Fátima Bosch toma distancia de Raúl Rocha y en medio de rumores de su renuncia a la corona de Miss Universo

El director de la Organización Miss Universo y copropietario de la marca pasó de ser imputado por la FGR por tráfico ilegal de armas y combustible a testigo protegido. (@fatimaboschfdez, @raulrocha777, Instagram)

El brillo de Miss Universo Fátima Bosch Fernández se aleja de la figura de Raúl Rocha Cantú, presidente y copropietario de la Organización Miss Universo (MUO, por sus siglas en inglés), caído en desgracia.

El empresario mexicano, quien en enero de 2024 adquirió el 50% de los derechos de marca de MUO tras desembolsar la friolera de 16 millones de dólares, pasó de ser imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto tráfico ilegal de armas y combustible, a testigo protegido, según un expediente al que tuvo acceso Latinus.

La información, dada a conocer el 26 de noviembre, ha marcado un contraste entre Bosch y Rocha Cantú. Una semana antes de la final de Miss Universo en Bangkok, la modelo mexicana tuvo un altercado con Nawat Itsaragrisil, directivo de la marca en Asia.

La mexicana se defendió ante ataques en ;Miss Universo 2025 (musa.perux/tiktok)

Rocha Cantú, en su calidad de presidente de MUO, reprobó las acciones de Nawat y respaldó a Fátima Bosch. En contraste, la Miss Universo ha sido hermética respecto a los señalamientos contra el empresario mexicano, quien hasta la madrugada del miércoles usó sus redes sociales para defender el triunfo de la tabasqueña en el certamen.

Fátima Bosch defiende su triunfo en solitario

Los señalamientos contra el proceso de elección de Miss Universo comenzaron dos días antes de la final. Omar Harfouch, músico franco-libanés, renunció al jurado señalando opacidad en el proceso y un posible amaño debido a la integración de un jurado alterno encargado de elegir a las semifinalistas.

Harfouch no reconoció el triunfo de la mexicana al afirmar que existía un conflicto de intereses entre Raúl Rocha Cantú y Bernardo Bosch Hernández, padre de la modelo y directivo de Pemex que estaba en funciones cuando una de las empresas del conglomerado del empresario obtuvo dos contratos millonarios con la paraestatal.

Raúl Rocha Cantú respaldó a Fátima Bosch en medio de reportes de que él enfrenta una investigación de la FGR. (@raulrocha777, Instagram)

En entrevista con PEOPLE, Harfouch adelantó que su defensa legal analizaba demandar a la organización en Nueva York y anular las votaciones en defensa de las participantes.

Rocha Cantú, quien públicamente negó los señalamientos, respaldó a Fátima Bosch, quien a través de sus redes sociales se ha declarado víctima de una campaña de desprestigio que —según afirmó— ha sido impulsada por exparticipantes de Miss Universo.

No obstante, en las últimas horas, el silencio de la modelo tabasqueña en torno a la situación que atraviesa la organización ha capturado la atención de los usuarios en plataformas digitales.

Bosch, quien no ha detenido sus interacciones en redes sociales, no ha dedicado una sola publicación para respaldar al dueño de MUO. Sus recientes publicaciones en Instagram se han enfocado en sus primeras actividades como representante de la organización, defender su corona y denunciar una cuenta en X —antes Twitter— que usurpa su identidad.

Fátima Bosch denunció la existencia de una cuenta no oficial en X. (Captura de pantalla, X)

Ponen en duda pelea con Nawat

Por otra parte, la revista TVNotas, en su edición de esta semana, cita a fuentes dentro del entorno de MUO que sostienen que la disputa pública con Nawat Itsaragrisil pudo ser un montaje para darle visibilidad a la mexicana.

“Cuando estalló lo de Nawat, la reacción fue la misma dentro del certamen en México: ‘esto huele a estrategia’. El presidente estaba enfocado en que Miss Universo generara más visibilidad, más números en redes y más engagement”—anglicismo que describe el compromiso e interacción entre personas y marcas.

Mientras en X y otras plataformas digitales se especula sobre el tema, el paparazzi Jordi Martín —recordado por su cobertura en la separación de Shakira y Piqué— aseguró que fuentes dentro de MUO afirman que la mexicana renunciaría próximamente a la corona ante los señalamientos contra el certamen.

Hasta el momento, la mexicana no ha negado ni confirmado dicha información. Paralelamente, Raúl Rocha Cantú y la Organización Miss Universo no han hecho declaraciones públicas sobre los reportes surgidos en México acerca de la investigación de la FGR.

A pesar de la divulgación de fragmentos del expediente para sustentar las acusaciones contra Rocha Cantú, la fiscalía emitió un comunicado donde indicó que en el caso específico de Raúl ‘R’, “esta Fiscalía manifiesta que, en el procedimiento correspondiente, se están obteniendo datos fundamentales que le permitirán al Ministerio Público Federal (MPF), continuar y ahondar en esta investigación”.

El músico, quien renunció al jurado del certamen, ha pedido públicamente a la Fátima Bosch renunciar a la corona. (@omarharfouch, @raulrocha777, @fatimaboschfdz, Instagram)

Condiciones por las cuales Fátima Bosch podría perder la corona

1. Incumplimiento del contrato laboral con MUO

El presidente de MUO explicó que el título funciona como un contrato de trabajo por un año .

La única causa interna prevista para retirarle la corona a una Miss Universo es que incumpla ese contrato o las reglas internas establecidas por la organización.

Este tipo de incumplimiento tiene precedente: en 2002, la corona de Oksana Fedorova fue retirada por no cumplir con sus obligaciones contractuales.

Rocha se mostró molesto con el título del programa y afirmó: “Miss Universe en la mira, pues no, ¿por qué?” (La Saga / YouTube)

2. Un cambio en los propietarios de Miss Universe Organization

La continuidad del título también depende de los propietarios actuales , quienes atraviesan investigaciones penales en Tailandia y México: Anne Jakkaphong Jakrajutatip enfrenta acusaciones de fraude. Raúl Rocha Cantú enfrenta imputaciones por presunto tráfico de combustible y armas.

Si las investigaciones escalan y provocan que MUO cambie de manos, los nuevos dueños podrían decidir revisar o invalidar los resultados del certamen del 21 de noviembre.

Esta posibilidad surge porque los lineamientos internos permiten que un nuevo inversor determine la validez de la elección.

3. Consecuencias legales derivadas de demandas externas

El exjurado Omar Harfouch renunció alegando amaño en las votaciones y anunció que impugnará los resultados ante una corte de Nueva York .

Si un tribunal determina irregularidades en el proceso electoral del certamen, podría obligar a MUO a reestructurar o revertir la coronación .

Harfouch también plantea exigir: La salida de Raúl Rocha Cantú. La creación de un comité independiente. La renuncia inmediata de Miss México , argumentando presuntos vínculos financieros y políticos entre su familia y MUO.

Una resolución judicial o una presión legal suficientemente fuerte podría abrir la puerta a revisar el resultado.

4. Un colapso institucional dentro de MUO

La presidenta de MUO no se presentó ante una corte y ahora tiene orden de arresto en Tailandia.

Versión periodísticas sugieren que habría salido del país, lo que agrava el escenario.

Rocha Cantú incluso declaró estar considerando vender su participación en MUO.

Si la inestabilidad provoca una crisis operativa o directiva, MUO podría decidir revisar decisiones recientes para proteger su reputación, incluida la coronación.

Sheinbaum pide no salpicar a Fátima Bosch en vinculación de Raúl Rocha Cantú al narco: “Quieren quitarle mérito” (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)