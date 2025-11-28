México

Senadores de Morena aceptaron la renuncia de Gertz Manero “Salvaguardando el interés nacional”

El Senado activó el proceso para recibir postulaciones y conformar una terna de aspirantes, luego de aceptar la renuncia del fiscal general

Guardar
La bancada de Morena en
La bancada de Morena en el Senado justificó la aceptación de la renuncia de Alejandro Gertz Manero por la defensa del interés nacional. Crédito: X @MorenaSenadores

La bancada de Morena en el Senado destacó explícitamente en sus redes sociales su motivación central para aceptar la renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR): la defensa del interés nacional y el respeto al marco constitucional.

En palabras del grupo legislativo de Morena expresadas en su cuenta de x la noche de este 27 de noviembre: Salvaguardando el interés nacional, la Mayoría del Pueblo aceptamos y aprobamos la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República”.

Este mensaje sintetiza el argumento clave de Morena: mantener la prioridad en la estabilidad institucional y la transformación de la vida pública. El respaldo a la salida de Gertz Manero, según su postura pública, responde a una evaluación política colectiva.

Junto a la referencia al interés nacional, los senadores de Morena pusieron énfasis en que el proceso siguió “con apego total a la Constitución”. Según el mensaje, de forma inmediata tras la aceptación de la renuncia, el Senado emitió la convocatoria para la elección del nuevo titular de la FGR.

Debate y resultado de la votación

El Senado de la República
El Senado de la República aprobó la renuncia de Gertz Manero como fiscal general de la república con 74 votos a favor y 22 en contra, tras un trámite urgente. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha/File Photo

El Pleno del Senado de la República aceptó la renuncia de Alejandro Gertz Manero después de las 6 de la tarde, con una votación de 74 votos a favor y 22 en contra. En esa sesión, Laura Itzel Castillo, al frente de la Mesa Directiva, instruyó a comunicar el resultado tanto a la presidenta Claudia Sheinbaum como al titular saliente de la Fiscalía.

La decisión se tomó con trámite urgente, al considerarse un asunto de gran relevancia nacional. La convocatoria para relevar a Gertz Manero se integró de inmediato a la orden del día.

Puntos clave del procedimiento inmediato:

  • El proceso, conducido por la Junta de Coordinación Política, iniciará con la recepción de postulaciones del 28 al 30 de noviembre.
  • Los aspirantes deben presentar documentos y un ensayo sobre la realidad de justicia y seguridad.
  • La selección avanzará hasta conformar una terna para aprobación del Senado por mayoría calificada.

Diversos grupos parlamentarios externaron razones para votar en contra, como la falta de causal grave o el carácter político de la renuncia. Sin embargo, la mayoría de Morena y fuerzas aliadas lograron consolidar el aval legislativo, priorizando el argumento de interés nacional.

Razones legales para la renuncia del fiscal general

Morena destacó que la salida
Morena destacó que la salida de Gertz Manero responde a una evaluación política colectiva. Crédito: X @MorenaSenadores

La salida anticipada de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General reavivó la conversación sobre las causas válidas de renuncia para este cargo. De acuerdo con la Ley de la Fiscalía General de la República, solo existen motivos expresamente regulados. El artículo 24 delimita estos escenarios:

  • Comisión de delitos graves, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
  • Delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, como delincuencia organizada, extorsión u homicidio.
  • Pérdida de la ciudadanía mexicana.
  • Incapacidad total o permanente mayor a seis meses, acreditada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
  • Violaciones graves a la Constitución.

Este marco legal restringe la renuncia a supuestos específicos, con el objetivo de fortalecer la autonomía del cargo. La ley también exige la aprobación del Senado por mayoría simple, siempre y cuando la renuncia esté debidamente justificada por una “causa grave”.

Temas Relacionados

Alejandro Gertz Manero Morena Senado de la República Fiscalía General de la República Claudia SheinbaumSenadoresPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Chispazo?

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

¿Eres el afortunado ganador de

Levantan bloqueos: transportistas y campesinos llegan a acuerdo con la Segob

Tras días de bloqueos, se acordó el restablecimiento del libre tránsito de forma inmediata

Levantan bloqueos: transportistas y campesinos

La IA predice el desenlace de la vuelta de cuartos entre Xolos vs Tigres

Tigres busca la remontada histórica ante Xolos en el Volcán

La IA predice el desenlace

Ernestina Godoy queda como fiscal interina tras renuncia de Gertz Manero

Alejandro Gertz Manero la nombró titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) antes de presentar su renuncia a la FGR

Ernestina Godoy queda como fiscal

Dan prisión preventiva a 12 policías municipales de Acambay por homicidio

Los agentes enfrentan cargos por el enfrentamiento que tuvieron contra elementos estatales y federales el pasado 22 de noviembre

Dan prisión preventiva a 12
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estalla artefacto explosivo en instalaciones

Estalla artefacto explosivo en instalaciones del Centro de Seguridad Ciudadana de Mazatlán, Sinaloa

Procesan a 4 detenidos tras enfrentamiento con elementos de seguridad en Sinaloa que dejó 13 abatidos

Dos hombres transportaban 53 mil pastillas de fentanilo en Tijuana y esta fue la sentencia que recibieron

Ataque armado a elementos de seguridad en Nuevo León deja un agresor abatido

Procesan al “Gimy”, sexto regidor de Chalco y líder del Sindicato 22 de Octubre en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Reestrenarán en cines de México

Reestrenarán en cines de México ‘El Grinch’ para festejar su 25 aniversario: fecha oficial en que llegará nuevamente a la pantalla grande

Karla Díaz responde a las críticas sobre su restaurante en CDMX y califica de crueles los comentarios

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 27 de noviembre: Sergio Mayer Mori quiere unir fuerzas con ‘El Patrón’

Hermana de Sergio Mayer Mori explota contra Natália Subtil por no dejar que su hija visite al habitante de La Granja VIP

Vadhir comparte cómo afronta Aislinn Derbez la muerte de su mamá, Gabriela Michel, y pide empatía

DEPORTES

La IA predice el desenlace

La IA predice el desenlace de la vuelta de cuartos entre Xolos vs Tigres

Chivas y Cruz Azul empatan y dejan todo para la vuelta en el Olímpico Universitario

Reportan que Sergio Ramos saldría de Rayados de Monterrey al término del Apertura 2025

Pitbull Cruz revela qué boxeadores quieren su cabeza: “Mi trabajo es el que habla por mí”

Miguel Herrera se defiende tras dejar a Costa Rica sin Mundial 2026: “Juzgan como si fueras un criminal”