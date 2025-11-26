México

Stewart Copeland, exbaterista en The Police, se presentará en la Sala Nezahualcóyotl: dónde comprar boletos

El legendario baterista y compositor liderará una orquesta completa para reinterpretar éxitos de la banda en un formato sinfónico

Guardar
El baterista ofrecerá un show
El baterista ofrecerá un show que combinará los clásicos de The Police con un reinventado estilo sinfónico. (Reuters)

El legendario exbaterista de The Police, Stewart Copeland, se presentará en la Sala Nezahualcóyotl de la Ciudad de México el próximo 12 de diciembre de 2025. El anuncio fue confirmado por el propio músico a través de un video en sus redes sociales, donde anuncia la fecha y expresa entusiasmo por reencontrarse con el público mexicano, incluso con un simpático guiño a los tamales.

El concierto forma parte de su gira internacional Police Deranged for Orchestra, un proyecto que ha cautivado audiencias en distintas ciudades del mundo y que ahora llega a uno de los recintos más emblemáticos de la capital mexicana.

El histórico baterista llegará a
El histórico baterista llegará a la CDMX en el marco de su gira "Police Deranged for Orchestra". (Reuters)

El espectáculo consistirá en una reinterpretación sinfónica de los grandes éxitos de The Police. La noticia ha generado gran expectativa entre los seguidores de la banda de antaño y los amantes de la música sinfónica que suele presentarse en el recinto.

En qué consiste la nueva experiencia sinfónica de Stewart Copeland

Lo que hace diferente a este concierto es la mezcla de nostalgia rockera con la sofisticación de la música clásica. La acústica de la Sala Nezahualcóyotl potenciará la riqueza sonora de la orquesta y la percusión de Copeland, ofreciendo una experiencia inmersiva y de alta energía.

Copeland lidera desde la batería a una orquesta clásica completa, acompañada de sección rítmica y un trío vocal:

  • Repertorio: Clásicos como Roxanne, Message in a Bottle, Every Breath You Take y Don’t Stand So Close to Me.
  • Formato: Una fusión entre rock y música orquestal, con arreglos que transforman las canciones en piezas épicas y cinematográficas.
  • Estilo: Copeland combina su energía como baterista con su experiencia como compositor de bandas sonoras de culto, como Rumble Fish y Wall Street.
Stewart Copeland fue fotografiado rodeado
Stewart Copeland fue fotografiado rodeado por múltiples instrumentos por Duane Michal durante la gira de “Synchronicity”. Crédito: X/ @ThePoliceBand

Cómo adquirir boletos para Police Deranged for Orchestra

El concierto se realizará el 12 de diciembre de 2025 a las 19:00 horas en la Sala Nezahualcóyotl, ubicada dentro del Centro Cultural Universitario de la UNAM en Avenida Insurgentes Sur 3000.

La organización corre a cargo de Clix Live Entertainment y Ceroveinticinco y la venta oficial será exclusivamente a través de la plataforma de Boleto Uno. Actualmente ya se encuentran habilitados los accesos en línea, con distintas zonas de la sala y precios que varían entre los $1,800 y los $2,200 según la ubicación.

La visita de Copeland a México promete ser un evento inolvidable para los fanáticos del consolidado grupo de rock. Con Police Deranged for Orchestra, el músico ofrece una experiencia que une dos corrientes: el baterista que marcó una época en el rock y el compositor que conquistó la música orquestal.

"De Do Do Do, De
"De Do Do Do, De Da Da Da" fue el experimento de Sting para crear una pieza "absurda" que pudiera conquistar a las masas Foto: YouTube/The Police

Para los seguidores y asistentes, será la oportunidad perfecta para escuchar los himnos de The Police como nunca antes, en un formato sinfónico que promete sorprender y dejar un recuerdo grato que ligar a la nostalgia.

Temas Relacionados

Stewart CopelandThe PoliceSala NezahualcóyotlPolice Deranged for Orchestramexico-entretenimiento

Más Noticias

Días antes de la muerte de Gabriela Michel, Camila Sodi compartió su experiencia sobre la pérdida familiar con Aislinn Derbez

La hija de Eugenio Derbez vivió un emotivo episodio junto a la actriz en el que reflexionaron sobre el duelo tras la muerte

Días antes de la muerte

Estatus de los vuelos en vivo: demoras y cancelaciones en el AICM

Entérate sobre el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

Estatus de los vuelos en

El spot le sale caro: diputado de Movimiento Ciudadano se cae de caballo en medio de grabaciones en Chihuahua

El accidente no pasó a mayores y el legislador federal pudo seguir con sus actividades

El spot le sale caro:

Mariana Treviño y Tom Hanks conquistan a la audiencia de Netflix México con esta emotiva película

La película aumentó su popularidad en la última semana de noviembre por su tono emotivo y melancólico

Mariana Treviño y Tom Hanks

Por qué recomiendan beber el té de hoja de guayaba

Investigaciones recientes destacan el potencial de esta infusión tradicional para mejorar el metabolismo

Por qué recomiendan beber el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades detuvieron a tres sujetos

Autoridades detuvieron a tres sujetos con armas y un vehículo robado en Culiacán

Los millones de dólares que Raúl Rocha Cantú pagó para tener los derechos de Miss Universo

FGR confirma investigación contra Raúl Rocha y anuncia liberación de 13 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada

Esto es lo que se sabe sobre los elementos de la SSPC, dependencia de Harfuch, desaparecidos en Zapopan

Sentencian a más de un año a exalcalde de San Juan del Río, Querétaro, por peculado en venta de terrenos

ENTRETENIMIENTO

Días antes de la muerte

Días antes de la muerte de Gabriela Michel, Camila Sodi compartió su experiencia sobre la pérdida familiar con Aislinn Derbez

Mariana Treviño y Tom Hanks conquistan a la audiencia de Netflix México con esta emotiva película

Cuánto cuesta el boleto más barato para el concierto número 13 de Shakira en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Roberto Palazuelos afirma que hotel que le clausuró PROFECO por precios elevados “es el más económico que tiene”

La película más vista en Prime Video México HOY

DEPORTES

Así quedó Lucas Ocampos tras

Así quedó Lucas Ocampos tras accidentarse en un scooter; se perderá la liguilla del Apertura 2025

Miguel Herrera sí iría al Mundial 2026: revelan cuál sería su nuevo trabajo tras ser despedido de la selección de Costa Rica

Necaxa hace oficial la baja de Fernando Gago para el siguiente torneo

México debuta en el Clasificatorio de las Américas rumbo al Mundial de básquetbol FIBA 2027

Inteligencia Artificial revela quién será el campeón del Apertura 2025 de la Liga MX