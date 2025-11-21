México

Bernardo Bosch Fernández, el hermano morenista de Fátima, a quien su mamá perfila para postulante a la presidencia de México 2030

El ingeniero de 28 años acaparó reflectores en Miss Universo 2025

Fátima Bosch no fue la única integrante de su familia que causó sensación durante el certamen de belleza Miss Universo 2025, también lo hizo su hermano mayor Bernardo Bosch.

Y es que usuarios de redes sociales lo apodaron ‘el hermano guapo de Fátima Bosch’ por sus rasgos físicos, un título que ha sido retomado por medios internacionales.

Hasta el momento, el joven de 28 años no se ha pronunciado al respecto, pero su madre sí lo hizo en una breve entrevista que concedió para un medio internacional en Tailandia.

Bernardo Bosch es asesor legislativo de la senadora Verónica Camino |IG: @iamtrp225_th

“Bernardo es tan guapo. El próximo Mr. México”, comentó una reportera y la señora Vanessa Fernández Balboa respondió: “Oh, sí. Él será el próximo presidente de México”.

La respuesta de Vanessa Fernández desató controversia en redes sociales, pues hasta ese momento muy pocos sabían del interés político de Bernardo Bosch.

¿Quién es Bernardo Bosch y cuál es su vínculo con Morena?

Bernardo Bosch Fernández nació el 25 de diciembre de 1996 en Tabasco; actualmente tiene 28 años de edad y trabaja en el Senado de la República como asesor legislativo de Verónica Camino Farjat -militante del partido Morena y senadora por Yucatán-.

En 2023, el hermano de Fátima Bosch concedió una entrevista para el noticiero Ahora, donde habló sobre los aprendizajes que ha adquirido en la política nacional.

“Esta experiencia en el Senado me ha permitido conocer a profundidad cómo es el proceso legislativo en nuestro país, ¿no? Cómo es la elaboración de una iniciativa, los puntos de acuerdo, los exhortos, cómo se lleva a cabo el cabildeo, las grandes discusiones y debates que se dan en el salón de sesiones del Senado de la República cuando llegan las grandes reformas o hay alguna iniciativa en la que no estén de acuerdo los diferentes grupos parlamentarios“, comentó.

Bernardo explicó que, antes de estudiar una maestría en Comunicación Política y Gobernanza, se inclinó por una licenciatura en Ingeniería Industrial.

“Desde chico tenía claras dos cosas: que yo quería ser ingeniero y quería dedicarme a la política (...) Para mí, lo más valioso que te enseñan en ingeniería, y todos los ingenieros te lo pueden decir, es a resolver problemas. A los ingenieros nos enseñan a pensar afuera de la caja", dijo.

Bernardo tomó su preparación académica y su experiencia en el Senado de la República para participar en un proceso interno en Morena en 2023.

Bernardo Bosch felicita a Fátima Bosch

El ingeniero compartió un emotivo mensaje para su hermana tras ser coronada como Miss Universo 2025.

“Hay mujeres que abren camino y otras que lo transforman. Hoy tú hiciste las dos cosas. Fátima, estoy muy orgulloso de ti. Del gran trabajo que hiciste, de tu disciplina, de tus convicciones y de la fuerza con la que defendiste cada paso de este camino. Hoy el mundo te vio coronarte, pero yo he visto desde siempre a la mujer que eres: auténtica, valiente y capaz de inspirar a miles. Lo que lograste no solo es una corona, es un mensaje de esperanza para todos los que necesitan creer que los sueños, cuando se trabajan con el corazón, sí se cumplen”, escribió en Instagram.

