Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo comparten cómo afronta Aislinn Derbez la pérdida de su madre, Gabriela Michel

Durante su participación en la alfombra roja de los Premios Emmy, la pareja fue cuestionada sobre la reciente perdida de la creadora de “La magia del caos”

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo
Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo fueron captados en la alfombra roja de una importante premiación. (IG)
Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo fueron captados en la alfombra roja de los Premios Emmy, donde reaccionaron ante el reciente fallecimiento de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez.

La noticia de su partida la dio a conocer la cuenta de Instagram de Chamonic, y más tarde fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI); sin embargo, la actriz optó por mantenerse en silencio hasta la media noche.

Mamá de Aislinn Derbez murió
Mamá de Aislinn Derbez murió a los 65 años. (CUARTOSCURO / Facebook/gabriela.michel.583)

Eugenio Derbez habla sobre el estado de Aislinn Derbez tras el fallecimiento de su mamá

En medio de la incógnita sobre lo ocurrido y ante el silencio de la protagonista de “A la mala”, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo hablaron sobre el estado de Aislinn Derbez durante su participación en los Premios Emmy.

Durante su encuentro con los micrófonos del programa Despierta América, Derbez lamentó el fallecimiento de su ex pareja y compartió que hasta entonces no había logrado tener contacto con su primogénita.

La mamá de Aislinn, me acabo de enterar. Entonces, la verdad es que no tengo información. Supe lo que sucedió y lo siento mucho”, expresó.

Eugenio Derbez reacciona a la
Eugenio Derbez reacciona a la muerte de su ex pareja, Gabriela Michel. (Yordi Rosado, YouTube)

Además de dejar claro que se encontraba en un estado de incertidumbre por no tener conocimiento completo de la situación familiar, pidió privacidad y respeto para vivir su duelo.

“La verdad sí está muy triste, literal no he hablado con ella, le mando y mando mensaje, le mandé un audio y ahorita le voy a hablar por teléfono”, explicó.

Alessandra Rosaldo lamenta el fallecimiento de la ex pareja de Eugenio Derbez

Además del actor de “No se aceptan devoluciones”, Alessandra Rosaldo también fue cuestionada al respecto. Reservada sobre el tema confesó que llegó a convivir en más de una ocasión con ella y expresó sus condolencias.

“Por supuesto que la conocí, sí, sí convivimos con ella en varias ocasiones y por supuesto estamos consternados, tristes y acompañando a Aislinn, a Michel y a Kiara en este momento tan difícil”, expresó.

(@aislinnderbez)
(@aislinnderbez)

El mensaje de Aislinn Derbez tras la muerte de su mamá

Horas después de que la noticia sobre la muerte de Gabriela Michel comenzó a circular en Internet, Aislinn Derbez compartió su sentir en su cuenta de Instagram y pidió respeto para poder vivir su duelo.

"Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta pérdida desde un lugar de amor”, explicó en sus historias.

El fallecimiento de la actriz de doblaje generó una ola de mensajes de condolencias y apoyo hacia la creadora de “La magia del caos”, tanto de colegas del medio artístico como del público. Eugenio y Vadhir Derbez fueron dos de los más comentados por sus condolencias públicas.

