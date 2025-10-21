Así fue el momento en el que le dispararon al abogado David Cohen, los escoltas no lo cuidaban

Al sitio acudieron agentes de seguridad (X/@Gposiadeoficial)

La madrugada del martes 14 de octubre se informó la muerte del abogado David Cohen Sacal, quien había sido trasladado previamente para recibir atención médica tras recibir un disparo en la cabeza. El ataque con arma de fuego ocurrió el lunes en las inmediaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Tras los hechos, se han difundido diversos videos en los que se observa el ataque contra el jurista, sin embargo, en el más reciente material difundido por el periodista Carlos Jiménez, ha puesto en el centro del debate la actuación de los escoltas encargados de la seguridad de David Cohen Sacal durante el momento de su asesinato.

En las imágenes se muestra cómo los agresores esperaron a la víctima a las afueras del Poder Judicial de la Ciudad de México, mientras los escoltas permanecían alejados y sin intervenir, lo que permitió que el ataque se ejecutara sin resistencia.

Tras dispararle los sujetos huyeron y los escoltas no lo impidieron Crédito: Carlos Jiménez

También se puede observar que Donovan “N” y Héctor “N” esperaron a su objetivo en las inmediaciones del recinto judicial. Cuando el abogado descendió las escaleras los agresores lo atacaron por la espalda, disparándole a sangre fría y huyendo del lugar.

En en el video publicado se puede ver que el cuerpo de seguridad de la víctima no se encontraba cerca ni intervino durante el ataque, lo que ha puesto en entredicho los protocolos de protección y las declaraciones que dieron en un inicio, pues el escolta identificado como Enrique D, aseguró que se había adelantado con el fin de abrirle la puerta de su camioneta, mientras que Boris B, supuestamente había intentado interceptar a uno de los agresores tras el ataque.

Por otra parte, autoridades de la Ciudad de México informaron que la captura de los presuntos responsables se logró gracias a una rápida reacción policial, ya que Héctor “N” fue aprehendido por un oficial de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (PDI), mientras que Donovan “N” fue detenido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Además, Bertha María Alcalde Luján, fiscal de la Ciudad de México, precisó que el atentado fue perpetrado por dos individuos que se desplazaban en una motocicleta. La funcionaria también señaló que existen varias líneas de investigación abiertas y que los detalles se mantendrán en reserva para no afectar el proceso de averiguación.

Por otra parte, se ha dado a conocer que Héctor “N” negó haber disparado contra el abogado y afirmó que su papel se limitó a realizar labores de vigilancia. “Solo iba a campanear”, refiriéndose a que su función era alertar a su cómplice durante la comisión del delito.

El primer detenido relató que escuchó el disparo y vio a los escoltas correr, intentó huir, pero recibió un balazo en el brazo izquierdo antes de ser capturado.