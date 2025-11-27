Cae “El Goofy”, presunto reclutador de sicarios que asesinaron al abogado David Cohen en CDMX

Agentes de la Policía de Investigación en coordinación con elementos de federales lograron la detención de Antonio “N”, alias El Goofy. | (Jesús Avilés/ Infobae México)

Agentes de la Policía de Investigación en coordinación con elementos de federales lograron la detención de Antonio “N”, alias El Goofy, presunto reclutador de sicarios que asesinaron al abogado David Cohen Sacal el pasado lunes 13 de octubre.

Fuentes cercanas al caso confirmaron a Infobae México que El Goofy fue detenido y se encuentra en instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

Según las investigaciones, este sujeto dio las armas a los perpetradores del crimen, Héctor “N” y Dónovan “N”, y les había prometido fuertes sumas de dinero para asesinar al abogado.

Dos detenidos vinculados a proceso y líneas de investigación que continúan

El pasado 17 de octubre, la FGJCDMX dio a conocer la vinculación a proceso de Héctor “N” por su presunta participación en el homicidio calificado del abogado David Cohen en las inmediaciones de Ciudad Judicial.

Hasta el momento, tres personas han sido detenidas por el homicidio del abogado David Cohen. Foto: RRSS

Además, se logró que un juez le dictara prisión preventiva a Héctor “N”, por lo que el imputado permanecerá privado de la libertad mientras se desarrolla la investigación complementaria, cuyo plazo fue fijado en tres meses.

Cabe recordar que además de Héctor “N”, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a otro presunto implicado en el asesinato, identificado como Donovan “N” y que fue aprehendido el pasado 15 de octubre en la alcaldía Iztapalapa.

Asimismo, el pasado 24 de octubre Donovan “N” segundo implicado en el asesinato del abogado, fue vinculado a proceso tras presentarse 25 videos en formato DVD del ataque y la huida de Héctor “N” y él.

Los acusados habían señalado a “El Goofy” como autor intelectual

Héctor “N”, originario del barrio de Tepito, confesó en sus primeras declaraciones ante las autoridades que este crimen era su primer “jale”, es decir, su primer encargo criminal, y que aceptó hacerlo a cambio de un pago prometido de 30 mil pesos que no llegó a cobrar.

Héctor “N”, originario del barrio de Tepito, confesó en sus primeras declaraciones ante las autoridades que este crimen era su primer “jale”. (Jovani Pérez/Infobae)

Además, las investigaciones señalaron que Héctor “N” relató que fue contactado por otra persona apodada “Goofy” en Tepito. Héctor “N” y su amigo acudieron el lunes por la tarde a bordo de una motocicleta a la cita en la estación Niños Héroes del Metro y fue ahí donde el sujeto les entregó un arma y les enseñó la fotografía de la persona a la que debían asesinar.

Los agresores esperaron alrededor de 30 minutos hasta que Cohen salió de los juzgados, lo ubicó con ayuda de su cómplice que operó como “puntero”, y disparó a corta distancia en la cabeza.

Escoltas de Cohen no hicieron nada

De acuerdo con un video revelado por Carlos Jiménez, Cohen tenía dos escoltas identificados como Enrique D. y Boris B., además de un chófer, una camioneta Cadillac y un vehículo escolta (ambos estacionados en doble fila con intermitentes afuera de los juzgados).

Es el segundo sujeto capturado identificado como Donovan “N”, fue aprehendido el pasado 15 de octubre en la alcaldía Iztapalapa. (X/@PabloVazC)

La narrativa audiovisual exhibe que, al momento del ataque, los escoltas fallaron en su labor de protección, pues ninguno pudo detener el ataque ni interceptar al agresor a tiempo; apenas corrieron cuando el sicario ya había escapado.

La reacción inmediata fue del agente Víctor, adscrito a la Fiscalía para Personas Desaparecidas de la Policía de Investigación, quien enfrentó a los agresores, hirió a uno de ellos en un brazo y logró la detención de Héctor.