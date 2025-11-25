Angélica Vale reacciona a video viral de Fátima Bosch en La Fea Más Bella: “Era la modelo más guapa”

(IG: @fatimaboschfdz // Televisa)

Fátima Bosch se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales desde que ganó Miss Universo 2025 y se convirtió en la cuarta mexicana en recibir la corona.

Y es que su triunfo dividió opiniones en todo el mundo; mientras algunos aplaudieron reconocieron su desempeño en el certamen de belleza, otros pusieron en duda la legalidad de la competencia.

Esto, luego de que Omar Harfouch, compositor franco-libanés que formó parte del jurado este año y renunció días antes de la gran final, tachó de falsa ganadora a la representante mexicana y señaló presunto fraude.

Miss Venezuela habla del triunfo de Fátima Bosch sobre ella tras revelar un pacto entre ambas: “Yo sabía” (EFE)

¿Fátima Bosch participó en “La fea más bella”?

Usuarios de redes sociales viralizaron imágenes de Fátima Bosch antes de que fuera coronada como la nueva Miss Universo.

Entre estos materiales destacaron algunas fotografías donde la modelo luce su belleza natural, así como unas donde posa junto a su hermano, Bernardo Bosch.

Pero, sin lugar a dudas, uno de los videos que más llamó la atención de los internautas es uno donde se menciona a Fátima Bosch en un capítulo de “La fea más bella” -adaptación mexicana de la telenovela colombiana “Yo soy Betty, la fea”-.

Una coincidencia entre la Miss Universo 2025 y La fea más bella desató controversia en redes IG: @angelicavaleoriginal

Esto desató dudas sobre si se trataba de la Miss Universo 2025 o de una simple coincidencia.

Angélica Vale reacciona a mención de Fátima Bosch en “La fea más bella”

Tras el escándalo que se desató, Angélica Vale, protagonista de la telenovela, compartió su opinión al respecto.

Sin profundizar en detalles, aseguró que todo se trató de una coincidencia y hasta comparó La fea más bella con Los Simpson.

La Miss Universo 2025 es objeto de una curiosa coincidencia. Crédito: Televisa

“Fátima Bosch se llamaba una de las modelos que Marcia (personaje interpretado por Elizabeth Álvarez) se ponía celosa con don Fernando (Jaime Camil) y no me acuerdo quién era, ¿era Jackie Bracamontes? Pero ¿no está muy chistoso? Ya somos como Los Simpson", comentó en su programa de radio.

Y añadió: “Qué chistoso. Fátima Bosch... era la modelo más guapa y entonces Marcia se ponía celosa de Fátima Bosch. La verdad es que sí me dio muchísima risa la coincidencia”.

Dicho personaje fue interpretado por la actriz mexicana, Tania Vázquez.

Tania Vázquez en Las Estrellas Bailan en Hoy. (programahoy / Instagram)

Cabe mencionar que la telenovela se estrenó en 2007 y en aquel entonces Fátima Bosch tan solo tenía 7 años de edad.

“A lo mejor ustedes la motivaron. Imagínense a Fátima de chiquita, a los nueve años, viendo La fea más bella”, comentó un locutor.

¿Qué dijo Fátima Bosch sobre su supuesta aparición en “La Fea Más Bella”?

La Miss Universo 2025 no se ha pronunciado al respecto hasta el momento. No obstante, se ha mantenido activa en redes sociales desde que ganó el certamen de belleza y no ha parado de compartir cómo han sido sus primeros días como reina.