Tributo a ‘The Beatles’ en CDMX: fecha y sede del evento para recordar a la popular banda inglesa

La Alcaldía Iztapalapa anunció la realización de un homenaje musical con el evento “Tributo a The Beatles”, programado para el sábado 29 de noviembre a las 13:30 horas.

La celebración se llevará a cabo en las instalaciones de Utopía Cuauhtlicalli, localizadas en Alfonso Toro sin número, esquina con Fausto Vega, en la colonia Escuadrón 201 de la demarcación.

El acceso será gratuito para el público, en un esfuerzo por promover actividades culturales abiertas y acercar a la comunidad a expresiones musicales internacionales.

El espectáculo estará a cargo de la agrupación Sgt. Pepper’s Band, especializada en la interpretación fiel del repertorio de The Beatles.

El espectáculo estará a cargo de la agrupación Sgt. Pepper’s Band. Foto: AP Foto.

La banda ha desarrollado un espectáculo que repasa las canciones más emblemáticas del cuarteto británico, considerado un referente universal de la música popular del siglo XX.

El evento forma parte de la cartelera cultural impulsada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en coordinación con proyectos y espacios comunitarios como Utopías Iztapalapa, diseñados para impulsar la transformación social a través del arte y la convivencia familiar.

La Alcaldía Iztapalapa reiteró que la invitación es abierta para todas las edades y enfatizó que la realización de eventos gratuitos de calidad busca fortalecer el tejido social y ofrecer alternativas recreativas en espacios seguros y renovados.

Utopía Cuauhtlicalli, como sede del concierto, es uno de los recintos construidos en la región para descentralizar la oferta cultural de la ciudad y permitir el acceso igualitario a la cultura y el entretenimiento.

El evento es promovido por la Secretaría de Cultural del Gobierno de la Ciudad de México. Foto: Alcaldía Iztapalapa.

Breve historia de ‘The Beatles’

The Beatles fue una banda originaria de Liverpool, Inglaterra, formada en 1960 e integrada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

El grupo surgió en el contexto de la efervescencia juvenil de la posguerra y pronto se destacó en la escena local por su sonido innovador y sus habilidades como compositores.

En 1962 lanzaron su primer sencillo, “Love Me Do”, seguido por el álbum “Please Please Me” en 1963, lo que marcó el inicio de la llamada “Beatlemanía” tanto en el Reino Unido como después en Estados Unidos.

Entre 1963 y 1970, The Beatles revolucionaron la música popular con álbumes como “A Hard Day’s Night”, “Rubber Soul”, “Revolver”, “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, “The Beatles” (el Álbum Blanco) y “Abbey Road”.

Su propuesta artística integró influencias del rock and roll, el pop, la psicodelia, la música clásica y oriental, así como letras que abordaron una gama amplia de temas, desde el amor juvenil hasta la experimentación social y psicológica.

El grupo también transformó la industria musical a través de su influencia en la producción de discos, el desarrollo de videoclips y el fenómeno de los conciertos masivos.

Tras intensos años de actividad, diferencias personales y creativas llevaron a la ruptura de la banda en 1970. Pese a su disolución, The Beatles mantienen un legado duradero e influyente, siendo ampliamente reconocidos como uno de los actos musicales más importantes de la historia contemporánea.