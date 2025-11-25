Descubre el licuado navideño de café y especias: saludable, aromático y perfecto para tus fiestas

El licuado con café y especias de Navidad es una bebida que evoca el ambiente festivo desde el primer sorbo. Imagina una mañana fresca de diciembre, con ese inconfundible aroma a café recién molido mezclado con notas de canela, clavo y nuez moscada, mientras la luz navideña ilumina la cocina.
Este licuado, además de ser energético y reconfortante, es perfecto para quienes buscan una opción saludable y diferente, ideal tanto para desayunos como para meriendas durante la temporada navideña.
Las bebidas a base de café y especias tienen una larga tradición internacional, desde el café turco especiado hasta los modernos “pumpkin spice lattes”.
En México, el café y las especias acompañan las sobremesas y las reuniones, y en Navidad abundan los dulces con canela, clavo o nuez moscada.
Este licuado logra un balance entre lo clásico y lo saludable, utilizando ingredientes naturales, sin azúcares refinados ni leche de vaca (puedes usar leche vegetal), adaptándose a estilos de vida más conscientes.
Licuado con café y especias de Navidad
Preparar un licuado navideño con café es tan sencillo como mezclar café frío (puede ser de prensa francesa, café de olla o espresso enfriado), una leche vegetal cremosa y plátano para espesar y endulzar. Se suman especias como canela, clavo y nuez moscada para darle ese toque cálido y festivo. Puedes ajustar el dulzor con dátiles o un poco de miel de agave, y decorarlo con ralladura de naranja o cacao para un extra de sabor y presentación.
Este licuado es ideal para esos días en los que necesitas energía y quieres algo reconfortante; es una alternativa fresca al clásico café de olla, pero frío y con más nutrientes. Además, es muy fácil de personalizar: si quieres un licuado vegano o bajo en calorías, solo adapta la leche y el endulzante.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 10 minutos
- Preparación y medición de ingredientes: 5 minutos
- Licuado y presentación: 5 minutos
Ingredientes
- 200 ml de café frío (puede ser de prensa francesa, café de olla o espresso)
- 150 ml de leche vegetal (almendra, avena, coco o tu preferida)
- 1 plátano maduro
- 1 dátil medjool sin hueso o 1-2 cucharaditas de miel de agave (opcional)
- 1/2 cucharadita de canela en polvo
- 1/8 cucharadita de nuez moscada molida
- Una pizca de clavo molido
- Hielos (opcional, para una textura tipo frappé)
- Ralladura de naranja o cacao en polvo para decorar (opcional)
Cómo hacer licuado con café y especias de Navidad, paso a paso
- Prepara el café y déjalo enfriar (puedes hacerlo la noche anterior para que esté bien frío).
- En la licuadora, coloca el café frío, la leche vegetal, el plátano, el dátil (o miel), la canela, la nuez moscada y el clavo.
- Si deseas un licuado bien frío y con textura frappé, agrega hielo al gusto.
- Licúa todo hasta conseguir una mezcla homogénea y cremosa.
- Sirve en vaso grande, y decora con ralladura de naranja, espolvorea canela o cacao en polvo por encima.
- Disfruta inmediatamente para aprovechar toda su frescura y aroma.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con estos ingredientes obtienes 1 licuado grande o 2 porciones pequeñas, perfectas para compartir.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Por porción (licuado grande):
- Calorías: 110
- Grasas: 2,5 g
- Grasas saturadas: 0,7 g
- Carbohidratos: 22 g
- Azúcares: 12 g
- Proteínas: 2 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Este licuado es mejor disfrutarlo recién hecho, pero puede mantenerse en la heladera hasta 6 horas en recipiente hermético, aunque la textura puede cambiar ligeramente por la oxidación del plátano.