Raúl Rocha responde a Omar Harfouch tras llamar ‘falsa ganadora’ a la Miss Universo 2025 Fátima Bosch

Raúl Rocha, empresario mexicano y presidente de la Organización Miss Universo (MUO, por sus siglas en inglés), reaccionó a las acusaciones que el ex jurado, Omar Harfouch, lanzó en su contra tras la coronación de Fátima Bosch.

El presidente del certamen de belleza y la Miss Universo 2025 ofrecieron una conferencia de prensa tras la ceremonia de coronación. Ahí, respondieron algunas preguntas relacionadas con el triunfo de la mexicana y sus próximos planes.

La reunión con medios estaba a punto de terminar cuando una reportera, aparentemente de CNN, cuestionó a Raúl Rocha sobre un mensaje que Harfouch publicó en redes sociales.

“Dice que el resultado fue manipulado. ¿Cuál sería su comentario al respecto? Él (Harfouch) acaba de publicar en su Instagram, hace como dos horas, dice que sabe el resultado desde hace 24 horas”, dijo la periodista.

De inmediato, Raúl Rocha se acercó con la corresponsal y, con teléfono en mano, se defendió.

“Las redes sociales son una herramienta increíble, pero necesitamos usarla correctamente. Puedes leer (abrió una conversación) Le digo: <<Te voy a cancelar. No puedo... No puedes ser más juez.>>”, mencionó.

Con ello, el empresario mexicano desmintió a Harfouch, quien aseguró en varias ocasiones que había renunciado tras percatarse de supuestas inconsistencias en la organización.

“Y él me dice: <<¿Y por qué me pusiste? ¿Y cuál es la razón por la que me cancelas?>>. Y esta es la razón: <<Estábamos hablando de Beyond the Crown, nuestro programa filantrópico de beneficio social que ha estado funcionando todo el año. Y tú has perdido este proyecto con...>>. Lo siento, desafortunadamente, es un mensaje desafortunado. Esta es la razón. Y él responde: <<No sé sobre eso. Nadie me informó.>>”, dijo.

Rocha no profundizó en detalles, pero aseguró que esta es la verdadera razón por la que Harfouch salió del jurado de Miss Universo 2025 horas antes de la gran final.

“Esta es la verdad. Él realmente está mintiendo porque quiere llamar la atención. Las luces se reflejan por dos minutos y en dos minutos, nadie puede llamar la luz. Las únicas que pueden brillar son nuestras Miss Universo alrededor del mundo. No puedo... No quiero, no quiero decir más. Esto es suficiente”, concluyó.

Hasta el momento Fátima Bosch no se ha pronunciado al respecto.

“Miss México es una falsa ganadora”: Omar Harfouch

Tras la coronación de Fátima Bosch, el compositor franco-libanés publicó un contundente mensaje en sus redes sociales.

“Miss México es una falsa ganadora. Yo, Omar Harfouch declaré ayer, en exclusiva en el America in HBO, 24 horas antes de la final de Miss Universo, que Miss México ganaría porque el propietario de Miss Universe, Raúl Rocha, tiene negocios con el padre de Fátima Bosch”, escribió en Instagram.

Eso no fue todo, aseguró que en mayo de 2026 saldrán la luz sus supuestas pruebas en contra de Raúl Rocha y Bernardo Bosch.

“Raúl Rocha y su hijo me instaron, hace una semana en Dubái, a votar por Fátima Bosh porque necesitan que gane “porque será bueno para nuestro negocio”, ¡me dijeron!“, concluyó.