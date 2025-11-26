Prensa ‘planta’ a Fernández Noroña y él acusa campaña perversa en su contra

CIUDAD DE MÉXICO, 25NOVIEMBRE2025.- Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, realizó una conferencia de prensa en donde ningún reportero se dio cita, esto luego de que el morenista declaró que "la ambición le despertó y buscará la gubernatura de Michoacán" luego de que la viuda de Carlos Manzo pidió a la FGR realizar una investigación a Leonel Godoy y Raúl Morón por el asesinato de su esposo. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, enfrentó uno de los golpes más duros en este año como legislador, y es que luego de las polémicas declaraciones contra Grecia Quiroz —alcaldesa de Uruapan y viuda del exalcalde Carlos Manzo—, el legislador convocó a una conferencia de prensa en el Senado con la intención de ofrecer su versión de los hechos. Al llegar, encontró la sala prácticamente vacía.

Ninguno de los periodistas acreditados en la fuente legislativa acudió al encuentro salvo algunos camarógrafos; asimismo, sus compañeros morenistas tampoco asistieron.

La periodista Leti Robles aclaró que una de las fotografías que deja ver a algunos asistentes al fondo de la sala eran trabajadores de Comunicación Social del propio Senado, reforzando la percepción de que reporteros de la fuente de otros medios no acudieron al llamado del legislador.

Gerardo Fernández Noroña se queda solo en conferencia de prensa tras ser "plantado" por periodistas. (X/@CarlosTorresF_)

Pese a ello, Fernández Noroña se jactó que ningún periodista se acercó a preguntarle sobre las declaraciones que hizo contra Grecia Quiroz o cualquier otro tema, aunque la prensa buscó a otros legisladores y senadoras para recoger declaraciones sobre el caso.

Acusa campaña en su contra

Tras el episodio, Noroña recurrió a sus redes para ampliar sus argumentos y denunciar que la ausencia de prensa formó parte de lo que calificó como una "campaña perversa" en su contra.

En su propia conferencia y después en su habitual transmisión en vivo, el legislador expresó que existe un manejo desbalanceado e injusto en la cobertura del Senado, ya que los reporteros consultaron a senadoras y políticos opositores sobre el caso, pero evitaron recoger su propia postura.

“Quise institucionalmente aquí, en el espacio de atención a los medios de información, dar la cara. Y la respuesta es el vacío. La respuesta es el vacío porque es una campaña sesgada, perversa”, acusó.

En el extenso video dirigido a sus seguidores, el legislador añadió que los medios mantienen una cobertura hostil hacia su persona. Subrayó que “cuando la crítica viene de un hombre a una mujer política o periodista, cualquier respuesta es usada para acusarme de misoginia”.

CIUDAD DE MÉXICO, 25NOVIEMBRE2025.- Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, realizó una conferencia de prensa en donde ningún reportero se dio cita, esto luego de que el morenista declaró que "la ambición le despertó y buscará la gubernatura de Michoacán" luego de que la viuda de Carlos Manzo pidió a la FGR realizar una investigación a Leonel Godoy y Raúl Morón por el asesinato de su esposo. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

Ante ello, retó a los medios a que “demuestren dónde está no un gramo, no un miligramo, un suspiro de misoginia en lo que señalé” sobre la alcaldesa de Uruapan.

Noroña aseguró que en otras ocasiones la prensa lo ha agredido verbalmente e incluso celebró agresiones físicas de políticos opositores en su contra.

“Es una campaña insidiosa, una campaña de mala fe, una campaña que toma señalamientos, y por los señalamientos de la alcaldesa Quiroz, que el compañero diputado federal, Leonel Godoy y el compañero senador Raúl Morón, están detrás del asesinato de su esposo Carlos Manzo...”. Sostuvo que no existe ningún tipo de evidencia que relacione a sus compañeros de partido con el homicidio.

Qué dijo Noroña contra Grecia Quiroz

El episodio tiene antecedentes directos en el contexto local y nacional. Después del asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Grecia Quiroz —que asumió la titularidad municipal tras la muerte de su esposo— exigió que las autoridades investigaran posibles vínculos de Leonel Godoy y Raúl Morón, figuras de Morena, con el crimen.

El senador mexicano aseguró que la viuda del exalcalde de Uruapan buscará la gubernatura de Michoacán. Crédito: GF Norona Oficial

En respuesta, Gerardo Fernández Noroña cuestionó la legitimidad y propósito de los dichos de la viuda de Manzo. Desde su tribuna y en su videotransmisión, el senador afirmó: “En medio de la tragedia uno puede entender que se digan cosas de esa naturaleza, pero es incorrecto y temerario, porque es un golpeteo político”.

El legislador sostuvo que Quiroz ha dado un salto político con sus declaraciones y acusó que la “ambición política” de la alcaldesa busca posicionarla como candidata de la oposición a la gubernatura de Michoacán: “Va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo. Es una declaración política”, aseguró Noroña.

Añadió que estos pronunciamientos contribuyen a la estrategia de la oposición para debilitar a Morena: “Ya se habla de la alcaldesa Quiroz como candidata de la derecha y ultraderecha a la gubernatura. Ella hace una declaración política con toda intencionalidad, con toda intencionalidad, además fascista, porque está promoviendo el movimiento de violencia”.

Reacciones

En la esfera pública y digital, los dichos de Gerardo Fernández Noroña y el posterior vacío en su conferencia de prensa generó amplias reacciones.

En el senado Noroña rechaza que se le acuse de misógino Crédito: Youtube: Senado

Senadoras de oposición y legisladores de los partidos PRI y PAN cuestionaron públicamente a Gerardo Fernández Noroña por sus declaraciones contra Grecia Quiroz y señalaron actitudes misóginas. En tanto, morenistas como Citlali Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, llamó al legislador a corregir sus dichos y abrir el debate desde la empatía.

“Me parece que es un momento en el que hay que ser más sensibles. Ella perdió a su esposo, no creo que esté viviendo una situación sencilla. Y justamente el combate a la violencia, a esta manera en la que a veces se ejercen expresiones, dichos o acciones que vulneran a las mujeres, tiene que compartirse desde la empatía... El senador Noroña sabe que somos compañeros del movimiento, pero sí le hacemos a él y a todos los hombres un llamado a ser mucho más sensibles", agregó.

En redes sociales los usuarios celebraron que tanto la prensa como legisladores de Morena dejaran solo a Noroña durante su conferencia.