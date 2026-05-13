México

Masculinidad tóxica en redes: cómo la manósfera influye en los jóvenes

Un elemento clave es el rechazo al feminismo y a los avances en igualdad de género

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Ilustración plana de una pantalla con burbujas de chat mostrando términos como 'incel' y 'antifeminismo'. Siluetas masculinas detrás; figuras femeninas separadas por barrera digital.
Ilustración conceptual del discurso de odio en línea, con siluetas masculinas frente a una pantalla mostrando términos de la 'manósfera' y burbujas hostiles, separadas por una barrera digital de figuras femeninas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La manósfera constituye un espacio virtual donde predominan comunidades masculinas que comparten inconformidades, resentimientos y mensajes de violencia dirigidos principalmente hacia las mujeres.

Este fenómeno se expresa en foros, redes sociales y blogs, donde el intercambio de discursos discriminatorios se convierte en la base de la interacción diaria.

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Los miembros suelen denominarse “incels”, lo cual está relacionado con hombres que se consideran excluidos de las relaciones afectivas y sexuales por factores externos a ellos mismos.

A lo largo de los años, se han documentado casos donde estas ideologías trascienden el ámbito digital y se traducen en acciones agresivas.

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Ejemplos recientes incluyen ataques realizados por jóvenes que frecuentaron estos espacios en línea y compartieron contenidos misóginos antes de llevar a cabo estos actos.

Especialistas advierten sobre la influencia de la manósfera en las conductas y pensamientos que promueven la masculinidad tóxica entendida como superioridad y la descalificación sistemática de las mujeres.

La doctora Rosaurra Martínez Ruiz, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, remarca la necesidad de desmantelar las creencias que sostienen estas prácticas, señalando que “hay que deconstruir la creencia de que la masculinidad implica el derecho a conquistar y ser merecedor del afecto femenino”.

Infografía: figuras encapuchadas en red digital, iconos de resentimiento, violencia, supremacía masculina; paneles explican incels, Chad y foids.
La infografía detalla qué es la manósfera, cómo operan estas comunidades digitales de hostilidad hacia las mujeres y los términos clave que utilizan, destacando su impacto y potencial peligro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿De dónde provienen los “inceles”?

La expansión de estos pensamientos responde a varios factores sociales y personales. Por un lado, la frustración acumulada es una constante, ya que muchos integrantes experimentan dificultades para establecer relaciones afectivas, justificando de esta forma la hostilidad hacia las mujeres y otros grupos.

Al mismo tiempo, la crianza tradicional que fomenta la idea de que los hombres deben conquistar y “ganar” el aprecio femenino como un derecho inherente.

Un elemento clave es el rechazo al feminismo y a los avances en igualdad de género.

Diccionario básico de la manósfera

Para comprender el funcionamiento interno de estos grupos, es necesario familiarizarse con los términos que emplean para definir su visión del mundo y a sus miembros. A continuación, se presentan los conceptos esenciales:

  • Incels: Individuos que se autodenominan “célibes involuntarios”, responsabilizan a las mujeres y a la sociedad de su falta de relaciones sentimentales y sexuales.
  • Chad: Representa el modelo de “hombre exitoso”, con atractivo físico y fortuna en el ámbito amoroso; es visto como el opuesto del incel.
  • Manósfera: Entorno digital formado por foros y redes donde se promueve el desprecio hacia las mujeres, el antifeminismo y la supremacía masculina.
  • Foids: Palabra que designa de manera peyorativa a las mujeres, despersonalizándolas y viéndolas como responsables de los males de los incels.
  • Antifeminismo: Doctrina que combate abiertamente el feminismo, identificándolo como una amenaza directa a los valores tradicionales masculinos.
  • Broncels: Término que hace referencia a los hombres que forman parte activa de la comunidad incel, consolidando una identidad colectiva basada en el resentimiento hacia las mujeres.

El desafío para la sociedad se encuentra en identificar estos discursos y trabajar en la construcción de alternativas basadas en el respeto y la igualdad.

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