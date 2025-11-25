México

Quién era Gabriela Michel, actriz de doblaje y mamá de Aislinn Derbez

La actriz falleció el 24 de noviembre y durante un tiempo Eugenio Derbez fue su pareja

(Instagram/@aislinnderbez)
(Instagram/@aislinnderbez)

Gabriela Michel fue una reconocida actriz de doblaje y locutora mexicana, además fue madre de Aislinn Derbez, quien es la hija mayor del comediante Eugenio Derbez.

Uno de los trabajos más emblemáticos en la carrera de Gabriela Michel fue su interpretación de Samantha Jones en la popular serie Sex and the City, además de dar voz a la actriz Kim Cattrall en otros proyectos.

Participó como la Reina Clarion en la saga animada de películas de Tinker Bell y también fue la voz de Donna Hynde en Cuentos que no son cuento.

En su repertorio se encuentran colaboraciones, como su trabajo en Juego de Gemelas dando vida a Maggie Wheeler, su participación en clásicos animados como La Bella Durmiente y La Cenicienta, de igual manera será recordada por su presencia en series como Princesita Sofía, A todo ritmo y el anime Neon Genesis Evangelion.

Además de su labor como actriz de doblaje, fue la voz institucional de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante varios años.

La actriz nació en el Distrito Federal (hoy Ciudad de México) en octubre de 1960, tenía 65 años al momento de su deceso.

Muerte de Gabriela Michel

El lunes 24 de noviembre de 2025 se confirmó el fallecimiento de Gabriela Michel, reconocida actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez, a los 65 años de edad.

La ANDI confirmó el deceso
La ANDI confirmó el deceso de Gabriela Michel con una imagen en Instagram

De acuerdo con información compartida por la periodista Chamonic y posteriormente corroborada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), Gabriela Michel falleció aproximadamente a las 7:00 de la mañana como resultado de un accidente doméstico en su hogar.

Aunque no se dieron a conocer detalles precisos sobre el accidente, personas cercanas indicaron que ese mismo día se llevaría a cabo la ceremonia de velación.

La ANDI oficializó la información mediante una publicación en Instagram, en la que expresó sus condolencias a la familia y reconoció el legado de la actriz en la industria del doblaje.

(Facebook/gabriela.michel.583)
(Facebook/gabriela.michel.583)

El impacto de su partida se reflejó de inmediato en redes sociales y medios especializados, donde diversos mensajes resaltaron la importancia de Gabriela Michel en la escena artística mexicana. Tanto colegas de la locución como seguidores de su trabajo recordaron su versatilidad y su aporte al doblaje, así como la calidad humana que la caracterizaba.

Vida familiar de Gabriela Michel

Gabriela Michel mantuvo un lazo familiar muy estrecho con sus hijas, en especial con Aislinn Derbez, fruto de su primer matrimonio con Eugenio Derbez, así como con Chiara y Michelle Aguilera, nacidas de su relación con Jorge Alberto Aguilera.

(IG: @gabymichel1)
(IG: @gabymichel1)

Cuando Aislinn estuvo casada con el actor Mauricio Ochmann, Gabriela Michel acompañó a su hija en eventos clave, como la boda celebrada en 2016, donde incluso apareció en fotografías familiares publicadas en redes sociales.

Tras el nacimiento de Kailani, hija de Aislinn y Mauricio, la dinámica familiar mostró flexibilidad: aunque Alsilinn y Ochmann se separaron, continuaron compartiendo espacios en fechas importantes para su hija, con la participación activa y apoyo de Gabriela.

