Beca Universitarios Transporte y Más 2025: esto debes hacer si no acudiste por tu tarjeta en noviembre

El programa exclusivo de la Ciudad de México otorga un total de mil 500 pesos bimestrales a estudiantes de nivel licenciatura

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, llevó a cabo la entrega la semana pasada de tarjetas de la Beca Universitaria y Universitarios para Transporte y Más.

El proceso de entrega de estos plásticos ocurrió el pasado lunes 17 de noviembre en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.

En el lugar estuvo presente la mandataria capitalina, al igual que varios funcionarios del Gobierno de México y los futuros beneficiarios.

Esta beca otorga un total de mil 500 pesos bimestrales a los beneficiarios, quienes son estudiantes de escuelas de nivel superior públicas de la capital del país o del Estado de México.

Los únicos dos requisitos para poder integrarse a este programa social de la Ciudad de México son pertenecer a una escuela pública y estudiar una licenciatura de nivel superior que esté ubicada en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Cabe destacar que la Beca Universitarias y Universitarios para Transporte y Más es un programa exclusivo de la Ciudad de México. Cabe aclarar que el programa social no lo pueden solicitar aquellos estudiantes que vivan en el Estado de México y se trasladen a un plantel público de educación superior de la capital del país.

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTEI) de la Ciudad de México indicó que aquellos estudiantes universitarios que se inscribieron en la convocatoria correspondiente a este programa social y no recogieron su tarjeta el pasado lunes 17 de noviembre en el Zócalo capitalino, lo pueden hacer.

Por ello, esta dependencia local dio a conocer instrucciones para que los beneficiarios que aún no tienen el plástico lo puedan recoger y tener la documentación necesaria al momento de hacerlo.

De manera bimestral, los beneficiarios reciben un total de mil 500 pesos. Crédito: X/@ClaraBrugadaM

Así puedes recoger tu tarjeta de la Beca Universitarias y Universitarios para Transporte y Más en la CDMX si no la recogiste en el Zócalo capitalino

En caso de haberte registrado a la Beca Universitarias y Universitarios para Transporte y Más en la Ciudad de México y no haber recogido la tarjeta del Gobierno capitalino, esta se entregará en las oficinas de la SECTEI, de acuerdo con lo notificado por la dependencia local.

La tarjeta se puede recoger de lunes a viernes de 10:00 a 17:30 horas en las oficinas de la SECTEI, las cuales están ubicadas en las oficinas de Barranca del Muerto, 24, planta baja, colonia Guadalupe Inn, en la alcaldía Álvaro Obregón, de la capital del país.

La dependencia puntualizó que la entrega de tarjetas será en los horarios mencionados anteriormente de la oficina, de lunes a viernes de 10:00 a 17:30 horas del 26 de noviembre al 11 de diciembre.

Es importante que se presenten estos documentos al momento de recoger la tarjeta:

- INE o pasaporte vigente.

- Comprobante de inscripción escolar vigente al periodo de la convocatoria (agosto-diciembre 2025)

- Comprobante de domicilio de la Ciudad de México no mayor a 3 meses.

