Van 3 cuerpos identificados de mina de Aquiles Serdán en Chihuahua: concluye búsqueda tras hallazgo de 10

Crédito: Google Fotos

Luego de que fueran localizados 10 cuerpos en un tiro de mina del poblado de Aquiles Serdán en el estado de Chihuahua, la Fiscalía General del Estado informó que 3 de ellos ya fueron identificados y que los trabajos concluyeron este jueves 6 de noviembre al constatar que no existen más restos por extraer.

De acuerdo con la Unidad Especializada en Investigación de Personas Ausentes y/o Extraviadas de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, se llevó a cabo un descenso en los tiros de la mina este miércoles, en el que fueron localizados fragmentos óseos.

Este hallazgo se determinó como la última extracción a realizar en la zona, por lo que se procederá con su análisis mediante periciales antropológicos para lograr su identificación.

Cabe señalar que las autoridades lograron recuperar 10 cuerpos del sitio durante la búsqueda de cuatro hombres originarios del estado de Durango que fueron reportados como desaparecidos por sus familiares el 30 de octubre de 2025.

Durante las labores de identificación, las autoridades lograron determinar que uno de los cuerpos correspondía a Jair Núñez de 40 años de edad, uno de los duranguenses desaparecidos.

Localizan 10 cuerpos tras desaparición de 4 duranguenses

La Fiscalía de Chihuahua informó que los cuatro viajaron desde Durango para instalar un negocio de máquinas tragamonedas. Foto: FGE Chihuahua

Jesús Román de Santiago Solís, de 42 años de edad; Juan y Ezequiel Corral Acuña, de 37 y 36 años, así como Jair Núñez de 40 años, fueron reportados como desaparecidos el 30 de octubre. Las pesquisas refieren que los cuatro hombres viajaron a Chihuahua porque pretendían instalar un negocio de máquinas “tragamonedas”.

Rodríguez Balderrama, titular de la Unidad Especializada antes referida, informó que los hombres se trasladaban a bordo de una camioneta tipo pick up marca GMC que fue localizada calcinada en el kilómetro 208 de la carretera Chihuahua-Delicias, la cual fue identificada por las placas de circulación.

Tras el hallazgo, las autoridades recibieron una llamado anónima sobre la posible localización de cuerpos sin vida dentro de tiros de minas en Aquiles Serdán, por lo que se llevaron a cabo búsquedas.

Fue así que las diligencias permitieron identificar la presencia de 10 cuerpos en un sitio nombrado “la Cueva del Murciélago”, donde se localizaron en un primer momento cuatro cuerpos; en la búsqueda del 2 de noviembre se recuperaron dos cuerpos más y el 3 de noviembre extrajeron cuatro más.

Conferencia de prensa en la que reportaron la recuperación de 10 cuerpos hasta el momento. Foto: FGE Chihuahua

Continúan trabajos de identificación

La Fiscalía del Estado informó que este miércoles se logró la identificación y entrega de los restos de Said Mauricio D. M. de 37 años de edad, quien fue reportado como desaparecido el 1 de septiembre de 2025.

Por su parte, este jueves se identificó a Heriberto G.S. de 37 años de edad, quien tenía reporte de desaparición del 12 de agosto de 2025.

Cuatro cuerpos restantes mantienen una posible identificación positiva, por lo que se encuentran pendientes los resultados periciales para su confirmación. En tanto, las autoridades trabajan en el análisis de la compatibilidad de las huellas dactilares de tres restantes.