Asesinan a tiros al exalcalde Lauro Orozco Gómez en Ignacio Zaragoza, Chihuahua

La fiscalía estatal dio a conocer que la investigación por el asesinato del exmandatario local sigue en “fase preliminar”, sin detenidos y sin alguna hipótesis del crimen hasta el momento

Lauro Orozco Gómez gobernó la localidad de Ignacio Zaragoza, en Chihuahua, entre 2021 a 2024 | Facebook / Lauro Orozco

La violencia en el noroeste de Chihuahua volvió a escalar con el asesinato de Lauro Orozco Gómez, exalcalde del municipio Ignacio Zaragoza y excandidato a diputado local por Movimiento Ciudadano (MC), quien fue ejecutado a balazos la tarde del miércoles 19 de noviembre. El ataque ocurrió en plena zona urbana y a la luz del día, de acuerdo con los últimos reportes de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Orozco Gómez, quien gobernó esta localidad entre 2021 y 2024, fue localizado sin vida al interior de una camioneta Chevrolet Cheyenne color gris, estacionada sobre la calle Josefa Ortiz de Domínguez, en la cabecera municipal.

De acuerdo con los informes de seguridad, el exfuncionario presentaba dos impactos de arma de fuego: uno en el pómulo izquierdo —con salida en el ojo derecho— y otro en el cuello del lado izquierdo, según el reporte pericial preliminar.

Por otro lado, se estableció que la agresión ocurrió alrededor de las 14:19 horas cuando corporaciones de Seguridad Pública notificaron a agentes ministeriales sobre un hombre sin vida dentro de un vehículo. Al llegar, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) confirmaron que se trataba del exalcalde.

Orozco Gómez también era dueño de un negocio de venta de cervezas y refrescos en la región| Facebook / Lauro Orozco

Indicios y primeras líneas de investigación

En la escena, peritos aseguraron dos casquillos percutidos calibre 9 milímetros (mm) y dos teléfonos celulares, los cuales quedaron bajo resguardo para análisis balístico y extracción de datos. La FGE informó que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

Como parte de las primeras diligencias, los ministeriales entrevistaron a un familiar del exalcalde, quien relató que Orozco Gómez había salido minutos antes de su domicilio para dirigirse a una bodega relacionada con su negocio de venta de cerveza, vinos y licores, actividad que operaba en la región.

La fiscalía estatal indicó que la carpeta de investigación permanece en fase preliminar; es decir, sin detenidos y sin una hipótesis confirmada sobre el móvil del ataque. Sin embargo, la dependencia confirmó que realiza análisis pericial, revisión de cámaras del entorno y trazado de la ruta de la víctima.

Ignacio Zaragoza: municipio golpeado por la violencia regional

Ignacio Zaragoza se encuentra en una zona donde convergen disputas criminales vinculadas a grupos que operan en los municipios limítrofes de Guerrero y Gómez Farías, escenario de ataques, incursiones armadas y agresiones dirigidas contra autoridades locales.

Las primera pruebas periciales y los resultados de los levantamientos de personal de SEMEFO en Chihuahua ya tuvieron lugar para esclarecer la muerte del ex presidente municipal | Luis Torres / Agencia EFE

La vulnerabilidad institucional ha sido un factor recurrente en esta región, donde alcaldes, exalcaldes y funcionarios municipales han enfrentado históricamente amenazas relacionadas con conflictos territoriales y actividades ilícitas.

La ejecución de Orozco Gómez se inserta en este contexto de riesgo para actores políticos regionales. Su asesinato ocurre apenas un año después de dejar la presidencia municipal.

Reacciones y pronunciamientos de los emecistas en Chihuahua

A través de sus cuentas oficiales, Movimiento Ciudadano Chihuahua lamentó el asesinato y envió sus condolencias a los familiares del exalcalde:

“Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y a todos los habitantes de Ignacio Zaragoza, convencidos de que su trabajo perdurará en la memoria de quienes compartieron con él la misión de trabajar por el noroeste”, publicó la dirigencia estatal.

Integrantes de Movimiento Ciudadano en Chihuahua extendieron condolencias a los familiares del edil asesinado | Instagram/@dspm.ensenada

Hasta el momento, ni autoridades estatales ni federales han vinculado el crimen a algún grupo delictivo en específico, manteniendo abierta la fase de investigación.

Cómo hacer galletas navideñas sin gluten y rápido

Fidel Rueda se deslinda de

Volcadura tráiler en Tlalnepantla de

Jay Kelly con George Clooney

Desmantelan células de extorsión que

Fidel Rueda se deslinda de

Penta Zero Miedo brilla en

