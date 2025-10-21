México

Así fue el momento en el que le dispararon al abogado David Cohen, los escoltas no lo cuidaban

En un nuevo video se puede ver al abogado solo al momento del atentado en su contra

Por Guadalupe Fuentes

Guardar
Al sitio acudieron agentes de
Al sitio acudieron agentes de seguridad (X/@Gposiadeoficial)

La madrugada del martes 14 de octubre se informó la muerte del abogado David Cohen Sacal, quien había sido trasladado previamente para recibir atención médica tras recibir un disparo en la cabeza. El ataque con arma de fuego ocurrió el lunes en las inmediaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Tras los hechos, se han difundido diversos videos en los que se observa el ataque contra el jurista, sin embargo, en el más reciente material difundido por el periodista Carlos Jiménez, ha puesto en el centro del debate la actuación de los escoltas encargados de la seguridad de David Cohen Sacal durante el momento de su asesinato.

En las imágenes se muestra cómo los agresores esperaron a la víctima a las afueras del Poder Judicial de la Ciudad de México, mientras los escoltas permanecían alejados y sin intervenir, lo que permitió que el ataque se ejecutara sin resistencia.

Tras dispararle los sujetos huyeron y los escoltas no lo impidieron Crédito: Carlos Jiménez

También se puede observar que Donovan “N” y Héctor “N” esperaron a su objetivo en las inmediaciones del recinto judicial. Cuando el abogado descendió las escaleras los agresores lo atacaron por la espalda, disparándole a sangre fría y huyendo del lugar.

En en el video publicado se puede ver que el cuerpo de seguridad de la víctima no se encontraba cerca ni intervino durante el ataque, lo que ha puesto en entredicho los protocolos de protección y las declaraciones que dieron en un inicio, pues el escolta identificado como Enrique D, aseguró que se había adelantado con el fin de abrirle la puerta de su camioneta, mientras que Boris B, supuestamente había intentado interceptar a uno de los agresores tras el ataque.

Por otra parte, autoridades de la Ciudad de México informaron que la captura de los presuntos responsables se logró gracias a una rápida reacción policial, ya que Héctor “N” fue aprehendido por un oficial de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (PDI), mientras que Donovan “N” fue detenido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Además, Bertha María Alcalde Luján, fiscal de la Ciudad de México, precisó que el atentado fue perpetrado por dos individuos que se desplazaban en una motocicleta. La funcionaria también señaló que existen varias líneas de investigación abiertas y que los detalles se mantendrán en reserva para no afectar el proceso de averiguación.

Por otra parte, se ha dado a conocer que Héctor “N” negó haber disparado contra el abogado y afirmó que su papel se limitó a realizar labores de vigilancia. “Solo iba a campanear”, refiriéndose a que su función era alertar a su cómplice durante la comisión del delito.

El primer detenido relató que escuchó el disparo y vio a los escoltas correr, intentó huir, pero recibió un balazo en el brazo izquierdo antes de ser capturado.

Temas Relacionados

David CohenAbogadoAsesinatoHéctor NDonovan Nmexico-noticias

Más Noticias

Noroña revela que Gil Zuarth buscó entrar a Morena igual que Osorio Chong

El senador ironizó sobre el futuro político del PAN y el posible regreso del expresidente Felipe Calderón

Noroña revela que Gil Zuarth

Por qué Javier Aguirre estaría detrás de la salida de Mauricio Ymay de ESPN

El técnico de la selección mexicana habría influenciado la llegada del periodista a TUDN

Por qué Javier Aguirre estaría

Mala calidad prevalece en CDMX: estas son las alcaldías más contaminadas este 21 de octubre

Todos los días y cada hora se hace un monitoreo del estado del aire en el Valle de México

Mala calidad prevalece en CDMX:

Paseo Nocturno de Día de Muertos en CDMX 2025: fecha y recorrido

La capital mexicana prepara un recorrido especial de 19 kilómetros con actividades gratuitas y talleres

Paseo Nocturno de Día de

La Granja VIP en VIVO: surge tendencia contra Jawy por insultar al Tío Pepe

Minuto a minuto al interior del reality show

La Granja VIP en VIVO:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a subdirector de la

Asesinan a subdirector de la Policía Municipal de Indaparapeo, Michoacán

Doble golpe en Tabasco: cae “El Flaco” y dan con más de media tonelada de marihuana junto con dosis de cristal

Fuerzas federales destruyen narcocampamento del Cártel de Sinaloa en Tepuche

Aseguran 2 laboratorios clandestinos para la fabricación de drogas sintéticas en Culiacán, no se reportan detenidos

Así fue la detención de Tania “N”, exdiputada del PRI acusada de homicidio y ligada a La Barredora del CJNG en Puebla | VIDEO

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en VIVO:

La Granja VIP en VIVO: surge tendencia contra Jawy por insultar al Tío Pepe

La Granja VIP en vivo hoy 21 de octubre: así se vive la tensión en el reality tras la nominación de Eleazar Gómez

La Granja VIP: Manola Díez y Sergio Mayer Mori pierden el control y desatan una fuerte discusión

El otro Medio Metro se presentó en el programa Hoy tras la muerte del “original”

La Granja VIP: cómo votar hasta 120 veces por día

DEPORTES

Por qué Javier Aguirre estaría

Por qué Javier Aguirre estaría detrás de la salida de Mauricio Ymay de ESPN

América vs Puebla, IA revela al ganador del partido

Julia Hart, estrella de AEW, emocionada por luchar en la Arena México y advierte que conquistará el Grand Prix de Amazonas 2025

Gran Premio de México 2025: esta es la derrama económica que dejará la carrera en la CDMX

Esta es la emotiva historia de superación de Alejandro Kirk, el primer catcher mexicano en jugar una Serie Mundial