Polvorones sin gluten para Navidad: la receta fácil y deliciosa que encanta a todos

(Grok)

Los polvorones son un clásico de la pastelería navideña, presentes en la mesa de muchas familias mexicanas para acompañar el café, el ponche o compartir durante las posadas.

Imagínate una tarde de diciembre, la casa perfumada de mantequilla y vainilla, mientras preparás una bandeja de polvorones que se deshacen en la boca… y lo mejor de todo, son sin gluten, aptos para todas las personas en la fiesta.

La tradición de los polvorones viene desde la cocina española, adoptada y adaptada en México a lo largo de los siglos. Los polvorones mexicanos suelen aromatizarse con vainilla, canela o ralladura de cítricos, y su característica principal es la textura suave y arenosa, que se logra gracias a la cantidad justa de grasa y la ausencia de líquido.

En esta versión sin gluten, utilizaremos una mezcla de harinas alternativas como almendra, arroz y maicena, conservando todo el sabor y la experiencia festiva. Son fáciles de hacer, perfectos para preparar con chicos, y además pueden decorarse con azúcar glas o chispas para darles un toque especial.

(Grok)

Receta de polvorones sin gluten para Navidad

Elaborar polvorones sin gluten requiere de ingredientes simples y técnicas fáciles, resultando en galletas suaves, ligeramente crujientes por fuera y que se deshacen en el paladar.

Utilizaremos harinas aptas, mantequilla de buena calidad, aromas clásicos y, si deseas, nueces o almendras picadas para realzar el sabor. Esta receta es perfecta para acompañar una tarde navideña, para regalar en cajas festivas, o simplemente para disfrutar como parte del ritual de la merienda decembrina.

Además, al no llevar gluten ni huevo, es una opción ideal para quienes buscan postres inclusivos, sin perder el espíritu de las fiestas. Puedes adaptarla agregando ralladura de naranja, canela, o un toque de cacao en polvo.

(Grok)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos

Preparación y mezclado de ingredientes: 15 minutos

Formado de polvorones: 10 minutos

Horneado: 15 minutos

Ingredientes

100 g de harina de almendra 100 g de harina de arroz 60 g de maicena 100 g de mantequilla a temperatura ambiente 80 g de azúcar glas, más extra para decorar 1 cucharadita de esencia de vainilla (o ralladura de naranja) 1 pizca de sal 30 g de nueces o almendras picadas finamente (opcional) 1 cucharadita de canela en polvo (opcional)

(Grok)

Cómo hacer polvorones sin gluten para Navidad, paso a paso

Precalienta el horno a 170°C y cubre una bandeja con papel encerado o silpat. En un bol grande, bate la mantequilla con el azúcar glas hasta lograr una mezcla cremosa y blanquecina. Añade la esencia de vainilla (o ralladura de naranja) y la pizca de sal. Incorpora las harinas (almendra, arroz y maicena) previamente mezcladas y tamizadas. Agrega también la canela y los frutos secos si decides usarlos. Mezcla primero con cuchara y luego con las manos hasta lograr una masa homogénea y suave; si la masa está muy seca, puedes añadir una cucharadita de leche vegetal o agua. Toma porciones de masa (aprox. 15 g) y forma bolitas, luego aplánalas suavemente para dar forma de polvorón. Colócalas en la bandeja separadas unos 3 cm. Hornea 12-15 minutos, hasta que estén apenas doradas en la base; no deben dorarse demasiado. Deja enfriar sobre la bandeja (son frágiles al salir del horno). Una vez frías, espolvorea con azúcar glas. Sirve o guarda en recipiente hermético para que mantengan su textura.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes podrás obtener aproximadamente 20 polvorones pequeños o 12 grandes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Por polvorón pequeño:

Calorías: 110

Grasas: 6,5 g

Grasas saturadas: 2,2 g

Carbohidratos: 11 g

Azúcares: 5 g

Proteínas: 1,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los polvorones sin gluten se conservan perfectamente en recipiente hermético, en lugar fresco y seco, por hasta 7 días.