México

Vadhir acompaña a su hermana Aislinn Derbez tras la muerte de su madre, Gabriela Michel

El hijo de Eugenio Derbez cuestionó que se le llame “insensible” por no postear una fotografía como muestra de apoyo

Guardar
El hijo de Eugenio Derbez
El hijo de Eugenio Derbez lamentó la reacción por parte de la sociedad ante el fallecimiento de la mamá de Aislinn Derbez. IG/vadhird

Aislinn Derbez confirmó la muerte de su mamá, Gabriela Michel, la noche del 24 de noviembre tras algunas horas de incertidumbre para sus seguidores.

A través de sus redes sociales, la creadora de “La Magia del Caos” compartió unas breves palabras de agradecimiento por el cariño que ha recibido y pidió respeto para su duelo.

"Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta pérdida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto", escribió en una historia de Instagram.

(@aislinnderbez)
(@aislinnderbez)

Antes de que la también actriz confirmara el fallecimiento, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) expresó sus condolencias y reconoció el legado profesional de Gabriela Michel en el mundo del doblaje latinoamericano.

Vadhir Derbez expresa su apoyo a Aislinn Derbez y lanza tajante mensaje

Desde que la noticia comenzó a circular en Internet, diversos internautas cuestionaron que Eugenio, Vadhir y José Eduardo Derbez no se pronunciaran al respecto en redes sociales.

Por lo que después de algunas horas, el actor de “El mesero” posteó una foto junto a su hermana expresando su apoyo y cuestionando que siempre se busque que todo se haga público.

"Te amo hermana, sabes que estamos siempre aquí para contenerte y apoyar", colocó al inicio de su post.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Posteriormente, expresó su descontento ante los mensajes que le han llegado llamándolo “insensible” por no postear nada junto a Aislinn tras la muerte de Gabriela Michel.

"Lo que sí es insensible es que mientras uno está en un duelo, tenga que buscar fotos y ver que postear para que la gente vea que estás ‘apoyando’. Como si subir esta foto ya me hiciera empático o presente, lo cual es una tontería“, agregó.

Finalmente, aseguró que su publicación estaba principalmente dirigida a las personas que buscaban una foto, pues sabe que su hermana está consciente del apoyo que le brinda personalmente.

La muerte de Gabriela Michel,
La muerte de Gabriela Michel, actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez, resalta la vida privada de sus hijas Michelle y Chiara Aguilera (IG)

Eugenio Derbez también recibe críticas tras la muerte de Gabriela Michel

Eugenio Derbez también fue sumamente criticado en redes sociales por mostrarse sonriente durante la alfombra roja de los Premios Emmy Internacionales tan solo unas horas después de que se confirmó la muerte de Michel.

En medio de los cuestionamientos por su aparente silencio, el creador de “La Familia P.Luche” compartió una imagen junto a su primogénita.

Siempre contigo. Te amo, Aislinn”, escribió.

"Siempre contigo. Te amo @aislinnderbez,
"Siempre contigo. Te amo @aislinnderbez, escribió el actor. (@ederbez, Instagram)

Usuarios reaccionan a las muestras de apoyo de Eugenio y Vadhir Derbez

Ambas publicaciones se llenaron de mensajes positivos hacia los actores, pues varios usuarios aplaudieron las palabras de Vadhir.

“Ese apoyo no se demuestra en redes, es personal e íntimo”, “Solo la gente sin vida tiene tiempo de meterse en temas tan sensibles” y “Muy de acuerdo con esto que dices, debemos respetar el proceso de cada uno, los abrazo fuerte”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en redes sociales.

Temas Relacionados

Gabriela MichelAislinn DerbezVadhir DerbezVadhirEugenio Derbezmexico-entretenimiento

Más Noticias

Rubén Moreira advierte que la nueva legislación “quitaría el agua” a agricultores y defiende los bloqueos

La nueva Ley de Aguas busca que el Estado controle el recurso, limitar derechos privados sobre su uso y herencia

Rubén Moreira advierte que la

Caída del dólar en México se extiende y cierra una jornada negativa este 25 de noviembre

La moneda nacional se mantiene estable frente al billete verde durante los primeros días de la última semana del mes a la espera de la próxima decisión política de la FED

Caída del dólar en México

Travis Barker, baterista de Blink-182, se une a Fuerza Regida

La inesperada aparición del baterista sorprendió con una explosiva fusión de punk y regional mexicano en California

Travis Barker, baterista de Blink-182,

Detienen a integrante de “Los Mayas” vinculada al despojo de inmuebles para huachicol de agua en Edomex

Suman seis objetivos prioritarios detenidos en el marco de la Operación Caudal

Detienen a integrante de “Los

Beca Rita Cetina 2025: ¿Los beneficiarios que obtuvieron su tarjeta en noviembre recibirán pago en diciembre?

Este programa social está destinado a los estudiantes mexicanos

Beca Rita Cetina 2025: ¿Los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a integrante de “Los

Detienen a integrante de “Los Mayas” vinculada al despojo de inmuebles para huachicol de agua en Edomex

Del “Tio Lako” a “El Mencho”: los narcocorridos que narran el poder criminal del “R1″ en el CJNG de Michoacán

Cae “El Rayo”, presunto líder del CJNG en Quintana Roo

Ataque armado en presunto “picadero” de Tlaxcala deja tres muertos y dos personas heridas

Detienen en Cancún a seis presuntos miembros del CJNG acusados del homicidio de un agente de investigación

ENTRETENIMIENTO

Travis Barker, baterista de Blink-182,

Travis Barker, baterista de Blink-182, se une a Fuerza Regida

La Más Draga 7: ellas serán las invitadas especiales para el noveno capítulo de este martes 25 de noviembre

Esto cuesta el boleto más barato para el concierto de J Balvin en el Palacio de los Deportes de la CDMX

Influencer lleva a su perro al Flow Fest y desata un intenso debate en redes: “Por favor ve a terapia”

Stray Kids domina el ranking de las 10 canciones más populares K-Pop en México

DEPORTES

Faitelson protagoniza discusión con Lilly

Faitelson protagoniza discusión con Lilly Téllez en X: “¿Y estos son los que quieren gobernarnos?”

¿Podrá Gilberto Mora disputar la ida de cuartos con Xolos pese al horario?

¿Qué predice la IA para Juárez vs Toluca en la ida de cuartos de final de la Liga MX?

Místico, Soberano Jr. y Bárbaro Cavernario van por La Leyenda Azul; Claudio Castagnoli regresa a la Arena México

Tijuana vs Tigres: cuándo, a qué hora y dónde ver el partido de ida de los cuartos de final del Apertura 2025