Tras ser tundido en redes, Eugenio Derbez envía mensaje directo a Aislinn por muerte de su mamá

La muerte de la actriz de doblaje volvió a colocar bajo la lupa al productor, quien se enteró de la noticia durante un live en redes sociales. (Yordi Rosado, YouTube)

Eugenio Derbez rompió el silencio la mañana del 25 de noviembre y envió un mensaje directo a su hija, Aislinn Derbez, tras la muerte de Gabriela Michel, actriz de doblaje y madre de la también actriz.

¿Qué dijo Eugenio a Aislinn?

A través de una historia en Instagram, Derbez compartió una fotografía de Aislinn y escribió: “Siempre contigo. Te amo Aislinn”.

No obstante, minutos después la borró y luego compartió un nuevo post con la misma descripción, pero con una foto de él y su hija.

"Siempre contigo. Te amo @aislinnderbez, escribió el actor. (@ederbez, Instagram)

Su publicación se dio un día después de que usuarios en redes lo tundieran por mostrarse sonriente y celebrando en la alfombra roja de los Premios Emmy Internacionales, horas después del fallecimiento de Michel.

La muerte de Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje, ocurrió la mañana del 24 de noviembre a causa de un infarto. El suceso conmocionó al medio del entretenimiento y movilizó una ola de mensajes de condolencias hacia Aislinn, quien pidió respeto para llevar su duelo.

“Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta pérdida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto”, escribió la actriz.

Foto: Aislinn Derbez/Youtube.

Críticas a Eugenio Derbez por su actitud tras la muerte de Gabriela Michel

En horas recientes, usuarios señalaron que, mientras Aislinn confirmaba la muerte de su mamá, él compartía imágenes sonriente en la edición 53 de los Premios Emmy Internacionales, celebrados en Nueva York.

Durante la gala, Derbez posó con colegas mexicanos, compartió fotos junto a Alessandra Rosaldo y publicó la frase “Viva México !!!!!!” (sic). Internautas consideraron que esa actitud era inapropiada ante una situación tan delicada.

Eugenio Derbez. (Cinépolis Distribución)

Las historias en las que aparecía relajado, en sesiones fotográficas previas a la gala y detrás de cámaras arreglándose para el evento, provocaron una ola de comentarios que cuestionaban su sensibilidad y su papel como padre. Sin embargo, otros usuarios salieron en su defensa, argumentando que quizá no tenía información completa o que no estaba obligado a pronunciarse públicamente de inmediato.

La controversia escaló rápidamente en redes sociales, al grado de que en plataformas como X comenzaron a circular mensajes llamando al actor a tener “tantita madre”. La intensidad del debate colocó a Derbez entre las tendencias del día.

