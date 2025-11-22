Estas líneas del Metrobús tendrán cierres escalonados de estaciones durante 11 días

Metrobús tendrá cierres escalonados en los últimos días de noviembre y principios de diciembre. Crédito: Cuartoscuro.

Durante un período de 11 días, varias estaciones del Metrobús permanecerán cerradas de forma escalonada para realizar trabajos necesarios de actualización y mejoras, así fue informado en las cuentas oficiales de redes sociales de este transporte público que traslada a millones de personas en Ciudad de México.

Anuncia Metrobús primera etapa de cierres escalonados de estaciones

Algunas de las estaciones afectadas requerirán cierres nocturnos previos al inicio de la suspensión total para desarrollar diagnósticos y trabajos complementarios. La interrupción del servicio se mantendrá hasta la conclusión de las obras, momento en el cual se restablecerá el funcionamiento regular de cada estación.

Metrobús confirmó que a partir del 24 de noviembre y hasta el 5 de diciembre, se intervendrán distintas estaciones de las líneas 1, 2 y 5, que dejarán de operar temporalmente para permitir la ejecución de estas obras.

Mantenimiento mayor es el motivo de los cierres en estaciones de la línea 1, 2 y 5 en el Metrobús

El plan de mantenimiento incluye el retiro de herrerías y soportes, así como la instalación de mobiliario, cortinas y paneles de vidrio. Adicionalmente, se llevarán a cabo tareas relacionadas con la instalación eléctrica e iluminación.

A través de su página oficial, Metrobús informa sobre el cierre total o parcial de distintas estaciones.

La dependencia precisó que, por motivos de seguridad, resulta inviable realizar estos trabajos mientras se presta el servicio habitual, hecho que obliga al cierre parcial de las estaciones involucradas. “Estas acciones se efectúan para garantizar los estándares de seguridad y calidad que demanda la operación del sistema”, comunicó el Metrobús.

Con el propósito de mantener informada a la ciudadanía para que anticipe posibles ajustes en sus trayectos, el Metrobús aclaro que comparte el detalle de los cierres a través de sus canales oficiales en redes sociales, sus pantallas informativas y la página web www.metrobus.comx.gob.mx/ServicoME. De este modo, los usuarios podrán consultar con anticipación qué estaciones se verán directamente afectadas durante este periodo.

Próxima semana podría haber cierres de algunas calles en CDMX por el 25N

Sobrevivientes, colectivos de familiares y madres de mujeres víctimas, junto con activistas feministas y diversas organizaciones, ya iniciaron los preparativos para marchar en Ciudad de México este próximo martes 25 de noviembre, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La Red Nacional de Refugios A.C. (RNR) fue una de las primeras organizaciones en convocar de manera pública para el próximo 25 de noviembre. A través de una publicación, la RNR invitó a participar en su concentración programada en el Zócalo a partir de las 13:00.

La Red Nacional de Refugios invita a las Mujeres a alzar la voz. (Imagen: RNR)

Otra de las organizaciones que se ha sumado a la marcha en los últimos años es Amnistía Internacional México, su convocatoria indica que iniciarán a concentrarse en la Glorieta de las Mujeres que Luchan a partir de as 15:15 horas.