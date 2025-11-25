México

Descubre el licuado navideño de café y especias: saludable, aromático y perfecto para tus fiestas

Te decimos todo lo que debes saber para preparar esta delicia

Bebida hecha con leche vegetal, café frío y especias endulzada con fruta. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El licuado con café y especias de Navidad es una bebida que evoca el ambiente festivo desde el primer sorbo. Imagina una mañana fresca de diciembre, con ese inconfundible aroma a café recién molido mezclado con notas de canela, clavo y nuez moscada, mientras la luz navideña ilumina la cocina.

Este licuado, además de ser energético y reconfortante, es perfecto para quienes buscan una opción saludable y diferente, ideal tanto para desayunos como para meriendas durante la temporada navideña.

Las bebidas a base de café y especias tienen una larga tradición internacional, desde el café turco especiado hasta los modernos “pumpkin spice lattes”.

En México, el café y las especias acompañan las sobremesas y las reuniones, y en Navidad abundan los dulces con canela, clavo o nuez moscada.

Este licuado logra un balance entre lo clásico y lo saludable, utilizando ingredientes naturales, sin azúcares refinados ni leche de vaca (puedes usar leche vegetal), adaptándose a estilos de vida más conscientes.

Licuado con café y especias de Navidad

Preparar un licuado navideño con café es tan sencillo como mezclar café frío (puede ser de prensa francesa, café de olla o espresso enfriado), una leche vegetal cremosa y plátano para espesar y endulzar. Se suman especias como canela, clavo y nuez moscada para darle ese toque cálido y festivo. Puedes ajustar el dulzor con dátiles o un poco de miel de agave, y decorarlo con ralladura de naranja o cacao para un extra de sabor y presentación.

Este licuado es ideal para esos días en los que necesitas energía y quieres algo reconfortante; es una alternativa fresca al clásico café de olla, pero frío y con más nutrientes. Además, es muy fácil de personalizar: si quieres un licuado vegano o bajo en calorías, solo adapta la leche y el endulzante.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 10 minutos

  • Preparación y medición de ingredientes: 5 minutos
  • Licuado y presentación: 5 minutos
Ingredientes

  1. 200 ml de café frío (puede ser de prensa francesa, café de olla o espresso)
  2. 150 ml de leche vegetal (almendra, avena, coco o tu preferida)
  3. 1 plátano maduro
  4. 1 dátil medjool sin hueso o 1-2 cucharaditas de miel de agave (opcional)
  5. 1/2 cucharadita de canela en polvo
  6. 1/8 cucharadita de nuez moscada molida
  7. Una pizca de clavo molido
  8. Hielos (opcional, para una textura tipo frappé)
  9. Ralladura de naranja o cacao en polvo para decorar (opcional)

Cómo hacer licuado con café y especias de Navidad, paso a paso

  1. Prepara el café y déjalo enfriar (puedes hacerlo la noche anterior para que esté bien frío).
  2. En la licuadora, coloca el café frío, la leche vegetal, el plátano, el dátil (o miel), la canela, la nuez moscada y el clavo.
  3. Si deseas un licuado bien frío y con textura frappé, agrega hielo al gusto.
  4. Licúa todo hasta conseguir una mezcla homogénea y cremosa.
  5. Sirve en vaso grande, y decora con ralladura de naranja, espolvorea canela o cacao en polvo por encima.
  6. Disfruta inmediatamente para aprovechar toda su frescura y aroma.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes obtienes 1 licuado grande o 2 porciones pequeñas, perfectas para compartir.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Por porción (licuado grande):

  • Calorías: 110
  • Grasas: 2,5 g
  • Grasas saturadas: 0,7 g
  • Carbohidratos: 22 g
  • Azúcares: 12 g
  • Proteínas: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Este licuado es mejor disfrutarlo recién hecho, pero puede mantenerse en la heladera hasta 6 horas en recipiente hermético, aunque la textura puede cambiar ligeramente por la oxidación del plátano.

