México

Angélica Vale reacciona a video viral de Fátima Bosch en La Fea Más Bella: “Era la modelo más guapa”

La protagonista de la telenovela reveló la verdad detrás del TikTok viral

Guardar
(IG: @fatimaboschfdz // Televisa)
(IG: @fatimaboschfdz // Televisa)

Fátima Bosch se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales desde que ganó Miss Universo 2025 y se convirtió en la cuarta mexicana en recibir la corona.

Y es que su triunfo dividió opiniones en todo el mundo; mientras algunos aplaudieron reconocieron su desempeño en el certamen de belleza, otros pusieron en duda la legalidad de la competencia.

Esto, luego de que Omar Harfouch, compositor franco-libanés que formó parte del jurado este año y renunció días antes de la gran final, tachó de falsa ganadora a la representante mexicana y señaló presunto fraude.

Miss Venezuela habla del triunfo
Miss Venezuela habla del triunfo de Fátima Bosch sobre ella tras revelar un pacto entre ambas: “Yo sabía” (EFE)

¿Fátima Bosch participó en “La fea más bella”?

Usuarios de redes sociales viralizaron imágenes de Fátima Bosch antes de que fuera coronada como la nueva Miss Universo.

Entre estos materiales destacaron algunas fotografías donde la modelo luce su belleza natural, así como unas donde posa junto a su hermano, Bernardo Bosch.

Pero, sin lugar a dudas, uno de los videos que más llamó la atención de los internautas es uno donde se menciona a Fátima Bosch en un capítulo de “La fea más bella” -adaptación mexicana de la telenovela colombiana “Yo soy Betty, la fea”-.

Una coincidencia entre la Miss Universo 2025 y La fea más bella desató controversia en redes IG: @angelicavaleoriginal

Esto desató dudas sobre si se trataba de la Miss Universo 2025 o de una simple coincidencia.

Angélica Vale reacciona a mención de Fátima Bosch en “La fea más bella”

Tras el escándalo que se desató, Angélica Vale, protagonista de la telenovela, compartió su opinión al respecto.

Sin profundizar en detalles, aseguró que todo se trató de una coincidencia y hasta comparó La fea más bella con Los Simpson.

La Miss Universo 2025 es objeto de una curiosa coincidencia. Crédito: Televisa

Fátima Bosch se llamaba una de las modelos que Marcia (personaje interpretado por Elizabeth Álvarez) se ponía celosa con don Fernando (Jaime Camil) y no me acuerdo quién era, ¿era Jackie Bracamontes? Pero ¿no está muy chistoso? Ya somos como Los Simpson", comentó en su programa de radio.

Y añadió: “Qué chistoso. Fátima Bosch... era la modelo más guapa y entonces Marcia se ponía celosa de Fátima Bosch. La verdad es que sí me dio muchísima risa la coincidencia”.

Dicho personaje fue interpretado por la actriz mexicana, Tania Vázquez.

Tania Vázquez en Las Estrellas
Tania Vázquez en Las Estrellas Bailan en Hoy. (programahoy / Instagram)

Cabe mencionar que la telenovela se estrenó en 2007 y en aquel entonces Fátima Bosch tan solo tenía 7 años de edad.

“A lo mejor ustedes la motivaron. Imagínense a Fátima de chiquita, a los nueve años, viendo La fea más bella”, comentó un locutor.

¿Qué dijo Fátima Bosch sobre su supuesta aparición en “La Fea Más Bella”?

La Miss Universo 2025 no se ha pronunciado al respecto hasta el momento. No obstante, se ha mantenido activa en redes sociales desde que ganó el certamen de belleza y no ha parado de compartir cómo han sido sus primeros días como reina.

Temas Relacionados

Fátima BoschAngélica ValeLa Fea Más BellaYo Soy Betty, La FeaMiss Universo 2025Tania VázquezOmar Harfouchmexico-entretenimiento

Más Noticias

Diputado del PRI niega dirigir bloqueos de transportistas y responde a Segob: “acudí por invitación”

Segob señaló al diputado priista como líder de bloqueos en Guanajuato; el legislador asegura que solo acudió por invitación de productores

Diputado del PRI niega dirigir

La Granja VIP en vivo hoy 25 de noviembre: Teo vence a Eleazar y se convierte en capaz

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 de Disney+

La Granja VIP en vivo

Cuál es el aceite comestible que ayuda a disminuir de forma significativa el depósito de grasa en el hígado

Esta común afección se caracteriza por la acumulación excesiva de lípidos en las células hepáticas

Cuál es el aceite comestible

Juárez vs Toluca: dónde y cuándo ver el inicio de la Liguilla

Juárez llega con ritmo tras avanzar desde el Play-in ante Pachuca, mientras Toluca debutará en la fase final después de clasificar como líder del torneo

Juárez vs Toluca: dónde y

Comportamiento errático de Alejandro Fernández en palenque de Querétaro desata polémica |Video

Videos difundidos en redes sociales de la presentación del artista en la Feria Ganadera de Querétaro han dividido opiniones

Comportamiento errático de Alejandro Fernández
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen cuatro policías estatales de

Caen cuatro policías estatales de San Luis Potosí, los acusan de tirar 7 cadáveres cerca de Zacatecas

Quién es “El Maya”, expolicía municipal de Ecatepec acusado de homicidio y huachicol de agua en Edomex

Asesinato de Carlos Manzo ventila cómo los anexos son “semilleros” de sicarios para el CJNG

Cayó el líder de “Los Mayas” por huachicolear agua en el Edomex

Cayeron 2 presuntos delincuentes por el asesinato del policía Brandon López en la CDMX

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo hoy 25 de noviembre: Teo vence a Eleazar y se convierte en capaz

Comportamiento errático de Alejandro Fernández en palenque de Querétaro desata polémica |Video

Fátima Bosch reacciona a mensajes de odio tras ganar Miss Universo 2025: “Ningún ataque hará que me arrodille”

Ángela Aguilar pone a la venta objetos que nacieron del hate y de los memes que la persiguen

“No me comparo”: Santa Fe Klan niega parecerse a Nodal frente a señalamientos por la manutención de su hijo

DEPORTES

Chivas y Cruz Azul se

Chivas y Cruz Azul se enfrentan por un lugar en las semifinales de la Liga Mx, cuándo y dónde ver el partido

Juárez vs Toluca: dónde y cuándo ver el inicio de la Liguilla

Checo Pérez manda nueva indirecta a Red Bull: “A Horner le dije gracias y lo siento mucho por el que venga”

Entre caos y rumores, Mazatlán responde con ironía a su posible venta

WWE define nueva etapa para AAA con una televisora como su casa oficial