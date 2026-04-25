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Gobierno mantiene estímulos a gasolina y diésel: así quedan los precios del IEPS del 25 de abril al 1 de mayo

El mercado energético es afectado por asuntos internacionales

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Un hombre de perfil dentro de un coche, con la mano en la barbilla, mira a un despachador. La pantalla del coche muestra las opciones "Magna" y "Premium"
Estos son los estímulos a gasolina y diésel (Imagen ilustrativa IA Infobae México)

El gobierno federal anunció que mantendrá una semana más los estímulos fiscales a los combustibles más consumidos en el país, como parte de su estrategia para amortiguar el impacto de los precios internacionales en el bolsillo de los mexicanos. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los apoyos aplicarán del 25 de abril al 1 de mayo de 2026.

Este decreto, por el que se establecen estímulos fiscales en materia del impuesto especial sobre producción y servicios aplicables a los combustibles que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Durante este periodo, el diésel contará con el mayor respaldo, con un estímulo fiscal de 33.22 por ciento, mientras que la gasolina regular —también conocida como Magna— recibirá un apoyo de 15.68 por ciento.

En contraste, la gasolina premium no tendrá ningún estímulo, por lo que los consumidores deberán pagar el impuesto completo.

¿Cómo impactan los estímulos al IEPS?

Secretaría de Hacienda y Crédito Público-SHCP-México-21 de mayo
La SHCP apoyará con el IEPS, el objetivo es reducir el costo final para los consumidores al absorber una parte del impuesto (Cuartoscuro)

Estos apoyos se aplican al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que se cobra por cada litro de combustible. El objetivo es reducir el costo final para los consumidores al absorber una parte del impuesto.

En el caso del diésel, el gobierno cubrirá 2.4458 pesos por litro, lo que significa que los usuarios pagarán 4.9176 pesos de IEPS por cada litro adquirido. Este combustible, clave para el transporte de mercancías y el sector industrial, sigue siendo el más beneficiado por la política fiscal.

Para la gasolina regular, que es la de mayor consumo en el país, el estímulo será de 1.0505 pesos por litro. Con ello, los automovilistas pagarán 5.6496 pesos de impuesto por litro, lo que representa un alivio parcial en comparación con el monto total.

En cambio, la gasolina premium no contará con ningún tipo de apoyo. Los consumidores deberán cubrir el IEPS completo, que asciende a 5.6579 pesos por litro. Esta tendencia se ha mantenido en las últimas semanas, reflejando una menor prioridad en el subsidio a combustibles de alto octanaje.

Estrategia ante volatilidad internacional

Gran buque de carga oscuro y rojizo navegando en aguas agitadas, con otras embarcaciones indistintas al fondo bajo un cielo brumoso
El cierre funcional del Estrecho de Ormuz interrumpió el flujo de cerca del 20% del petróleo y gas natural licuado a nivel mundial (Reuters)

La política de estímulos a los combustibles responde a la volatilidad de los precios del petróleo en los mercados internacionales, así como al cierre del Estrecho de Ormuz, lo cual interrumpió el flujo de cerca del 20 por ciento del petróleo y gas natural licuado a nivel mundial.

Al aplicar estos apoyos, el gobierno busca evitar aumentos bruscos en los precios finales que impacten directamente en la inflación.

Especialistas señalan que estos estímulos también tienen un efecto indirecto en la economía, ya que ayudan a contener el costo del transporte y, por ende, el precio de bienes y servicios. Sin embargo, también implican un costo fiscal para el erario público.

¿Qué significa para los consumidores?

Para los automovilistas y transportistas, estos estímulos representan un respiro temporal, aunque limitado. Si bien no eliminan el impuesto, sí reducen el monto que se paga por litro, lo que puede reflejarse en un menor gasto semanal en combustible.

No obstante, el hecho de que la gasolina premium no cuente con apoyo indica que los usuarios de este tipo de combustible seguirán enfrentando precios más elevados, sin intervención fiscal.

La continuidad de estos estímulos dependerá de la evolución de los mercados energéticos y de la política económica del gobierno federal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público actualiza semanalmente estos porcentajes, por lo que los montos pueden variar en función de las condiciones globales.

Por ahora, los apoyos se mantienen como una herramienta clave para moderar el impacto económico en los consumidores mexicanos, en un contexto de incertidumbre internacional y presiones inflacionarias.

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