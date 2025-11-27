Cronología del caso Raúl Rocha Cantú: de Casino Royale y Miss Universo al huachicol

Raúl Rocha Cantú, presuntamente estaría ligado al cártel del Golfo por delincuencia, organizada, con fines de tráfico de armas y tráfico de hidrocarburos. (Infobae México/Jesús Avilés)

Raúl Rocha Cantú se encuentra actualmente en el centro de una investigación federal que ha puesto bajo la lupa tanto su figura empresarial como el impacto de sus operaciones en rubros estratégicos de alto riesgo en México.

Originario de Monterrey y conocido por sus intereses en sectores como energía, aviación, espectáculos y banca, Rocha ha mantenido un perfil alto, recientemente intensificado por su papel como copropietario y presidente de la franquicia internacional de Miss Universo, que el pasado jueves celebró su edición 74 del que resultó ganadora la mexicana Fátima Bosch.

Este miércoles, la Fiscalía General de la República (FGR) reconoció que sostiene una investigación en la que lo ubica como presunto líder de una red dedicada al tráfico de combustible (huachicol), tráfico ilegal de armas y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La acusación central plantea su responsabilidad en una organización que introduce hidrocarburos desde Guatemala por el río Usumacinta, internándolos en México a través de puntos en Chiapas y Tabasco, para conducirlos a grandes centros logísticos de Querétaro. Una vez en territorio nacional, el combustible era distribuido usando documentación apócrifa y empresas fachada, logrando evadir controles de fiscalización y regulación energética.

A finales de 2023, su llegada a la organización en México marcó el fin del ‘reinado’ de Lupita Jones como directora de la franquicia. (Infobae México / Jesús Avilés)

El expediente judicial también lo liga con el tráfico de armas de fuego, actividad para la cual habría empleado empresas de seguridad privada como SEGURIMEX, SETER y Servicios Integrales Valbon. Por medio de estas compañías se adquirían, transportaban y rematriculaban armas con el apoyo de exmiembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), canalizando el armamento a grupos delictivos como el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Unión Tepito, Cártel del Golfo y Grupo Sombra.

La causa penal describe que una denuncia anónima entregada a la FGR identificó directamente a Rocha junto a otros operadores y enlaces financieros, políticos y autoridades presuntamente coludidas.

Luego de que se emitiera la orden de aprehensión y persistiera el mandamiento judicial, Rocha solicitó ingresar como testigo protegido, formalizando su cooperación con la fiscalía a cambio de información sobre las actividades delictivas, las operaciones financieras y los contactos con funcionarios y empresarios, al tiempo que siguió al frente de sus negocios.

El proceso judicial contra Raúl Rocha Cantú no solo involucra delitos de alta envergadura, sino que se encuentra respaldado por una extensa secuencia de hechos y decisiones clave. Para comprender la magnitud del caso y cómo se ha desarrollado hasta la actualidad, es fundamental revisar, paso a paso, los eventos que han marcado la trayectoria empresarial y judicial del empresario regiomontano, desde sus primeros episodios controversiales hasta las más recientes acciones de la fiscalía.

La cronología de Raúl Rocha Cantú

25 de agosto de 2011

El primer escándalo de gran magnitud de Raúl rocha Cantú ocurrió el 25 de agosto de 2011, cuando el Casino Royale de Monterrey, de su propiedad, fue atacado por miembros de Los Zetas, resultando en la muerte de 52 personas. Tras el hecho, el empresario abandona México y se instala en Miami. Su nombre aparece en el proceso judicial, aunque posteriormente obtiene un amparo para evitar su detención.

2011-2015

Durante este periodo, Bernardo Bosch Hernández, padre de Fátima Bosch—la más reciente ganadora de Miss Universo bajo la gestión de Rocha—, ocupó cargos directivos en Petróleos Mexicanos (Pemex), la estatal que años después dio contrato a empresa gasífera de Rocha. Sus ingresos como funcionario serían años después objeto de una investigación federal por posible enriquecimiento ilícito.

La mención de Bosch Hernández en la cronología de Raúl Rocha Cantú responde al papel que habría jugado la familia Bosch en el entramado de relaciones y contratos empresariales, aún no comprobado.

Agosto de 2019

La FGR inicia la carpeta FED/FECC-CDMX/0000090/2019 debido a que Bernardo Bosch Hernández no pudo acreditar el origen de 6.5 millones de pesos recibidos entre 2011 y 2015 como gerente en Pemex.

23 y 24 de agosto

La Secretaría de la Función Pública (SFP) notifica la inhabilitación de Bernardo Bosch por 10 años y la destitución del cargo público. Al día siguiente, el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, anuncia públicamente la sanción y destitución. Al año siguiente, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) revierte la sanción por falta de sustento legal.

17 de enero de 2022

Hasta este año seguía siendo cónsul de Guatemala en México. (X/Raúl Rocha)

Raúl Rocha fue designado por Mario Búcaro como como cónsul honorario de Guatemala en México por el gobierno de Guatemala a través de su cancillería.

27 de septiembre de 2022

Pemex Exploración y Producción (PEP) emite licitación para la construcción de ductos terrestres en la que participa Soluciones Gasíferas del Sur S.A. de C.V., empresa de Rocha, en asociación con Servicios PJP4 México.

