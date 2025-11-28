Sergio Mayer interpone nuevas medidas legales tras asegurar que su hijo ha sido revictimizado en La Granja VIP

Abogados de Sergio Mayer aseguraron que un juez acaba de ordenar y ratificar las medidas de protección en favor de la niña, su papá y abuelo. Foto: Instagram @sergiomayerb / @smayermori

A la salida de los juzgados, Sergio Mayer fue abordado por la prensa con preguntas relacionadas con los recientes sucesos vinculados a su hijo mayor en La Granja VIP.

Durante la transmisión de uno de los programas que conduce Adal Ramones, se abordó la relación que Sergio Mayer Mori mantuvo con la modelo Natália Subtil en el periodo en que él era menor de edad.

Los comentarios emitidos por algunos panelistas en torno a esta situación provocaron la indignación del creador de “Solo para mujeres”, quien expresó su intención de emprender nuevas acciones legales contra determinadas personas.

El cantante también externó unas palabras para su hija Mila

Sergio Mayer emprende acciones legales tras declaraciones sobre su hijo en La Granja VIP

Durante su encuentro con la prensa, Sergio Mayer hizo referencia a la decisión tomada por Natália Subtil respecto a la presencia de su nieta en La Granja VIP. El ex diputado comentó que, a su juicio, la acción tomada por Subtil pretende sabotear la participación de su hijo en el reality show.

Asimismo, señaló que estas situaciones se presentan de forma recurrente cada vez que su primogénito participa en un proyecto, destacando que los conflictos relacionados con su ex pareja tienden a resurgir públicamente en esos contextos.

Por otra parte, ante las preguntas de la prensa sobre una de las afirmaciones realizadas por Sergio Mayer Mori sobre su ex pareja dentro del reality show, decidió no pronunciarse directamente y cedió el espacio a sus abogados.

Sergio Mayer busca que dejen de revictimizar a su hijo

Los representantes legales explicaron que existen restricciones para abordar públicamente ciertos temas relacionados con los acontecimientos ocurridos dentro de La Granja VIP, argumentando la necesidad de evitar la revictimización de Sergio Mayer Mori.

"El juez acaba de ordenar y ratificar medidas de protección en favor de la niña (de identidad reservada), así como de su padre. En ese sentido, ni las agresoras pueden opinar respecto a ese tema", explicó.

De acuerdo con la abogada, además de la vida privada del actor, no se puede interferir en las declaraciones que hizo dentro del reality sobre un encuentro íntimo que tuvo con su ex pareja.

Sergio Mayer asegura que su hijo está siendo revictimizado en La Granja VIP. (TV Azteca)

Sergio Mayer asegura que se cometió un delito tras las declaraciones de su hijo en La Granja VIP

Los representantes legales de Sergio Mayer manifestaron que, al revictimizar a Sergio Mayer Mori respecto al delito de estupro, quienes incurren en dicha conducta estarían realizando un “escarnio”, aludiendo a una acción de ataque en la que se asume que no habrá consecuencias a pesar de que el hecho constituye un delito.

Por su parte, el actor de "La fea más bella" opinó que con estas acciones se está transmitiendo un mensaje equivocado tanto a los jóvenes como a las mujeres que han sido víctimas de violencia, ya que la discusión pública surgió a raíz de que Sergio Mayer Mori relató su experiencia ocurrida cuando tenía 17 años.