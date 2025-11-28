Senadores de Morena aceptaron la renuncia de Gertz Manero “Salvaguardando el interés nacional”

La bancada de Morena en el Senado justificó la aceptación de la renuncia de Alejandro Gertz Manero por la defensa del interés nacional. Crédito: X @MorenaSenadores

La bancada de Morena en el Senado destacó explícitamente en sus redes sociales su motivación central para aceptar la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR): la defensa del interés nacional y el respeto al marco constitucional.

En palabras del grupo legislativo de Morena expresadas en su cuenta de x la noche de este 27 de noviembre: “Salvaguardando el interés nacional, la Mayoría del Pueblo aceptamos y aprobamos la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República”.

Este mensaje sintetiza el argumento clave de Morena: mantener la prioridad en la estabilidad institucional y la transformación de la vida pública. El respaldo a la salida de Gertz Manero, según su postura pública, responde a una evaluación política colectiva.

Junto a la referencia al interés nacional, los senadores de Morena pusieron énfasis en que el proceso siguió “con apego total a la Constitución”. Según el mensaje, de forma inmediata tras la aceptación de la renuncia, el Senado emitió la convocatoria para la elección del nuevo titular de la FGR.

Debate y resultado de la votación

El Senado de la República aprobó la renuncia de Gertz Manero como fiscal general de la república con 74 votos a favor y 22 en contra, tras un trámite urgente. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha/File Photo

El Pleno del Senado de la República aceptó la renuncia de Alejandro Gertz Manero después de las 6 de la tarde, con una votación de 74 votos a favor y 22 en contra. En esa sesión, Laura Itzel Castillo, al frente de la Mesa Directiva, instruyó a comunicar el resultado tanto a la presidenta Claudia Sheinbaum como al titular saliente de la Fiscalía.

La decisión se tomó con trámite urgente, al considerarse un asunto de gran relevancia nacional. La convocatoria para relevar a Gertz Manero se integró de inmediato a la orden del día.

Puntos clave del procedimiento inmediato:

El proceso , conducido por la Junta de Coordinación Política, iniciará con la recepción de postulaciones del 28 al 30 de noviembre.

Los aspirantes deben presentar documentos y un ensayo sobre la realidad de justicia y seguridad.

La selección avanzará hasta conformar una terna para aprobación del Senado por mayoría calificada.

Diversos grupos parlamentarios externaron razones para votar en contra, como la falta de causal grave o el carácter político de la renuncia. Sin embargo, la mayoría de Morena y fuerzas aliadas lograron consolidar el aval legislativo, priorizando el argumento de interés nacional.

Razones legales para la renuncia del fiscal general

Morena destacó que la salida de Gertz Manero responde a una evaluación política colectiva. Crédito: X @MorenaSenadores

La salida anticipada de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General reavivó la conversación sobre las causas válidas de renuncia para este cargo. De acuerdo con la Ley de la Fiscalía General de la República, solo existen motivos expresamente regulados. El artículo 24 delimita estos escenarios:

Comisión de delitos graves, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, como delincuencia organizada, extorsión u homicidio.

oficiosa, como delincuencia organizada, extorsión u homicidio. Pérdida de la ciudadanía mexicana.

mexicana. Incapacidad total o permanente mayor a seis meses, acreditada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

mayor a seis meses, acreditada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Violaciones graves a la Constitución.

Este marco legal restringe la renuncia a supuestos específicos, con el objetivo de fortalecer la autonomía del cargo. La ley también exige la aprobación del Senado por mayoría simple, siempre y cuando la renuncia esté debidamente justificada por una “causa grave”.