7 de febrero de 2023

Pemex otorga el contrato No. 640853806 a Soluciones Gasíferas del Sur por 745.6 millones de pesos y vigencia hasta el 31 de diciembre. El avance de obra resulta menor a lo planeado por trámites pendientes y ajustes de catálogo.

18 de noviembre de 2023

El empresario anuncia en El Salvador la adquisición de la franquicia de Miss Universo México.

20 de noviembre de 2023

Rocha presenta públicamente a Cynthia de la Vega como directora nacional del certamen, sustituyendo a Lupita Jones.

29 de enero de 2024

Raúl Rocha Cantú compra Miss Universo. Crédito: Instagram/@raulrocha777

Legacy Holding Group, encabezada por Rocha, adquiere el 50% de Miss Universe Organization por 16 millones de dólares. Rocha asume la presidencia y copropiedad de la marca internacional.

29 de noviembre de 2024

La FGR recibe una denuncia anónima que lo señala como líder en una red dedicada al tráfico de hidrocarburos, armas y narcóticos entre Guatemala y México, vinculada con cárteles como CJNG, La Unión Tepito y el Cártel del Golfo. Se inicia la carpeta de investigación 928/2024.

Diciembre de 2024

La FGR inicia intervenciones telefónicas a partir de la denuncia. En uno de los registros, identificado como “evento 256”, autoridades vinculan directamente a Raúl Rocha con las operaciones investigadas.

22 de febrero de 2025

La FGR realiza cateos. En la bodega “La Espuela”, en Querétaro, se asegura un disco duro y contratos firmados por Rocha; en San Miguel Chapultepec, en la Ciudad de México, se decomisan notas y documentos de aportaciones económicas ligadas al empresario y a BSE Combustibles.

6 de agosto de 2025

La agente Yazmín Mayoral Marín de FEMDO solicita la orden de captura contra Rocha por delincuencia organizada; el juez de Almoloya se declara incompetente y el caso se traslada a un juez en Querétaro.

13 de septiembre de 2025

Fátima Bosch gana en Miss México 2025. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

En Zapopan, Jalisco, se realiza la final nacional de la segunda edición de Miss Universe Mexico; Fátima Bosch es elegida ganadora, convirtiéndose en la primera tabasqueña en representar a México en Miss Universo.

Octubre de 2025

En ese mes Bernardo Bosch Hernández es designado subdirector de Seguridad y Salud en Pemex.

15 de noviembre de 2025

Se gira orden de aprehensión contra: Jacobo Reyes León alias Yaciob y/o El Lic y/o El Licenciado; Jorge Alberts Ponce y/o Jorge Enrique Alberts Ponce, alias Yory y/o Licenciado; Alejandro Jacob Álvarez Arriaga alias Ale; Daniel Roldán Morales alias El Inge y/o Dani; Sergio Hurtado Perea alias Hurtado y/o Ingeniero Hurtado; Paul Manríquez Miranda y/o Paul Manríquez Miranda alias Paul y/o Comandante; María Carmen Ramírez Rodríguez alias La Fiscal y/o La Lic; Diego Adrián Mendoza Pérez; Raúl Rocha Cantú alias Raúl Rocha; Sergio Abraham Lara Paz alias Lara; Elizabeth Muzquiz Pineda; Jeny Guzmán Cintora y/o Jeny Guzmán Cintura y Jorge Alberto Gallegos Díaz alias Gallegos.

18 de noviembre de 2025

El pianista Omar Harfouch renuncia como juez del certamen internacional, denuncia votaciones irregulares y presunta manipulación para que Bosch gane, señalando a Rocha y su hijo como responsables.

21 de noviembre de 2025 (20 de noviembre en México)

La mexicana ha sido el centro de atención en la edición más controvertida en la historia del concurso de belleza internacional. (Infobae México / Jesús Avilés)

Se lleva a cabo en Bangkok, Tailandia, la final global de Miss Universo. Fátima Bosch obtiene la corona, en medio del debate público sobre supuestos conflictos de interés y presiones internas en la organización.

En la víspera, horas antes de la final, Rocha Cantú habría llegado a un acuerdo con la FGR como testigo colaborador.

23 de noviembre de 2025

Pemex publica una felicitación institucional a Fátima Bosch en sus redes sociales. Más tarde, emite un comunicado aclarando que la celebración responde al entusiasmo ciudadano y por su compañero Bernardo Bosch y que no existe relación contractual vigente ni vínculo entre el certamen y la empresa de Rocha.

24 de noviembre

Raúl Rocha difunde el fallo del contrato con Pemex y niega haber conocido a la familia Bosch o influido en la adjudicación antes de su relación con Miss Universo. En entrevista, señala que a Bernardo Bosch lo conoció un mes antes del certamen internacional.

25 de noviembre de 2025

Bernardo Bosch Hernández hace pública su negativa respecto a cualquier relación previa de negocios con Rocha, así como su influencia en contratos de Pemex o en el certamen internacional.

26 de noviembre de 2025

Se revela la condición de Raúl Rocha como testigo protegido tras formalizar su acuerdo de colaboración con la FGR el día 19. La fiscalía informa sobre 13 órdenes de aprehensión relacionadas con los presuntos delitos de delincuencia organizada, tráfico de armas y robo de hidrocarburos dentro de la causa principal.