México

Un golpe para AMLO, humillación y “un circo político”: lo que hay detrás de la renuncia de Gertz Manero de la FGR, según analistas

El pasado jueves, Gertz Manero presentó su renuncia de la Fiscalía General de la República

Guardar
FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM
FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

El pasado jueves se dio a conocer que el ahora ex fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, había presentado su renuncia.

Ante esto, periodistas y analistas políticos han señalado que no fue una decisión de él la de dejar la Fiscalía, sino que, más bien, fue una acción ordenada desde Palacio Nacional.

Uno de los analistas que habló sobre el tema en su columna de este viernes, fue Raymundo Riva Palacio. El periodista dice, en su texto titulado La batalla de Gertz, que la salida del exfiscal no solo era un golpe para él, sino también era un golpe indirecto para el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien lo llevó a ese cargo, “y su entorno envuelto en sospechas criminales”.

Esto, explica, porque perderá el control de la Fiscalía en momentos delicados, y quedará en manos de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien tiene gran incidencia sobre Ernestina Godoy, quien quedó al frente de la institución autónoma de manera temporal.

Por su parte, también en su columna de este viernes, el periodista Salvador Camarena dijo que Gertz Manero fue “humillado” el jueves pasado, por el movimiento político al que desde la Fiscalía entregó algunos de sus servicios más polémicos.

Alejandro Gertz Manero renunció el
Alejandro Gertz Manero renunció el 27 de noviembre a la titularidad de la FGR. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Expuso que Gertz Manero fue casi todo, y el casi, está la raíz de su caída.

Señaló que en 2018 su roestro fue una de las demostraciones de que AMLO no sería un presidente más, pues al nombrarlo como Fiscal General, AMLO lanzó la advertencia de que la justicia sería un arma política de temer.

En su texto, Camarena dice que Gertz Manero fue casi todo, menos presidente de México, ni, su pecado mayor, morenista, pues en el nuevo régimen no cabe la independencia. “Su agenda ya no podía ser discrecional: hay muchos trapos sucios, mucho olor a huachicol, y Gertz iba a cobrar muy cara cada ida a la tintorería”.

“Cayó el fiscal, y la ironía es que pronto, la sociedad y el propio gobierno, ni qué decirde la presidenta, podrían descubrir que en una administración vale más un equilibrio a partir de egos enormes, así terminen en pugnas acérrimas como la de Scherer-Gertz, que un equipo de gente sin voluntad propia. Gertz Manero de embajador. Sí, un destierro para quien tantos pecados les sabe”, concluye la columna.

El periodista Sergio Sarmento aseguró en su columna en el medio Reforma, titulada Renuncia Forzada, que la renuncia de Gertz Manero fue forzada y desaseada, señalando que así lo sugería el “circo” político que montó el jueves cuando se citó a una sesión extraordinaria del pleno del Senado en la que se mantuvo a los senadores esperando por horas y perdiendo el tiempo en espera de una carta que no llegaba, y que, cuando arribó, solamente tenía tres párrafos.

Sarmiento señaló que la renuncia
Sarmiento señaló que la renuncia de Gertz Manero fue forzada y desaseada. FOTO: TERCERO DÍAZ /CUARTOSCURO.COM

Además, recordó que ni Sheinbaum ni nadie más han señalado las “causas graves que establezca la ley” por las que se amenazó que sería destituido de no presentar su renuncia.

“A mí Gertz Manero me había dicho: nunca renunciaré ni me iré antes.Pero algo sucedió, aún no sé quélo provocó, que la Presidenta de la República decidió que era el tiempo”, señaló López-Dóriga en su columna, en el medio Milenio.

Temas Relacionados

FGRAlejandro Gertz ManeroAMLORaymundo Riva Palaciomexico-noticias

Más Noticias

INE ha recibido más de 98 mil solicitudes para identificar a personas desaparecidas a través de datos biométricos

El instituto electoral indicó que desde el 2016 ha firmado más de 40 convenios de colaboración para la búsqueda de personas

INE ha recibido más de

Pasajera ofende a chofer en Querétaro tras negarse a cambiar la ruta para a recoger a otra persona: video se vuelve viral

El intercambio se viralizó por la tensión creciente luego de que la usuaria exigiera un desvío no registrado

Pasajera ofende a chofer en

Loserville de Limp Bizkit cambia sede de último minuto: el festival de metal será en una nueva locación de CDMX

Promotores afirman que todo sigue en pie para el gran evento que originalmente estaba programado en la Explanada del Estadio Azteca

Loserville de Limp Bizkit cambia

Papa León XIV celebrará misa para la Virgen de Guadalupe en el Vaticano, tras descartar el título de “corredentora”

El Sumo Pontífice liderará la eucaristía en la Basílica de San Pedro, a pocos días de que el Vaticano publicara una directriz que limita el uso de expresiones tradicionales sobre el rol de María en la salvación

Papa León XIV celebrará misa

Diputada de BC confronta a Secretario de Economía: “por ley está obligado a rendir cuentas y a responder los cuestionamientos”

Kurt Harold Morales compareció ante la Comisión de Hacienda del congreso local

Diputada de BC confronta a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dos adolescentes disparan contra policía

Dos adolescentes disparan contra policía municipal y son detenidos en Villa de Álvarez, Colima

Con pacas de ropa: así habría traficado armas la red de Raúl Rocha

¿Quién es José Manuel “N”? Exsecretario de Seguridad de Uruapan, señalado en el caso de Carlos Manzo

Estalla artefacto explosivo en instalaciones del Centro de Seguridad Ciudadana de Mazatlán, Sinaloa

Procesan a 4 detenidos tras enfrentamiento con elementos de seguridad en Sinaloa que dejó 13 abatidos

ENTRETENIMIENTO

Loserville de Limp Bizkit cambia

Loserville de Limp Bizkit cambia sede de último minuto: el festival de metal será en una nueva locación de CDMX

Chayanne confirma dos shows más en CDMX para 2026: preventa, sede y fechas

Adiós al Teatro Manolo Fábregas: cuál fue la primera y última obra antes de su demolición histórica

Aprende a preparar soufflé pancakes japoneses al estilo mexicano: receta fácil y rápida

Jenni Rivera regresa este 2025: cuándo se estrena el álbum póstumo de la Diva de la Banda

DEPORTES

América vs Rayados: aficionados explotan

América vs Rayados: aficionados explotan por árbitro asignado para el partido de vuelta de los Cuartos de Final

Liguilla sin presencia nacional: ¿Quién fue el último DT mexicano en llegar a la fase final de la Liga MX?

Claudio Castagnoli apunta al título Mundial Pesado del CMLL y afirma que la Arena México es su recinto preferido

Leyenda Azul: quiénes han sido los luchadores ganadores del torneo en honor a Blue Demon

David Faitelson cuestiona a Gabriela Cuevas por vincular el sismo del 85 con los problemas de baches en CDMX