Carlos Loret de Mola denuncia amenazas en su contra por cobertura al caso de Fátima Bosch

Chemaney, un reconocido músico de Tabasco que participó en un festejo por la coronación de la Miss México, dedicó un mensaje al periodista junto a una “velada amenaza” en redes sociales

La presunta amenaza se dio durante los festejos en Teapa, Tabasco, por el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo. (Captura de pantalla, YouTube)

La polémica por la coronación de la mexicana Fátima Bosch en la edición número 74 de Miss Universo se ramificó. En medio de renuncias de modelos a la organización e investigaciones que señalan un posible conflicto de intereses, se suma la denuncia de amenazas hecha por el periodista Carlos Loret de Mola.

En su noticiero en Latinus, presentó un video difundido en redes sociales donde se observa a Chemaney, un músico reconocido localmente, durante su presentación en Teapa con motivo del triunfo de Fátima Bosch, originaria del lugar.

“Ese tal Carlos Loret de Mola que anda diciendo estupideces, porque no es otra cosa. ¿Qué le importa? Los tabasqueños tenemos para comprar eso y más, ¿cuál es el problemas?“, expresa el músico, quien es ovacionado por la audiencia.

Fátima Bosch gana Miss Universo y esto es TODO lo que recibe: corona de 5 mdd, sueldo, viajes y más. (Instagram)

Loret de Mola denuncia amenazas y vínculos con el cártel La Barredora

El periodista indicó que el clip fue compartido en redes sociales con una “amenaza velada”: “Loret, te espera un regalito aquí en Teapa”.

Una investigación enfocada en Chemaney expuso que el músico es una celebridad local envuelta en la polémica. “No es un músico cualquiera. Resulta que este sujeto, autonombrado el ‘Divo de Tabasco’, ha presumido en su cuenta de Facebook fotos con Andy y Bobby López Beltrán, los hijos del expresidente López Obrador”.

Sin embargo, sus relaciones no estarían limitadas a la política, Carlos Loret de Mola presentó documentos de informes de inteligencia militar que vinculan a un familiar de Chemaney con La Barredora, organización criminal identificada como generadora de violencia en la entidad.

“El hijo adoptivo del cantante se llama Adderly Michel Frías. Desde 2021, fue vinculado con el cártel de La Barredora, el grupo criminal que dirigía Hernán Bermúdez, el secretario de Seguridad de Adán Augusto López cuando fue gobernador de Tabasco. De acuerdo con información del propio gobierno de López Obrador, repito, de acuerdo con información del propio gobierno de López Obrador, es el encargado de una célula de La Barredora dedicada a la extracción y tráfico de huachicol”, expresó Loret de Mola.

Loret de Mola denunció amenazas en su contra por su cobertura al caso de Miss Universo 2025. (Captura de pantalla, X)

¿Qué dijo Carlos Loret de Mola de Fátima Bosch?

A través de un editorial en Latinus, Loret de Mola habló sobre el posible conflicto de intereses entre Raúl Rocha Cantú, presidente de la Organización Miss Universo (MUO, por sus siglas en inglés) y Bernardo Bosch Hernández, padre de Fátima Bosch y directivo de Pemex, empresa del Estado que asigno dos contratos millonarios con una empresa del conglomerado Legacy Holding, propiedad de Rocha Cantú.

En un tono crítico, Loret de Mola indicó que la coronación de Fátima Bosch se había morenizado luego de la información dada a conocer por el periodista Jorge García Orozco.

Raúl Rocha Cantú ha negado que el certamen fuera amañado y versiones que señalan un posible conflicto de intereses. (X/@RaulRochaCantu)

En diálogo con Raúl Rocha Cantó para W radio, el empresario mexicano le precisó a Loret de Mola que los contratos asignados a su empresa se lograron a través de licitaciones pública, que hasta antes del concurso Miss Universo no conocía personalmente a Bernardo Bosch Hernández y que los servicios contratos por Pemex dejaron de prestarse por adeudos de la paraestatal.

Gobierno niega nexos en Miss Universo

La controversia incuso llegó a Palacio nacional. El lunes, durante su conferencia matutina, la presidenta Sheinbaum calificó como ridículos las acusaciones de que su gobierno intervino para comprar la corona de Miss Universo. “Evidentemente, no, es falso. No hay que hacer caso de esas cosas... Nuestra felicitación a la joven que ganó el certamen”, aseguró la mandataria.

Pensión del Bienestar 2025: ¿Qué beneficiarios reciben hoy 25 de noviembre 6 mil 200 pesos?

Continúa la dispersión del último pago del año para adultos mayores, además de personas con discapacidad y madres trabajadoras

Saint-Maximin admite no estar en su mejor versión de cara a la Liguilla

El francés admitió dificultades de adaptación al futbol mexicano

Reglamento de Tránsito Edomex: multas tendrán tres opciones de pago con descuento del 50 por ciento

Este día entra en vigor el Reglamento en la entidad más poblada del país

Caen cuatro policías estatales de San Luis Potosí, los acusan de tirar 7 cadáveres cerca de Zacatecas

El secretario general del gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza fue notificado la noche del pasado 23 de noviembre

Quién es “El Maya”, expolicía municipal de Ecatepec acusado de homicidio y huachicol de agua en Edomex

Las autoridades señalaron que Juan Manuel “N” es líder de Los Mayas y fue arrestado en tres ocasiones

