Sheinbaum confirma que ofreció a Gertz Manero ser embajador mexicano y aceptó la renuncia de Ernestina Godoy

La presidenta dio a conocer que fue ella quien le ofreció una embajada mexicana a Alejandro Gertz Manero | Youtube / CEPROPIE

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República (FGR) después de que se enviara una carta al Senado de la República para aceptar su dimisión. Sin embargo, la mandataria dio más detalles de cuál será el rol del exfiscal ahora que se ha conocido que será embajador de México “en un país vecino”.

En su conferencia matutina de este 28 de noviembre, la titular del Ejecutivo Federal expresó su agradecimiento y visto bueno al exfiscal, pero aclaró que aún está por definirse cuál será la sede que ocupará ahora en su nuevo encargo.

Sobre esa línea, Sheinbaum también dijo que aceptó la renuncia de Ernestina Godoy Ramos, exconsjera jurídica de la Presidencia, tras confirmarse que esta última asistió a instalaciones de la FGR para recibir su encargo dentro de la Fiscalía Especial de Control Competencial (FECC), decisión que tomó el mismo Gertz Manera previo a su dimisión.

No obstante, este reacomodo, de acuerdo con la Ley de la Fiscalía General de la República, la llevó a ser nombrada como encargada de despacho de la FGR en lo que se lleva a cabo el proceso de selección de una nueva titularidad por parte del Poder Ejecutivo y el propio Senado de la República.

Sheinbaum Pardo mostró su respaldo al papel de Alejandro Gertz Manero en la FGR a pesar de su renuncia | Cuartoscuro

Información en desarrollo...