizadas por Sergio Mayer Mori sobre su ex pareja dentro del reality show, decidió no pronunciarse directamente y cedió el espacio a sus abogados.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Sergio Mayer busca que dejen de revictimizar a su hijo

Los representantes legales explicaron que existen restricciones para abordar públicamente ciertos temas relacionados con los acontecimientos ocurridos dentro de La Granja VIP, argumentando la necesidad de evitar la revictimización de Sergio Mayer Mori.

"El juez acaba de ordenar y ratificar medidas de protección en favor de la niña (de identidad reservada), así como de su padre. En ese sentido, ni las agresoras pueden opinar respecto a ese tema", explicó.

De acuerdo con la abogada, además de la vida privada del actor, no se puede interferir en las declaraciones que hizo dentro del reality sobre un encuentro íntimo que tuvo con su ex pareja.

Sergio Mayer asegura que su
Sergio Mayer asegura que su hijo está siendo revictimizado en La Granja VIP. (TV Azteca)

Sergio Mayer asegura que se cometió un delito tras las declaraciones de su hijo en La Granja VIP

Los representantes legales de Sergio Mayer manifestaron que, al revictimizar a Sergio Mayer Mori respecto al delito de estupro, quienes incurren en dicha conducta estarían realizando un “escarnio”, aludiendo a una acción de ataque en la que se asume que no habrá consecuencias a pesar de que el hecho constituye un delito.

Por su parte, el actor de "La fea más bella" opinó que con estas acciones se está transmitiendo un mensaje equivocado tanto a los jóvenes como a las mujeres que han sido víctimas de violencia, ya que la discusión pública surgió a raíz de que Sergio Mayer Mori relató su experiencia ocurrida cuando tenía 17 años.

Temas Relacionados

Sergio MayerSergio Mayer MoriNatália SubtilLa Granja VIPTV Aztecamexico-entretenimiento

Más Noticias

Grecia Quiroz solicita registrar como marca el nombre de “Carlos Manzo” y “Movimiento Independiente del Sombrero”

El director del IMPI confirmó la solicitud de la alcaldesa de Uruapan

Grecia Quiroz solicita registrar como

Top de películas más vistas en Netflix México

Con estas historias, Netflix busca mantenerse en el gusto de sus usuarios

Top de películas más vistas

Aerolíneas mexicanas registran afectaciones en vuelos por este motivo

El fabricante de aviones ha advertido que la falla podría “ corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo”

Aerolíneas mexicanas registran afectaciones en

Filmes para ver esta noche en Prime Video México

En la actualidad, Prime Video y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Filmes para ver esta noche

Temblor hoy 28 de noviembre en México: se registró un sismo se 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy 28 de noviembre
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Güero”, hijo del Chapo

“El Güero”, hijo del Chapo Guzmán, se declarará culpable en Chicago, Illinois

Fraude en el sector salud de CDMX: así operaba la red que “vendía” plazas laborales a sus víctimas

Dos adolescentes disparan contra policía municipal y son detenidos en Villa de Álvarez, Colima

Con pacas de ropa: así habría traficado armas la red de Raúl Rocha

¿Quién es José Manuel “N”? Exsecretario de Seguridad de Uruapan, señalado en el caso de Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

Filmes para ver esta noche

Filmes para ver esta noche en Prime Video México

Las series más populares de Prime Video México que no podrás dejar de ver

Exatlón México: quién gana la salvación hoy 28 de noviembre

Qué serie ver esta noche en Netflix México

La periodista María Julia Lafuente se despide de la televisión regiomontana tras 48 años de trayectoria

DEPORTES

Katia Itzel García hace historia

Katia Itzel García hace historia y se convierte en la primera mujer en pitar una liguilla

¿Dónde comprar el nuevo jersey exclusivo de Cruz Azul para la Copa Intercontinental, que contará con piezas limitadas?

América vs Rayados: aficionados explotan por árbitro asignado para el partido de vuelta de los Cuartos de Final

Liguilla sin presencia nacional: ¿Quién fue el último DT mexicano en llegar a la fase final de la Liga MX?

Claudio Castagnoli apunta al título Mundial Pesado del CMLL y afirma que la Arena México es su recinto preferido