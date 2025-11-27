Enfrentamiento armado en Chihuahua deja nueve detenidos

No fueron reportadas personas heridas ni fallecidas (SSP Chihuahua/Archivo)

Un enfrentamiento armado entre civiles y agentes de seguridad en Chihuahua dejó como resultado el arresto de nueve personas., además del aseguramiento de un vehículo.

Los hechos fueron compartidos por el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), César Jáuregui Moreno. Las acciones violentas ocurrieron en la zona de El Sauz.

"Sí, hubo un enfrentamiento con un grupo armado que se encontraba operando ilegalmente en la zona, y del cual teníamos muchos reportes sobre sus actividades", expresó el funcionario ante medios de comunicación.

Por su parte, reportes de medios locales indican que se trató de un operativo en el que participaron elementos de los tres niveles de gobierno y el cual que no derivó en personas muertas ni heridas. Hasta el momento no han sido revelados los nombres de las personas detenidas.

Por su parte, El Diario de Chihuahua registra que como resultado del operativo también fue asegurado un vehículo BMW que tenía diversos impactos de bala en la parte del parabrisas.

Siete muertos durante una carrera de caballos en Chihuahua

Siete personas fueron asesinadas en una carrera de caballos (Imagen de archivo. EFE/Luis Torres)

Por su parte, el pasado 15 de noviembre ocurrió un enfrentamiento armado durante una carrera de caballos en el carril Santa Teresa, en Parral y el cual dejó siete personas muertas.

De igual manera, los reportes indican que los responsables del ataque armado serían integrantes del grupo criminal La Línea, el cual es un brazo armado del Cártel de Juárez, además de que las personas asesinadas serían integrantes de Los Salgueiro, esta última una familia ligada al Cártel de Sinaloa.

Mientras que le 13 de octubre pasado fue informado que cinco personas consideradas objetivos prioritarios nacionales fueron detenidas en el municipio de Moris, en la región serrana de Chihuahua y el Triángulo Dorado.

Las autoridades detienen a objetivos prioritarios pertenecientes al Nuevo Cártel de Juárez. (SSP Sinaloa)

Entre los detenidos está Rafael “N”, de 40 años y originario de Navojoa, Sonora, identificado como generador de violencia en el Triángulo Dorado; Adrián “N”, de 26 años y procedente de Uruachi, Chihuahua, quien fue señalado como jefe de sicarios y partícipe directo en la agresión contra los agentes estatales; Michel Jimena “N”, de 19 años y hermana de Adrián “N”, también fue capturada durante el operativo.

También fueron detenidos Diego “N”, de 51 años, quien al parecer se dedicaba a alterar vehículos robados mediante blindaje artesanal o modificación de serie, y Óscar Alexis “N”, de 22 años, sobre quien pesaba una orden de aprehensión vigente emitida por la Fiscalía General de la República (FGR) en Sonora.