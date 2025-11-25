México

Tributo a ‘The Beatles’ en CDMX: fecha y sede del evento para recordar a la popular banda inglesa

El evento es de acceso libre y promovido por la Secretaría de Cultural del Gobierno de la Ciudad de México

Guardar
La Alcaldía Iztapalapa anunció la
La Alcaldía Iztapalapa anunció la realización de un homenaje musical con el evento “Tributo a The Beatles”. Foto: EFE.

La Alcaldía Iztapalapa anunció la realización de un homenaje musical con el evento “Tributo a The Beatles”, programado para el sábado 29 de noviembre a las 13:30 horas.

La celebración se llevará a cabo en las instalaciones de Utopía Cuauhtlicalli, localizadas en Alfonso Toro sin número, esquina con Fausto Vega, en la colonia Escuadrón 201 de la demarcación.

El acceso será gratuito para el público, en un esfuerzo por promover actividades culturales abiertas y acercar a la comunidad a expresiones musicales internacionales.

El espectáculo estará a cargo de la agrupación Sgt. Pepper’s Band, especializada en la interpretación fiel del repertorio de The Beatles.

El espectáculo estará a cargo
El espectáculo estará a cargo de la agrupación Sgt. Pepper’s Band. Foto: AP Foto.

La banda ha desarrollado un espectáculo que repasa las canciones más emblemáticas del cuarteto británico, considerado un referente universal de la música popular del siglo XX.

El evento forma parte de la cartelera cultural impulsada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, en coordinación con proyectos y espacios comunitarios como Utopías Iztapalapa, diseñados para impulsar la transformación social a través del arte y la convivencia familiar.

La Alcaldía Iztapalapa reiteró que la invitación es abierta para todas las edades y enfatizó que la realización de eventos gratuitos de calidad busca fortalecer el tejido social y ofrecer alternativas recreativas en espacios seguros y renovados.

Utopía Cuauhtlicalli, como sede del concierto, es uno de los recintos construidos en la región para descentralizar la oferta cultural de la ciudad y permitir el acceso igualitario a la cultura y el entretenimiento.

El evento es promovido por
El evento es promovido por la Secretaría de Cultural del Gobierno de la Ciudad de México. Foto: Alcaldía Iztapalapa.

Breve historia de ‘The Beatles’

The Beatles fue una banda originaria de Liverpool, Inglaterra, formada en 1960 e integrada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr.

El grupo surgió en el contexto de la efervescencia juvenil de la posguerra y pronto se destacó en la escena local por su sonido innovador y sus habilidades como compositores.

En 1962 lanzaron su primer sencillo, “Love Me Do”, seguido por el álbum “Please Please Me” en 1963, lo que marcó el inicio de la llamada “Beatlemanía” tanto en el Reino Unido como después en Estados Unidos.

Fue en 1965 cuando el querido conductor logró conocer y platicar con el cuarteto de Liverpool Crédito: Multimedios TV

Entre 1963 y 1970, The Beatles revolucionaron la música popular con álbumes como “A Hard Day’s Night”, “Rubber Soul”, “Revolver”, “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, “The Beatles” (el Álbum Blanco) y “Abbey Road”.

Su propuesta artística integró influencias del rock and roll, el pop, la psicodelia, la música clásica y oriental, así como letras que abordaron una gama amplia de temas, desde el amor juvenil hasta la experimentación social y psicológica.

El grupo también transformó la industria musical a través de su influencia en la producción de discos, el desarrollo de videoclips y el fenómeno de los conciertos masivos.

Tras intensos años de actividad, diferencias personales y creativas llevaron a la ruptura de la banda en 1970. Pese a su disolución, The Beatles mantienen un legado duradero e influyente, siendo ampliamente reconocidos como uno de los actos musicales más importantes de la historia contemporánea.

Temas Relacionados

IztapalapaCDMXThe BeatlesMúsicamexico-entretenimiento

Más Noticias

Atole de maicena sabor fresa: prepara esta bebida caliente fácil y rápido

Esta bebida es popular para desayunos y cenas en México

Atole de maicena sabor fresa:

Jugada ganadora y resultado de los último sorteos del Tris de hoy 24 de noviembre

El sorteo de Tris se celebra cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Jugada ganadora y resultado de

Baja California Sur abre carpeta de investigación contra Grupo Firme por cantar narcocorridos

La banda desafió a las autoridades con la canción “La Pantera”

Baja California Sur abre carpeta

Atole de durazno: receta casera y sencilla para endulzar estas tardes de frío

Este opción de la popular bebida es ideal para esta temporada por su dulce sabor frutal

Atole de durazno: receta casera

Diputado cercano a Carlos Manzo propone “recompensas” para quienes denuncien a familiares delincuentes en Michoacán

Carlos Alejandro Bautista Tafolla ofrece entre 5 mil y 10 mil pesos a ciudadanos que denuncien a parientes involucrados en delitos

Diputado cercano a Carlos Manzo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cayó el líder de “Los

Cayó el líder de “Los Mayas” por huachicolear agua en el Edomex

Cayeron 2 presuntos delincuentes por el asesinato del policía Brandon López en la CDMX

Hay dos detenidos por la muerte de Joel Lizandro, el menor de edad encontrado sin vida en Tulum

Autoridades aseguraron cargamento de cocaína con valor de más de 41mdp en Chiapas

Lupe Tapia, operador crucial de El Mayo Zambada, será condenado en EEUU el próximo año

ENTRETENIMIENTO

Baja California Sur abre carpeta

Baja California Sur abre carpeta de investigación contra Grupo Firme por cantar narcocorridos

Tras su paso por ¿Quién es la máscara?, Wendy Guevara se somete a delicadas cirugías estéticas: “Grasa en las piernas”

De qué murió Gabriela Michel, la actriz de doblaje de 65 años

¿Viaje en el tiempo? Mencionan a Fátima Bosch en un capítulo de La Fea Más Bella de hace 20 años

¿Quiénes son las hermanas de Aislinn Derbez, hijas de Gabriela Michel?

DEPORTES

Cruz Azul vs Chivas: cuándo

Cruz Azul vs Chivas: cuándo cuestan los boletos para los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX

León Krauze menosprecia la crítica de Christian Martinoli al Tri por “insultar” a los jugadores con groserías

Tigres se corona campeona del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Liga MX explica por qué se jugarán tres partidos de liguilla en un día pese a que el reglamento lo prohíbe

‘El Buki’ visita la cancha de Boca Juniors y Riquelme lo recibe con la camiseta xeneize: “Usted es el ídolo de mi mamá”