Hijo de Alejandro Fernández aclara si su papá estaba borracho y a punto de vomitar en el palenque de Querétaro

Videos virales muestran a Alejandro Fernández aparentemente desorientado durante su concierto en Querétaro, desatando especulaciones sobre su estado (Captura de pantalla, X)

La reciente actuación de Alejandro Fernández en el Palenque de la Feria Ganadera de Querétaro ha generado una ola de comentarios en redes sociales, no solo por la intensidad emocional de sus interpretaciones, sino por una serie de videos que muestran al cantante en momentos de aparente desorientación sobre el escenario.

La difusión de estas imágenes en plataformas como TikTok y X ha avivado el debate sobre el estado del artista durante el concierto, dividiendo opiniones entre quienes sugieren un posible consumo excesivo de alcohol y quienes defienden que se trató de un episodio relacionado con problemas de salud.

Durante las dos noches de presentación en Querétaro, ‘El Potrillo’ fue captado en distintas fases de su espectáculo. Al inicio, Fernández demostró su habitual dominio escénico y cercanía con el público, desplegando su potente voz en uno de los escenarios más exigentes por la proximidad con la audiencia.

Sin embargo, hacia el final del show, algunos asistentes grabaron momentos en los que el cantante parecía desorientado e incluso, según un video difundido por el usuario @iamarturocolin, intentaba contener las ganas de vomitar. Estas imágenes se viralizaron rápidamente, alimentando la especulación sobre una posible borrachera.

El comportamiento de Alejandro Fernández durante una reciente presentación en Querétaro avivó antiguas controversias por su costumbre de beber en los palenques. Crédito: @iamarturocolin, TikTok

La controversia no tardó en llegar a la familia del artista. En un encuentro con la prensa, Alejandro Fernández Jr. fue consultado sobre el estado de su padre durante la presentación.

El joven cantante explicó que “mi papá siempre ha tenido muchos problemas de reflujo”, aunque reconoció que la combinación con bebidas alcohólicas podría haberle afectado.

“A veces en sus conciertos como toma coñacsito o té de jengibre, es lo que le da más reflujo. Yo por lo que vi, porque lo veo bien y todo”, declaró Fernández Jr. a los medios. Subrayó además que las imágenes no le generaron preocupación: “Realmente no lo vi en mal estado. No se me hizo nada del otro mundo”, afirmó.

El público se divide entre quienes atribuyen el comportamiento de Alejandro Fernández al consumo de alcohol y quienes lo relacionan con problemas de salud

La versión del hijo de Alejandro Fernández coincide con la de varios seguidores que, en redes sociales, defendieron que el cantante no estaba ebrio. Argumentaron que, durante el concierto, sobre la mesa cercana al artista se podían ver varias botellas de agua y que en algunos momentos se le observó bebiendo de una taza, aparentemente café o té.

Estas observaciones han sido respaldadas por otros videos que muestran a Fernández en la última parte de la noche, donde se le ve sonriente, despidiéndose del público con lucidez y equilibrio.

No obstante, la polémica persiste, en parte porque no es la primera vez que el intérprete de ‘Me dediqué a perderte’ enfrenta cuestionamientos públicos por su comportamiento en el escenario.

Alejandro Fernández Jr. aclara que su padre sufre de reflujo y que la combinación con bebidas alcohólicas pudo afectarlo durante el show

Usuarios en X recordaron episodios anteriores en los que la actitud del cantante fue objeto de debate por un supuesto consumo de alcohol durante sus presentaciones.

Hasta el momento, Alejandro Fernández no ha emitido declaraciones públicas sobre la controversia generada por su actuación en Querétaro. Sus publicaciones recientes en redes sociales se han centrado en la promoción de un próximo concierto en Texas.