México

Cae “El Goofy”, presunto reclutador de sicarios que asesinaron al abogado David Cohen en CDMX

Antonio “N” había dado armas y prometió una paga de dinero a los sicarios para perpetrar el ataque

Guardar
Agentes de la Policía de
Agentes de la Policía de Investigación en coordinación con elementos de federales lograron la detención de Antonio “N”, alias El Goofy. | (Jesús Avilés/ Infobae México)

Agentes de la Policía de Investigación en coordinación con elementos de federales lograron la detención de Antonio “N”, alias El Goofy, presunto reclutador de sicarios que asesinaron al abogado David Cohen Sacal el pasado lunes 13 de octubre.

Fuentes cercanas al caso confirmaron a Infobae México que El Goofy fue detenido y se encuentra en instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Según las investigaciones, este sujeto dio las armas a los perpetradores del crimen, Héctor “N” y Dónovan “N”, y les había prometido fuertes sumas de dinero para asesinar al abogado.

Dos detenidos vinculados a proceso y líneas de investigación que continúan

El pasado 17 de octubre, la FGJCDMX dio a conocer la vinculación a proceso de Héctor “N” por su presunta participación en el homicidio calificado del abogado David Cohen en las inmediaciones de Ciudad Judicial.

Hasta el momento, tres personas
Hasta el momento, tres personas han sido detenidas por el homicidio del abogado David Cohen. Foto: RRSS

Además, se logró que un juez le dictara prisión preventiva a Héctor “N”, por lo que el imputado permanecerá privado de la libertad mientras se desarrolla la investigación complementaria, cuyo plazo fue fijado en tres meses.

Cabe recordar que además de Héctor “N”, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a otro presunto implicado en el asesinato, identificado como Donovan “N” y que fue aprehendido el pasado 15 de octubre en la alcaldía Iztapalapa.

Asimismo, el pasado 24 de octubre Donovan “N” segundo implicado en el asesinato del abogado, fue vinculado a proceso tras presentarse 25 videos en formato DVD del ataque y la huida de Héctor “N” y él.

Los acusados habían señalado a “El Goofy” como autor intelectual

Héctor “N”, originario del barrio de Tepito, confesó en sus primeras declaraciones ante las autoridades que este crimen era su primer “jale”, es decir, su primer encargo criminal, y que aceptó hacerlo a cambio de un pago prometido de 30 mil pesos que no llegó a cobrar.

Héctor “N”, originario del barrio
Héctor “N”, originario del barrio de Tepito, confesó en sus primeras declaraciones ante las autoridades que este crimen era su primer “jale”. (Jovani Pérez/Infobae)

Además, las investigaciones señalaron que Héctor “N” relató que fue contactado por otra persona apodada “Goofy” en Tepito. Héctor “N” y su amigo acudieron el lunes por la tarde a bordo de una motocicleta a la cita en la estación Niños Héroes del Metro y fue ahí donde el sujeto les entregó un arma y les enseñó la fotografía de la persona a la que debían asesinar.

Los agresores esperaron alrededor de 30 minutos hasta que Cohen salió de los juzgados, lo ubicó con ayuda de su cómplice que operó como “puntero”, y disparó a corta distancia en la cabeza.

Escoltas de Cohen no hicieron nada

De acuerdo con un video revelado por Carlos Jiménez, Cohen tenía dos escoltas identificados como Enrique D. y Boris B., además de un chófer, una camioneta Cadillac y un vehículo escolta (ambos estacionados en doble fila con intermitentes afuera de los juzgados).

Es el segundo sujeto capturado
Es el segundo sujeto capturado identificado como Donovan “N”, fue aprehendido el pasado 15 de octubre en la alcaldía Iztapalapa. (X/@PabloVazC)

La narrativa audiovisual exhibe que, al momento del ataque, los escoltas fallaron en su labor de protección, pues ninguno pudo detener el ataque ni interceptar al agresor a tiempo; apenas corrieron cuando el sicario ya había escapado.

La reacción inmediata fue del agente Víctor, adscrito a la Fiscalía para Personas Desaparecidas de la Policía de Investigación, quien enfrentó a los agresores, hirió a uno de ellos en un brazo y logró la detención de Héctor.

Temas Relacionados

David CohenCDMXPoder JudicialHomicidioNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Stranger Things 5 colapsa servidores de Netflix en México y desata caos en redes sociales

El lanzamiento más esperado tumbó la plataforma streaming y provocó risas, quejas y un maratón viral en cientos de hogares por todo el país

Stranger Things 5 colapsa servidores

Fátima Bosch toma distancia de Raúl Rocha y surgen acusaciones de que pleito con Nawat Itsaragrisil fue un montaje

El director de la Organización Miss Universo y copropietario de la marca pasó de ser imputado por la FGR por tráfico ilegal de armas y combustible a testigo protegido

Fátima Bosch toma distancia de

¿Cuándo comienzan las posadas en México este 2025?

El arranque de las posadas significa el comienzo de las fiestas decembrinas

¿Cuándo comienzan las posadas en

Senado inicia sesión para analizar posible salida de Gertz Manero de la FGR, apuntan a Ernestina Godoy como sustituta

La sesión comenzó poco después de que la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que recibió una carta sobre la renuncia del fiscal

Senado inicia sesión para analizar

Exlíder del PRI Edomex, Isidro Pastor Medrano sale de prisión: “nunca fui notificado para presentarme ante la Fiscalía”

El exfuncionario estatal había sido investigado por presuntas operaciones ilícitas

Exlíder del PRI Edomex, Isidro
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reaprehenden a regidor del PVEM

Reaprehenden a regidor del PVEM tras salir de la cárcel por “error técnico” en Actopan, Hidalgo

Aseguran que exsecretario de seguridad de Uruapan podría ser el escolta prófugo por caso Carlos Manzo

Marina detiene en Colima a “El Placas”, líder de La Mayiza del Cártel de Sinaloa

Detienen a 7 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa con armas largas, equipo táctico y droga en Culiacán

Procesan a “El Licenciado” y a siete policías de Uruapan por homicidio de Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

Stranger Things 5 colapsa servidores

Stranger Things 5 colapsa servidores de Netflix en México y desata caos en redes sociales

Fátima Bosch toma distancia de Raúl Rocha y surgen acusaciones de que pleito con Nawat Itsaragrisil fue un montaje

Bullet For My Valentine se suma al festival ‘Loserville’ de Limp Bizkit en la Explanada del Estadio Azteca

La Granja VIP en vivo hoy 27 de noviembre: Fabiola Campomanes encara a Kim Shantal y La Bea tras nominación

Aaron Mercury le planta un beso a Montserrat Oliver en pleno programa: “Está de moda el colágeno”

DEPORTES

Jake Paul incluye a Canelo

Jake Paul incluye a Canelo Álvarez en su ranking de deportistas más inflados de la historia

Conade asigna nuevos apoyos económicos a atletas convencionales y paralímpicos

A días de la tercera fase, casi dos millones de boletos del Mundial 2026 ya están agotados: ¿Cuándo y dónde comprar?

Tigres llega a 12 partidos consecutivos sin conocer la victoria en la liguilla

José Ramón Fernández deja atrás su antiamericanismo y afirma que Tecatito Corona debió haber sido expulsado