Segob ve motivaciones políticas en megabloqueos de agricultores y transportistas en Edomex y CDMX

La secretaria Rosa Icela Rodríguez reconoce que hay demandas pendientes por resolver

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, señaló que los megabloqueos podrían responder a intereses políticos más que exigencias de los trabajadores. (Gobierno de México)

La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que no existen razones para organizar y continuar con los megabloqueos presentados en accesos principales al Estado de México y la Ciudad de México, ya que, el Gobierno Federal ha mantenido un diálogo abierto con las organizaciones de transportistas y agricultores.

De acuerdo con la funcionaria, los megabloqueos podrían responder a intereses políticos, ya que, se han hecho más de 200 reuniones con transportistas en estas primeras tres semanas de noviembre para atender las exigencias de los trabajadores.

“La Secretaría de Gobernación considera que no hay motivo para las movilizaciones y mucho menos para los bloqueos que afectan a la ciudadanía en distintos puntos del territorio nacional, salvo que respondan a motivaciones políticas contra nuestro gobierno al generar la idea de falta de atención a las demandas sociales.

“En este sentido, esta dependencia hace un llamado a las organizaciones convocantes a privilegiar el entendimiento, subrayando que el intercambio institucional abierto es la vía para atender sus inquietudes y construir soluciones conjuntas”, detalló Rosa Icela Rodríguez en conferencia de prensa.

Gobierno acusa a trabajadores y representantes en mesas de diálogo de no cumplir con acuerdos

En conferencia, Rosa Icela Rodríguez también señaló la falta de compromiso por parte de los representantes de las empresas de transportistas y agricultores ya que en reuniones con el Gobierno Federal se prometen acuerdos que fuera de las puertas federales no se cumplen.

Transportistas y campesinos exigen mayor seguridad en las carreteras y denuncian extorsiones y robos constantes en el sector. Crédito: Cuartoscuro

“Nosotros no preguntamos, si ya están caminando los acuerdos, las demandas ya están siendo atendidas.

“Ellos aparte de ser líderes del campo, pertenecen a partidos políticos. Pertenecen al PRI, al PAN y al PRD, no es que yo lo diga, ellos tienen una historia política y es cuando se concluye que si no hay acuerdos y van a afectar a la población, es que hay una motivación política”, añadió la funcionaria.

Gobierno Federal continuará con mesas de diálogo para resolver inquietudes de transportistas y el sector agrícola

La funcionaria también detalló tres puntos relevantes que considera el Gobierno Federal para continuar con las mesas de diálogo y consideran relevantes para que los trabajadores dejen de hacer bloqueos en las vialidades nacionales.

La funcionaria detalló que las demandas se atienden en las mesas de diálogo, no en los bloqueos. CRÉDITO: PRESIDENCIA

Los puntos son:

  • No tener razones sólidas para mantener dichos bloqueos y manifestaciones, ya que el diálogo ha estado plenamente abierto y existe plena disposición para abordar los planteamientos del sector agrícola y transportista
  • En el caso del sector agrícola, la Ley de Aguas no ha sido aprobada. El debate continúa abierto en la Cámara de Diputados y para ello se continuará con un foro que garantice la participación de todos los sectores, foros donde participará la Comisión Nacional del Agua (Conagua)
  • Para la atención de los transportistas, actualmente se llevan a cabo mesas de trabajo que se mantienen desde hace varios meses con la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, con el objetivo de garantizar la seguridad en carreteras, la integridad de transportistas y la protección de trayectos y mercancías

Más de 10 organizaciones transportistas decidieron no continuar con bloqueos

La Secretaria de Gobernación también señaló que al menos ocho organizaciones de transportistas anunciaron de manera pública no continuar con los bloqueos y colaborar con el Gobierno para trabajar la atención a las empresas y trabajadores transportistas, entre las que destacan:

  • CANACAR
  • CONATRAM
  • FEMATRAC
  • AMOTAC
  • AMTAC
  • INTECO
  • TAMEXUN
  • UNICARSO, entre otros

“Las empresas argumentaron que el diálogo con autoridades federales y estatales, ha avanzado y que las mesas de trabajo ofrecen un cause institucional para atender sus demandas.

El Gobierno Federal hizo un llamado a los trabajadores y empresas a realizar una mesa de diálogo el día de hoy, lunes 24 de noviembre. Foto: Fuerza Amplia Transportista

Desde el inicio de la administración a la fecha, se han llevado 316 reuniones con líderes transportistas", detalló Rosa Icela.

Segob hace un llamado a transportistas y trabajadores agrícolas para levantar megabloqueos

Las Secretaria de Gobernación expresó que el Gobierno Federal tiene varios puntos que dialogar con los trabajadores y las empresas para resolver lo antes posible las demandas, las cuales son:

  • Sentarse a la mesa de diálogo el día de hoy, lunes 24 de noviembre a las 13:00 horas para abordar temas de interés
  • No obstaculizar el derecho al libre tránsito en carreteras, casetas o accesos a comunidades
  • Evitar afectaciones a la ciudadanía ya que repercuten en servicios de movilidad, salud, abasto, actividades laborales y educativas
  • Mantener disposición al diálogo y a atender las demandas de todos los sectores

Libros de Amazon México: estos son los títulos más vendidos este 24 de noviembre

De distintos precios, en diversos formatos y de todos los géneros, los amantes de la lectura ya suman estos títulos disponibles de Amazon a sus colecciones

J Balvin confirma gira en México para el 2026 tras su éxito en el Flow Fest: sedes, fechas y todo lo que debes saber

El colombiano se mostró muy agradecido con la respuesta del público mexicano, por lo que a solo un par de días de su presentación sorprendió a sus fans con tres conciertos en solitario

En qué estados de México se conmemora el día de acción de gracias

El pavo, el pastel de la calabaza, los arándanos y el puré de papa son los símbolos de esta tradición estadounidense

Ángela Aguilar se burla en vivo con tema de Rocío Dúrcal: "Se la dedico a mis haters"

La escena encendió controversia y fue ampliamente discutida por internautas

Popocatépetl registró 19 exhalaciones este 24 de noviembre

El Popocatépetl es uno de los seis volcanes detectados como de alto riesgo por el Cenapred, razón por la cual es monitoreado de forma constante

Baby'O y 'La Barbie': cuando la fiesta se convirtió en el temor de Acapulco

J Balvin confirma gira en México para el 2026 tras su éxito en el Flow Fest: sedes, fechas y todo lo que debes saber

Mia Villalpando: la campeona de Tigres que llevó a México al podio sub 17

