Sheinbaum responde a quienes insinúan que su gobierno compró la corona de Fátima Bosch en Miss Universo

La presidenta Claudia Sheibaum calificó como "ridículo" rumores que sostienen que el gobierno federal compró la corona de Fátima Bosch para distraer a la opinión pública. Crédito: Gobierno de México

La controversia internacional en torno a Miss Universo aterrizó en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Este lunes, la mandataria se pronunció sobre los señalamientos de críticos a su administración que sostienen que su gobierno tuvo injerencia en la coronación de Fátima Bosch, sobrina de Mónica Fernández, directora del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Origen de la polémica en Miss Universo

El punto de partida que conecta a su administración con un posible conflicto de intereses en la Organización Miss Universo (MUO, por sus siglas en inglés) fueron las acusaciones de Omar Harfouch.

El músico franco-libanés dimitió al jurado del certamen previo a la gala del 21 de noviembre, argumentando ilegalidad. Tras la coronación de Fátima Bosch en Bangkok, Harfouch llamó “falsa Miss Universo” a la mexicana.

En sendas entrevistas para HBO y PEOPLE, el músico acusó al empresario Raúl Rocha Cantú, presidente de MUO, de crear un jurado paralelo para seleccionar a las semifinalistas y a la ganadora del concurso. Asimismo, señaló un conflicto de intereses.

Rocha, de acuerdo con Omar Harfouch, mantenía negocios con el padre de Miss México, Bernardo Bosch Hernández, directivo de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El músico, quien renunció al jurado del certamen, ha pedido públicamente a la Fátima Bosch renunciar a la corona. (@omarharfouch, @raulrocha777, @fatimaboschfdz, Instagram)

Una investigación hecha por el periodista Jorge García Orozco identificó que Raúl Rocha Cantú accedió a un contrato de 745 millones de pesos con Pemex a través de Soluciones Gasíferas del Sur, parte del conglomerado Legacy Holding.

El acuerdo, confirmado por la propia empresa del Estado, se dio durante una etapa en funciones de Bernardo Bosch Hernández, quien en octubre de 2025 fue nombrado subdirector de Seguridad, Salud, Gestión Ambiental, Energética y Confiabilidad en Pemex, como señala un documento filtrado en X —antes Twitter.

Mediante un extenso comunicado, Raúl Rocha Cantú subrayó que tanto la asignación como la ejecución de la obra siguieron procedimientos de transparencia institucional y cumplimiento normativo.

Raúl Rocha habló sobre su contrato con Pemex y su relación con la familia Bosch. (Captura de pantalla)

No obstante, a través de una editorial, el periodista Carlos Loret de Mola puntualizó en el presunto conflicto de intereses entre Pemex, Legacy Holding y Miss Universo, y destacó que el triunfo de Fátima Bosch se “morenizó”.

Raúl Rocha aclaró que su contrato en Pemex y el resultado de Miss Universo 2025 no tienen nada qué ver con un favoritismo a Fátima Bosch. (Redes sociales: Raúl Rocha)

Sheinbaum sostiene que las acusaciones son ridículas

En ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó como ridículas las versiones de que su administración influyó en resultado para crear una cortina de humo.

“Evidentemente, no, es falso. No hay que hacer caso de esas cosas... Nuestra felicitación a la joven que ganó el certamen”.

La presidenta indicó que más allá de la controversia que suele generar el resultado de Miss Universo, en esta edición, lo central ha sido el mensaje que ha dado Fátima Bosch con su triunfo, marcado por un tenso desencuentro con Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo en Asia.

“Ella levantó la voz en un momento en donde trataron de minimizarla y eso tiene mucho mérito”, respondió Sheinbaum, devolviendo la atención en la tabasqueña.

Al margen de la postura de la presidenta Sheinbaum, la controversia en Miss Universo avanza. En entrevista para PEOPLE, Omar Harfouch emplazó a MUO a hacer invalidar el resultado del certamen y hacer una reforma que derive en la salida de Raúl Rocha Cantú.

El músico aseguró tener audios para probar las irregularidades en el proceso de elección de la edición de este año, los cuales podrían formar parte de una denuncia penal interpuesta contra MUO en Nueva York.