Así luce Fátima Bosch, mexicana ganadora de Miss Universo 2025, sin maquillaje

Fátima Bosch fue coronada como Miss Universo 2025.

Con ello, la modelo se convirtió en la cuarta mexicana en ganar el certamen de belleza, luego de luego de Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010) y Andrea Meza (2021).

“Llevé este sueño en mi corazón durante años, y hoy, lo estoy viviendo. Hoy confirmé de nuevo que lo que Dios tiene destinado para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. Viva Cristo Rey”, escribió en Instagram tras ser coronada.

Así desfiló Fátima Bosch en la Gala de traje típico de Miss Universo 2025. (Youtube: Miss Universo)

Así luce Fátima Bosch sin maquillaje

Desde que arrancó el certamen, la modelo mexicana ha acaparado miradas alrededor del mundo con su belleza.

Pero no solo por sus apariciones públicas, también porque usuarios de redes sociales han viralizado sus fotos en donde aparece sin una gota de maquillaje.

Y es que la belleza natural de la mexicana y su personalidad la han convertido en una de las favoritas para ganar la competencia.

¿Quién es Fátima Bosch?

Con 25 años, la modelo originaria de Teapa, Tabasco, se posiciona como una de las contendientes más observadas, tanto por su sólida trayectoria profesional como por la historia personal que la acompaña.

Bosch nació el 19 de mayo de 2000 y cuenta con una formación académica en Diseño de Indumentaria y Moda por la Universidad Iberoamericana.

Sus estudios han sido complementados en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA), en Milán, así como en el Lyndon Institute de Estados Unidos, lo cual le ha conferido una perspectiva internacional sobre la industria del diseño y la moda.

Con una altura de 1,74 metros, la representante mexicana inició su camino en pasarelas y concursos desde muy joven, resultando ganadora de Flor Tabasco en 2018 y fortaleciendo así una tradición familiar vinculada a los certámenes de belleza en su estado natal.

Durante diversas entrevistas, Fátima Bosch ha relatado episodios personales que han marcado su desarrollo, incluyendo experiencias de bullying en su infancia y los retos derivados de vivir con TDAH y dislexia.

La modelo ha enfatizado que el apoyo de sus padres y hermano fue determinante para su integración personal y profesional, destacando la influencia positiva de su entorno familiar.

En entrevista para la revista Hola, Bosch afirmó: “Yo estoy muy orgullosa de mi familia, son gente honesta, son gente trabajadora que lo único que hacen es dar lo mejor de ellos a los demás. Admiro muchísimo a mi papá, lo respeto muchísimo. Él es un señorón intachable y yo sé que mucha gente va a hablar porque con el simple hecho de tener una pantalla creen que tienen derecho de hacerlo”.

Actualmente, Fátima Bosch es reconocida no sólo por su presencia en el mundo del modelaje y su preparación académica, también por su capacidad de sobreponerse a los desafíos personales y consolidar una imagen pública respaldada por el apoyo familiar y una formación multidisciplinaria orientada hacia la moda y el diseño.