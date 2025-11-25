Vadhir acompaña a su hermana Aislinn Derbez tras la muerte de su madre, Gabriela Michel

El hijo de Eugenio Derbez lamentó la reacción por parte de la sociedad ante el fallecimiento de la mamá de Aislinn Derbez. IG/vadhird

Aislinn Derbez confirmó la muerte de su mamá, Gabriela Michel, la noche del 24 de noviembre tras algunas horas de incertidumbre para sus seguidores.

A través de sus redes sociales, la creadora de “La Magia del Caos” compartió unas breves palabras de agradecimiento por el cariño que ha recibido y pidió respeto para su duelo.

"Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta pérdida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto", escribió en una historia de Instagram.

Antes de que la también actriz confirmara el fallecimiento, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) expresó sus condolencias y reconoció el legado profesional de Gabriela Michel en el mundo del doblaje latinoamericano.

Vadhir Derbez expresa su apoyo a Aislinn Derbez y lanza tajante mensaje

Desde que la noticia comenzó a circular en Internet, diversos internautas cuestionaron que Eugenio, Vadhir y José Eduardo Derbez no se pronunciaran al respecto en redes sociales.

Por lo que después de algunas horas, el actor de “El mesero” posteó una foto junto a su hermana expresando su apoyo y cuestionando que siempre se busque que todo se haga público.

"Te amo hermana, sabes que estamos siempre aquí para contenerte y apoyar", colocó al inicio de su post.

Posteriormente, expresó su descontento ante los mensajes que le han llegado llamándolo “insensible” por no postear nada junto a Aislinn tras la muerte de Gabriela Michel.

"Lo que sí es insensible es que mientras uno está en un duelo, tenga que buscar fotos y ver que postear para que la gente vea que estás ‘apoyando’. Como si subir esta foto ya me hiciera empático o presente, lo cual es una tontería“, agregó.

Finalmente, aseguró que su publicación estaba principalmente dirigida a las personas que buscaban una foto, pues sabe que su hermana está consciente del apoyo que le brinda personalmente.

Eugenio Derbez también recibe críticas tras la muerte de Gabriela Michel

Eugenio Derbez también fue sumamente criticado en redes sociales por mostrarse sonriente durante la alfombra roja de los Premios Emmy Internacionales tan solo unas horas después de que se confirmó la muerte de Michel.

En medio de los cuestionamientos por su aparente silencio, el creador de “La Familia P.Luche” compartió una imagen junto a su primogénita.

“Siempre contigo. Te amo, Aislinn”, escribió.

"Siempre contigo. Te amo @aislinnderbez, escribió el actor.

Usuarios reaccionan a las muestras de apoyo de Eugenio y Vadhir Derbez

Ambas publicaciones se llenaron de mensajes positivos hacia los actores, pues varios usuarios aplaudieron las palabras de Vadhir.

“Ese apoyo no se demuestra en redes, es personal e íntimo”, “Solo la gente sin vida tiene tiempo de meterse en temas tan sensibles” y “Muy de acuerdo con esto que dices, debemos respetar el proceso de cada uno, los abrazo fuerte”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en redes sociales.