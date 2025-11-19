México

Así luce Fátima Bosch, mexicana ganadora de Miss Universo 2025, sin maquillaje

La modelo conquistó las redes sociales con su belleza natural y personalidad previo al certamen de belleza

Guardar
(IG: @fatimaboschfdz)
(IG: @fatimaboschfdz)

Fátima Bosch fue coronada como Miss Universo 2025.

Con ello, la modelo se convirtió en la cuarta mexicana en ganar el certamen de belleza, luego de luego de Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2021).

“Llevé este sueño en mi corazón durante años, y hoy, lo estoy viviendo. Hoy confirmé de nuevo que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. Viva Cristo Rey”, escribió en Instagram tras ser coronada.

Así desfiló Fátima Bosch en la Gala de traje típico de Miss Universo 2025. (Youtube: Miss Universo)

Así luce Fátima Bosch sin maquillaje

Desde que arrancó el certamen, la modelo mexicana ha acaparado miradas alrededor del mundo con su belleza.

Pero no solo por sus apariciones públicas, también porque usuarios de redes sociales han viralizado sus fotos en donde aparece sin una gota de maquillaje.

Y es que la belleza natural de la mexicana y su personalidad la han convertido en una de las favoritas para ganar la competencia.

(IG: @fatimaboschfdz)
(IG: @fatimaboschfdz)
(IG: @fatimaboschfdz)
(IG: @fatimaboschfdz)

¿Quién es Fátima Bosch?

Con 25 años, la modelo originaria de Teapa, Tabasco, se posiciona como una de las contendientes más observadas, tanto por su sólida trayectoria profesional como por la historia personal que la acompaña.

Bosch nació el 19 de mayo de 2000 y cuenta con una formación académica en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana.

Sus estudios han sido complementados en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA), en Milán, así como en el Lyndon Institute de Estados Unidos, lo cual le ha conferido una perspectiva internacional sobre la industria del diseño y la moda.

(IG: @fatimaboschfdz)
(IG: @fatimaboschfdz)
(IG: @fatimaboschfdz)
(IG: @fatimaboschfdz)

Con una altura de 1,74 metros, la representante mexicana inició su camino en pasarelas y concursos desde muy joven, resultando ganadora de Flor Tabasco en 2018 y fortaleciendo así una tradición familiar vinculada a los certámenes de belleza en su estado natal.

Durante diversas entrevistas, Fátima Bosch ha relatado episodios personales que han marcado su desarrollo, incluyendo experiencias de bullying en su infancia y los retos derivados de vivir con TDAH y dislexia.

La modelo ha enfatizado que el apoyo de sus padres y hermano fue determinante para su integración personal y profesional, destacando la influencia positiva de su entorno familiar.

(Instagram: fatimaboschfdz)
(Instagram: fatimaboschfdz)

En entrevista para la revista Hola, Bosch afirmó: “Yo estoy muy orgullosa de mi familia, son gente honesta, son gente trabajadora que lo único que hacen es dar lo mejor de ellos a los demás. Admiro muchísimo a mi papá, lo respeto muchísimo. Él es un señorón intachable y yo sé que mucha gente va a hablar porque con el simple hecho de tener una pantalla creen que tienen derecho de hacerlo”.

Actualmente, Fátima Bosch es reconocida no sólo por su presencia en el mundo del modelaje y su preparación académica, también por su capacidad de sobreponerse a los desafíos personales y consolidar una imagen pública respaldada por el apoyo familiar y una formación multidisciplinaria orientada hacia la moda y el diseño.

Temas Relacionados

Miss Universo 2025Fátima BoschMiss Universo MéxicoCertamen De BellezaNawat Itsaragrisilmexico-entretenimiento

Más Noticias

El conmovedor detalle que Fátima Bosch incluyó en su banda de Miss Universo en honor a su mascota Rocco

El compañero de la reina de belleza murió en septiembre de este 2025

El conmovedor detalle que Fátima

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores abrió sesiones este 20 de noviembre con baja de 0,66%

Inicio de sesión México S&P/BMV IPC: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

El principal indicador de la

Belinda lanza poderoso mensaje contra la violencia hacia las mujeres: “No nos ataquen con tanta saña y odio en redes sociales”

La actriz y cantante fue reconocida como ‘Mujer del Año’ junto a Cazzu por una revista internacional

Belinda lanza poderoso mensaje contra

De que va la propuesta de ampliar la vigencia de licencias para taxistas en Edomex

Propone el PRI extender hasta tres años la vigencia y así reducir sus costos

De que va la propuesta

Pensión del Bienestar: ¿Qué beneficiarios cobran hoy viernes 21 de noviembre?

Las personas adultas mayores reciben 6 mil 200 pesos y también se depositan otros apoyos sociales

Pensión del Bienestar: ¿Qué beneficiarios
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mafioso de la Cosa Nostra

Mafioso de la Cosa Nostra pide que le dejen convivir con El Chapo en ADX Florence por salud mental

FGR sentencia a tres sujetos por tráfico de 16 migrantes de Guatemala, Nicaragua y Honduras en Chiapas

Plan Michoacán, estos fueron los resultados del 10 al 19 de noviembre

Ejército y Guardia Nacional aseguran 300 kilos de metanfetamina en San Luis Río Colorado, Sonora

Ejército Mexicano localiza más de 140 artefactos explosivos y destruye dos laboratorios clandestinos en Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Belinda lanza poderoso mensaje contra

Belinda lanza poderoso mensaje contra la violencia hacia las mujeres: “No nos ataquen con tanta saña y odio en redes sociales”

Kevin Álvarez reacciona a la coronación de su ex novia Fátima Bosch como Miss Universo 2025: “Estoy contento por ella”

Fátima Bosch gana Miss Universo 2025, así se vivió su coronación en imágenes

Nodal presume su amor por Ángela Aguilar tras encuentro entre Belinda y Cazzu

Omar Harfouch, jurado que renunció a Miss Universo 2025, llama “falsa ganadora” a Fátima Bosch

DEPORTES

Leyenda Azul: estos son los

Leyenda Azul: estos son los excampeones que podría enfrentar a Místico en la Final 2025

Estos son los mexicanos a los que Neymar sigue en redes

Juan Carlos Gabriel de Anda confiesa que llegó borracho a conducir un programa de Fox Sports

Abel Sánchez cuestiona una posible pelea entre el Zurdo Ramírez y David Benavidez

Estos son los equipos a los que podría dirigir Vicente Sánchez para el Apertura 2026