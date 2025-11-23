Encontraron sin vida a Joel Lizandro, adolescente de 15 años yucateco, desaparecido tras buscar trabajo en Tulum

Autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de Joel Lizandro López Colli, Crédito: Facebook - Manuel Vallejos

El pasado 22 de noviembre, autoridades confirmaron el hallazgo sin vida de Joel Lizandro López Colli, quien presuntamente había desparecido tras viajar a Tulum para trabajar como asistente de albañil.

La victima, quien apenas contaba con 15 años de edad, era originario del municipio de Tekax, Yucatán.

Reportes señalan que el joven fue reportado como desparecido desde finales del mes de octubre.

Tras los reportes, la Fiscalía General del Estado de Yucatán emitió una ficha de búsqueda para alertar sobre el desconocimiento del paradero del menor de edad.

El presidente municipal de Tekax, Yucatán informó mediante sus redes sociales que el menor ya había sido localizado, pero sin vida.

Hasta el momento las autoridades no han detallado el lugar donde se encontró el cuerpo de Joel ni las probables causas de su muerte.

Medios locales reportaron que la desaparición de Joel podría no ser un hecho aislado y se trataría de un problema de seguridad presente entre Yucatán y Quintana Roo.

Desaparición de Joel Lizandro López Colli

La ficha de búsqueda de Joel detallaba que el menor había sido visto por última vez el día 27 de octubre del año 2025 en la colonia San Ignacio de Tekax, Yucatán.

Además, en ella las autoridades señalaron que se temía por la integridad del adolescente, debido que posiblemente podría ser víctima de la comisión de un delito.

Dentro de los rasgos destacados para poder dar con el paradero del joven, se destacó que contaba cabello ondulado y de color negro, que medía aproximadamente 1.6 metros y que tenía diversas cicatrices.

Se sabía que el menor contaba con un tatuaje con la imagen de una cruz pequeña en el dedo medio de la mano derecha.

Confirmación del hallazgo sin vida de Joel Lizandro

La confirmación del hallazgo de Joel fue realizada por el presidente municipal de Tekax, Manuel Vallejos.

Mediante un mensaje publicado en sus redes sociales, el alcalde señaló que con profundo dolor informaba a la ciudadanía que las autoridades estatales le hicieron llegar la noticia que el menor que se encontraba desaparecido lamentablemente había sido encontrado sin vida.

“Como padre y abuelo, esta noticia me conmueve profundamente. La partida de un niño siempre nos deja una lección dolorosa que debe invitarnos a reflexionar como comunidad. Hoy, más que nunca, recordamos la importancia de estar atentos, de acompañarnos y de construir entornos donde nuestras niñas, niños y jóvenes se sientan protegidos y escuchados”, señaló Vallejos en el mensaje antes mencionado.

Además, externó sus condolencias a los familiares de Joel y a quienes estuvieron cerca de él, deseando que de corazón encuentren la paz en medio de este momento.

Asimismo, el servidor público invitó a toda la sociedad tekaxeña a unirse y fortalecer los lazos familiares y comunitarios.

Por último, pidió respeto y solidaridad hacia la familia del joven que fue encontrado sin vida.

Reacciones de los internautas tras el hallazgo sin vida del joven yucateco

La respuesta de locales y externos no tardó en llegar a las redes sociales del municipio de Tekax y del alcalde.

Los internautas solicitaron el apoyo de la administración para solventar los gastos funerarios para el joven.

Además, en algunos mensajes la población refiere que la familia de Joel tiene serias dificultades económicas.

“El H AYUNTAMIENTO debe de ayudar con los gastos de este lamentable hecho porque son de familia humilde y no tienen suficientes recursos para solventar esta desgracia”, señaló una internauta en las redes del alcalde de de Tekax.