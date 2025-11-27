México

Para qué sirve meter bolas de unicel en la lavadora y cómo hacerlo de manera segura

Este sin duda es truco ideal para aplicar durante el lavado de la ropa

Guardar
Pocas personas saben de este
Pocas personas saben de este truco que incluye papel aluminio y a la lavadora.

Pocas personas conocen que un elemento tan cotidiano como el papel de aluminio puede convertirse en un aliado inesperado para prolongar la vida útil de la ropa durante el lavado.

Y es que la incorporación de pequeñas bolas de este material en el lavarropas permite reducir el desgaste de las prendas, un problema frecuente y poco visible que afecta a la mayoría de los hogares.

Durante el ciclo de lavado, dentro de la lavadora se generan cargas eléctricas que, al acumularse, terminan dañando las fibras textiles. Este proceso, imperceptible a simple vista, provoca que la ropa se deteriore progresivamente, hasta llegar a desgarrarse o presentar agujeros.

Frente a este inconveniente, existe una solución sencilla: añadir tres bolas de papel de aluminio, del tamaño de una pelota de golf, junto con la ropa y los productos habituales como jabón en polvo y suavizante.

Unas simples bolas de aluminio
Unas simples bolas de aluminio pueden ser la diferencia en tu ciclo de lavado. (Pinterest)

Cómo añadir bolas de aluminio a la lavadora para prevenir el deterioro de la ropa

El secreto de usar este método es que el papel aluminio actúa como un “paraguas protector”, ya que absorbe la energía eléctrica liberada durante el lavado, evitando que afecte a las prendas.

El uso del papel de aluminio en el hogar se explica por sus propiedades químicas y físicas. Su estructura flexible y su capacidad de aislamiento lo hacen eficaz para bloquear la luz, la humedad, los gases y los olores, lo que explica su extendido uso en la conservación de alimentos.

Además, su excelente conductividad eléctrica es la clave de su eficacia en el lavarropas, ya que permite neutralizar las cargas estáticas que se generan en el tambor durante el lavado.

Las propiedades del papel aluminio
Las propiedades del papel aluminio ayudan a disminuir la electricidad en la lavadora. (Freepik)

Instrucciones para colocar bolas de aluminio en la lavadora

  1. Toma papel de aluminio (aluminio doméstico) y forma de dos a tres bolas compactas, cada una del tamaño de una pelota de golf.
  2. Introduce las bolas en el tambor de la lavadora junto con la ropa.
  3. Realiza el lavado como de costumbre.
  4. Puedes reutilizar estas bolas varias veces, cambiándolas cuando empiecen a desmoronarse o perder forma.

Es importante mencionar que no todas las marcas de lavadoras avalan esta práctica, por lo que es recomendable consultar el manual del fabricante antes de utilizar cualquier objeto ajeno al uso convencional del equipo.

En lavadoras con sistemas electrónicos muy sensibles, se debe tener especial precaución.

Las bolas de aluminio se utilizan también en la secadora con el mismo propósito de reducir estática y mantener la suavidad de la ropa.

Temas Relacionados

limpiezalavadoraconsejoshogarmexico-noticias

Más Noticias

Representantes de Fabiola Campomanes difunden postura oficial tras supuesta agresión física a La Bea en La Granja VIP

Las participantes del reality aclararon los rumores sobre un supuesto altercado físico, asegurando que todo fue un malentendido

Representantes de Fabiola Campomanes difunden

Mousse de chocolate con solo dos ingredientes ideal para un postre navideño

En estas fiestas de fin de año siempre hacen falta recetas fáciles para compartir con amigos y familia

Mousse de chocolate con solo

El frente frío 16 ocasionará lluvias fuertes en estas entidades, alerta Conagua

El pronóstico indica que las lluvias más intensas serán de 75 a 150 mm, además del descenso de temperaturas

El frente frío 16 ocasionará

Humberto Suazo es homenajeado por Monterrey con una calle a su nombre

El club regiomontano inauguró el Muro de Leyendas y nombró la vialidad principal del Estadio BBVA en honor al delantero chileno, consolidando su legado como símbolo de la institución

Humberto Suazo es homenajeado por

Trabajaron con Chabelo y fueron pareja de Gabriela Michel, pero Eugenio Derbez y ‘el señor Aguilera’ nunca fueron amigos

Gabriela Michel no solo brilló en el mundo del doblaje, sino que también eligió mantener su vida familiar con Jorge Alberto Aguilera y sus hijas alejada de la exposición mediática

Trabajaron con Chabelo y fueron
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran centro clandestino de huachicol

Aseguran centro clandestino de huachicol con más de 160 mil litros de hidrocarburo en Hidalgo

Procesan a “El Toro” y a “El Torito”, presuntos miembros de Los Rusos del Cártel de Sinaloa

Localizan casa de seguridad, detienen a 5 personas y aseguran armas durante operativo en Sinaloa

“El Licenciado” enfrenta audiencia en el Altiplano como presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Colombia extraditará a EEUU a un hombre que cambiaba cocaína por armas y realizó negocios con el Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Trabajaron con Chabelo y fueron

Trabajaron con Chabelo y fueron pareja de Gabriela Michel, pero Eugenio Derbez y ‘el señor Aguilera’ nunca fueron amigos

Los mejores memes de los mexicanos por el estreno de Stranger Things 5, la temporada final

El Cascanueces ofrecerá función gratuita en CDMX: fecha, lugar y horario de la presentación

Wendy Guevara destapa que fue agredida físicamente por Madonna: “Me jaló fuerte”

Así lucía Fátima Bosch en un certamen de belleza infantil vestida de sirena

DEPORTES

Humberto Suazo es homenajeado por

Humberto Suazo es homenajeado por Monterrey con una calle a su nombre

Campeón mundial arremete contra el ‘Zurdo‘ Ramírez por no enfrentarlo: “Estoy harto de excusas”

Después de su salida de Pumas, Dani Alves es captado en su nueva faceta como predicador

Alexis Vega presume fiesta de cumpleaños previo al debut de Toluca en liguilla ante Juárez

Doctor García revela lo que espera del partido entre Cruz Azul y Chivas en los Cuartos de Final: “No la veo tan pareja”