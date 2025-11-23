México

Riña con disparos deja un lesionado durante festejos del 43 aniversario de la CEDA

Autoridades informaron que identificaron a un hombre de 26 años como el presunto agresor, por lo que fue detenido

La agresión se registró en la zona de Flores y Hortalizas. Crédito: Cuartoscuro

Un incidente con arma de fuego registrado al interior de la Central de Abasto (CEDA) de la Ciudad de México interrumpió parcialmente los festejos por el 43 aniversario del mercado mayorista más grande del país. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a un hombre señalado como posible responsable de lesionar a un comerciante tras una riña ocurrida en la zona de Flores y Hortalizas Sección 1, en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con el reporte policial, los uniformados fueron alertados por operadores del Centro de Comando y Control (C2) CEDA sobre la presencia de una persona herida en la colonia Central de Abasto. Al arribar al sitio, los oficiales encontraron a un hombre con una mancha hemática en el antebrazo izquierdo, quien relató que momentos antes había sostenido una discusión con otro comerciante.

Durante el altercado, el agresor presuntamente sacó un arma de fuego de entre sus ropas y realizó varios disparos hacia el suelo. Uno de los proyectiles rebotó y provocó una lesión en la mano izquierda del afectado.

Autoridades acudieron al llamado por un hombre lesionado con arma de fuego. Foto: (iStock)

Personal médico acudió de inmediato y diagnosticó al lesionado, de 52 años, con una herida lacerante en la mano izquierda y una contusión en la cabeza. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención especializada.

En tanto, en el mismo punto fue localizado un hombre de 26 años que fue plenamente identificado por la víctima como el agresor. Los oficiales procedieron a su detención, le informaron sus derechos y fue presentado ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica en las próximas horas.

El incidente ocurrió en el marco de la celebración del 43 aniversario de la CEDA, evento que incluyó actividades culturales, presentaciones musicales y oferta gastronómica. A pesar del altercado, las autoridades de la Central destacaron que los festejos se desarrollaron en un ambiente mayoritariamente familiar y con una importante afluencia.

Durante la ceremonia oficial, la coordinadora general de la CEDA, Mónica Pacheco Skidmore, subrayó el compromiso de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, para impulsar la rehabilitación y el fortalecimiento de la infraestructura del mercado. “Estamos trabajando bajo las indicaciones de la Jefa de Gobierno para hacer de la Central de Abasto un lugar más eficiente para los trabajadores y visitantes”, señaló.

Central de Abasto de la CDMX. Foto: CUARTOSCURO

Pacheco añadió que las labores de mejora incluyen la rehabilitación del drenaje, la recuperación de áreas verdes, el impulso a programas culturales y el reforzamiento de las acciones de seguridad. Actualmente, la CEDA cuenta con 630 cámaras conectadas al C5 y mantiene coordinación permanente con la Guardia Nacional para la realización de recorridos preventivos.

“Estamos comprometidos con la transformación de la Central de Abasto y agradecemos el apoyo de todos los que hacen posible este proyecto”, enfatizó.

Los festejos del aniversario número 43 reafirmaron la importancia de la Central de Abasto como punto neurálgico de abastecimiento para la capital del país, un espacio que, pese a incidentes como el registrado, mantiene su papel como “el corazón que alimenta a la Ciudad de México”.

