Quién es Osmel Sousa, “el zar de la belleza” a quien Fátima Bosch le dedicó la corona de Miss Universo 2025

Fátima Bosch dedica su triunfo en Miss Universo 2025 a Osmel Sousa, el reconocido 'zar de la belleza'.(EFE)

El reciente triunfo de Fátima Bosch en el certamen de Miss Universo 2025 ha puesto en el centro de la conversación a una figura clave en su trayectoria: Osmel Sousa, conocido internacionalmente como el “zar de la belleza”.

Fátima Bosch expresa su agradecimiento a Osmel Sousa

Desde Tailandia, la nueva reina de belleza expresó su gratitud para su país, su familia y, de forma especial, a Osmel Sousa, a quien atribuyó haber descubierto en ella un potencial que ni ella misma reconocía.

Las redes sociales debaten si se trata de cordialidad o de una muestra de doble moral Crédito: TikTok (missnewst)

En entrevista para Imagen Televisión, la joven originaria de Tabasco subrayó la importancia del “zar de la belleza" en su paso por el certamen.

“Esta corona se la quiero dedicar a don Osmel Sousa, al zar de la belleza”, dijo en primera instancia Bosch.

Y agregó: “Él fue quien me descubrió, él fue quien creyó en mí, él fue quien vio algo especial en mí cuando yo ni siquiera lo veía, él me dio todos los consejos; decirle que lo quiero mucho, que lo extraño muchísimo y que esta corona se la dedico a Osmel Sousa”.

Quién es Osmel Sousa, a quién Fátima Bosch dedicó la corona de Miss Universo

Osmel Sousa es un reconocido preparador de reinas de belleza cubanovenezolano, ampliamente conocido como el “Zar de la Belleza”.

La nueva Miss Universo agradece a Osmel Sousa por descubrir su potencial y guiarla en el certamen. (Osmel Sousa)

A lo largo de casi 50 años, Sousa ha sido una figura central en el mundo de los certámenes de belleza, especialmente por su trabajo formando a decenas de reinas venezolanas que han alcanzado títulos internacionales.

Su apodo proviene de su habilidad para transformar a aspirantes comunes en ganadoras de concursos globales. Además, también se ha desempeñado como empresario, diseñador, actor y exmodelo.

Recientemente, participó en La casa de los famosos de Telemundo, lo que permitió que el público conociera más sobre su historia personal y profesional.

Sin embargo, su incursionó en la televisión ocurrio con su propio reality show, Osmel Sousa: La Magia de Ser Miss, donde mostró su proceso de selección y preparación de aspirantes.

La postura de Osmel Sousa sobre la cirugía estética marcó un antes y un después en los certámenes de belleza.

La cercania entre Osmel Sousa y Fátima Bosch

Reconocido por su postura abierta respecto a la cirugía estética, Sousa fue pionero entre los directores de certámenes en aceptar y promover dichos procedimientos como herramienta para incrementar la competitividad de las aspirantes.

En el caso de Fátima Bosch, la nueva reina de belleza, Sousa anticipó que llegaría a la final junto a la representante de Tailandia y celebró su victoria cuando fue anunciada como ganadora.

Su trayectoria y autoridad en el mundo de la belleza lo han convertido en una leyenda y una voz influyente en los certámenes, siendo frecuentemente consultado y citado en controversias y debates relacionados con concursos de belleza, tal y como sucedió en Miss Universo 2025.