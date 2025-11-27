Para qué sirve meter bolas de unicel en la lavadora y cómo hacerlo de manera segura

Pocas personas saben de este truco que incluye papel aluminio y a la lavadora.

Pocas personas conocen que un elemento tan cotidiano como el papel de aluminio puede convertirse en un aliado inesperado para prolongar la vida útil de la ropa durante el lavado.

Y es que la incorporación de pequeñas bolas de este material en el lavarropas permite reducir el desgaste de las prendas, un problema frecuente y poco visible que afecta a la mayoría de los hogares.

Durante el ciclo de lavado, dentro de la lavadora se generan cargas eléctricas que, al acumularse, terminan dañando las fibras textiles. Este proceso, imperceptible a simple vista, provoca que la ropa se deteriore progresivamente, hasta llegar a desgarrarse o presentar agujeros.

Frente a este inconveniente, existe una solución sencilla: añadir tres bolas de papel de aluminio, del tamaño de una pelota de golf, junto con la ropa y los productos habituales como jabón en polvo y suavizante.

Unas simples bolas de aluminio pueden ser la diferencia en tu ciclo de lavado. (Pinterest)

Cómo añadir bolas de aluminio a la lavadora para prevenir el deterioro de la ropa

El secreto de usar este método es que el papel aluminio actúa como un “paraguas protector”, ya que absorbe la energía eléctrica liberada durante el lavado, evitando que afecte a las prendas.

El uso del papel de aluminio en el hogar se explica por sus propiedades químicas y físicas. Su estructura flexible y su capacidad de aislamiento lo hacen eficaz para bloquear la luz, la humedad, los gases y los olores, lo que explica su extendido uso en la conservación de alimentos.

Además, su excelente conductividad eléctrica es la clave de su eficacia en el lavarropas, ya que permite neutralizar las cargas estáticas que se generan en el tambor durante el lavado.

Las propiedades del papel aluminio ayudan a disminuir la electricidad en la lavadora. (Freepik)

Instrucciones para colocar bolas de aluminio en la lavadora

Toma papel de aluminio (aluminio doméstico) y forma de dos a tres bolas compactas, cada una del tamaño de una pelota de golf. Introduce las bolas en el tambor de la lavadora junto con la ropa. Realiza el lavado como de costumbre. Puedes reutilizar estas bolas varias veces, cambiándolas cuando empiecen a desmoronarse o perder forma.

Es importante mencionar que no todas las marcas de lavadoras avalan esta práctica, por lo que es recomendable consultar el manual del fabricante antes de utilizar cualquier objeto ajeno al uso convencional del equipo.

En lavadoras con sistemas electrónicos muy sensibles, se debe tener especial precaución.

Las bolas de aluminio se utilizan también en la secadora con el mismo propósito de reducir estática y mantener la suavidad de la ropa.