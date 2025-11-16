México

Balacera en Chihuahua: siete muertos durante carrera de caballos en Parral

La jornada deportiva fue interrumpida por la violencia y las autoridades mantienen la investigación abierta y refuerzan la seguridad en la zona

Las autoridades continúan investigando los hechos ocurridos el pasado 15 de noviembre. (Imagen de archivo/ EFE/Luis Torres)

El ambiente festivo de una carrera de caballos en el carril Santa Teresa, en Parral Chihuahua, se transformó en tragedia el pasado 15 de noviembre de 2025, cuando un enfrentamiento armado dejó al menos siete personas muertas, según reportes preliminares de múltiples medios de comunicación.

El ataque, que ocurrió mientras se llevaban a cabo las competencias ecuestres, movilizó a fuerzas locales y federales, que acudieron al lugar para controlar la situación y resguardar a los asistentes.

De acuerdo con la información confirmada por Jorge Alberto Armendáriz Fernández, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), la cifra de fallecidos ascendió a siete, aunque las autoridades continúan recabando datos para esclarecer los hechos.

Un ataque armado ocurrió durante carrera de caballos. (Gobierno de Chihuahua)

Armendáriz señaló a N+ que la investigación sigue en curso y que la información se actualizará conforme avancen las indagatorias. Por otra parte, la Fiscalía de Distrito Zona Sur también reportó el número de víctimas mortales e indicó que las pesquisas permanecen abiertas.

La reacción de las autoridades fue inmediata. El municipio de Parral emitió un llamado urgente a la ciudadanía para evitar circular por la carretera Parral-Jiménez “hasta nuevo aviso”, con el objetivo de proteger a la población ante posibles riesgos adicionales.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Parral informó, a través de un comunicado citado por N+, que mantiene presencia policial en la zona y trabaja para restablecer la tranquilidad y el orden. Autoridades del municipio de Allende replicaron estas recomendaciones, reforzando la coordinación intermunicipal ante la emergencia.

Mientras la conmoción por la balacera persistía, N+ reportó que se registraron bloqueos con vehículos incendiados en la región, conocidos como narcobloqueos. Las autoridades investigan si estos hechos guardan relación directa con el ataque ocurrido en la competencia ecuestre.

Además, se documentaron enfrentamientos en Valle de Allende y en la carretera Parral-Santa Bárbara, lo que incrementó la tensión y la incertidumbre en la zona.

El evento ecuestre, que se desarrollaba en el centro hípico Santa Teresa, había programado 12 carreras de caballos para esa jornada, con horarios comprendidos entre las 12:00 y las 17:45 y distancias de entre 100 y 350 varas. La balacera interrumpió abruptamente la jornada deportiva, dejando a los asistentes en estado de shock y a la comunidad local sumida en el temor.

Hasta el momento, las autoridades de Chihuahua no han proporcionado detalles sobre el número de heridos ni han identificado a los responsables del ataque. La Fiscalía y la Dirección de Seguridad Pública Municipal mantienen las investigaciones abiertas y la presencia policial en la zona, mientras la población permanece atenta a nuevas actualizaciones.

N+ informó que, una vez que las condiciones de seguridad lo permitan, las autoridades locales comunicarán cualquier novedad relevante a través de los canales oficiales.

