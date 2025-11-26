Stewart Copeland, exbaterista en The Police, se presentará en la Sala Nezahualcóyotl: dónde comprar boletos

El baterista ofrecerá un show que combinará los clásicos de The Police con un reinventado estilo sinfónico. (Reuters)

El legendario exbaterista de The Police, Stewart Copeland, se presentará en la Sala Nezahualcóyotl de la Ciudad de México el próximo 12 de diciembre de 2025. El anuncio fue confirmado por el propio músico a través de un video en sus redes sociales, donde anuncia la fecha y expresa entusiasmo por reencontrarse con el público mexicano, incluso con un simpático guiño a los tamales.

El concierto forma parte de su gira internacional Police Deranged for Orchestra, un proyecto que ha cautivado audiencias en distintas ciudades del mundo y que ahora llega a uno de los recintos más emblemáticos de la capital mexicana.

El histórico baterista llegará a la CDMX en el marco de su gira "Police Deranged for Orchestra". (Reuters)

El espectáculo consistirá en una reinterpretación sinfónica de los grandes éxitos de The Police. La noticia ha generado gran expectativa entre los seguidores de la banda de antaño y los amantes de la música sinfónica que suele presentarse en el recinto.

En qué consiste la nueva experiencia sinfónica de Stewart Copeland

Lo que hace diferente a este concierto es la mezcla de nostalgia rockera con la sofisticación de la música clásica. La acústica de la Sala Nezahualcóyotl potenciará la riqueza sonora de la orquesta y la percusión de Copeland, ofreciendo una experiencia inmersiva y de alta energía.

Copeland lidera desde la batería a una orquesta clásica completa, acompañada de sección rítmica y un trío vocal:

Repertorio: Clásicos como Roxanne , Message in a Bottle , Every Breath You Take y Don’t Stand So Close to Me .

Formato: Una fusión entre rock y música orquestal, con arreglos que transforman las canciones en piezas épicas y cinematográficas.

Estilo: Copeland combina su energía como baterista con su experiencia como compositor de bandas sonoras de culto, como Rumble Fish y Wall Street.

Stewart Copeland fue fotografiado rodeado por múltiples instrumentos por Duane Michal durante la gira de “Synchronicity”. Crédito: X/ @ThePoliceBand

Cómo adquirir boletos para Police Deranged for Orchestra

El concierto se realizará el 12 de diciembre de 2025 a las 19:00 horas en la Sala Nezahualcóyotl, ubicada dentro del Centro Cultural Universitario de la UNAM en Avenida Insurgentes Sur 3000.

La organización corre a cargo de Clix Live Entertainment y Ceroveinticinco y la venta oficial será exclusivamente a través de la plataforma de Boleto Uno. Actualmente ya se encuentran habilitados los accesos en línea, con distintas zonas de la sala y precios que varían entre los $1,800 y los $2,200 según la ubicación.

La visita de Copeland a México promete ser un evento inolvidable para los fanáticos del consolidado grupo de rock. Con Police Deranged for Orchestra, el músico ofrece una experiencia que une dos corrientes: el baterista que marcó una época en el rock y el compositor que conquistó la música orquestal.

"De Do Do Do, De Da Da Da" fue el experimento de Sting para crear una pieza "absurda" que pudiera conquistar a las masas Foto: YouTube/The Police

Para los seguidores y asistentes, será la oportunidad perfecta para escuchar los himnos de The Police como nunca antes, en un formato sinfónico que promete sorprender y dejar un recuerdo grato que ligar a la nostalgia.