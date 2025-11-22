Los 3 ejercicios fáciles de hacer para eliminar las “alas de murciélago” de los brazos desde casa

Las "alas de murciélago" tienen solución (Archivo)

El objetivo de muchas rutinas de ejercicio es reducir la flacidez en la parte posterior de los brazos, conocida de manera coloquial como “alas de murciélago”. Esta condición suele asociarse con la acumulación de grasa y la pérdida de tonicidad muscular, factores que pueden intensificarse por la inactividad física o por cambios metabólicos relacionados con la edad.

Con una serie de ejercicios simples y accesibles, es posible mejorar la firmeza de los tríceps y fortalecer los brazos sin salir de casa. No se requiere equipamiento costoso ni experiencia previa en fitness para comenzar y percibir resultados progresivos. Una práctica constante, junto con hábitos saludables de alimentación, ayuda a optimizar los efectos y fomentar una mejor percepción corporal.

Fondo de tríceps en silla

Así se hace este ejercicio (youtube.com/@thebattlegym)

El fondo de tríceps es un ejercicio clave para trabajar la zona posterior de los brazos. Para ejecutarlo, se necesita una silla estable. La persona debe sentarse en el borde, colocar las manos a ambos lados de las caderas, apoyar los talones en el suelo y deslizar el torso hacia adelante para despegarse de la silla. Flexionar los codos disminuye la altura del cuerpo hasta que los brazos formen un ángulo de aproximadamente 90 grados, para después volver a la posición original con el empuje de los tríceps. Se recomienda iniciar con tres series de diez a doce repeticiones. Este movimiento se adapta a diferentes niveles de condición física, incrementando progresivamente la dificultad agregando más repeticiones o usando una silla más baja.

Flexiones de brazos con rodillas apoyadas

Así se hace este ejercicio (youtube.com/@proetejercicioterapeutico5675)

Las flexiones de brazos con apoyo de rodillas representan una alternativa efectiva y sencilla a la versión tradicional, enfocando el trabajo en pectorales, hombros y, especialmente, en los tríceps. En posición de plancha con las rodillas en el suelo y las palmas alineadas con los hombros, se baja el pecho cerca del piso y se retorna a la posición de inicio. Para este ejercicio, lo ideal es realizar tres series de ocho a diez repeticiones, asegurando que los codos permanezcan cerca del torso para maximizar el esfuerzo en la zona posterior del brazo. Esta modalidad brinda estabilidad y disminuye el riesgo de lesiones.

Extensión de tríceps sobre la cabeza con botella de agua

Así se hace este ejercicio (youtube.com/@proetejercicioterapeutico5675)

El ejercicio de extensión de tríceps se puede perfeccionar en casa usando una botella de agua como resistencia. Se debe tomar la botella con ambas manos, levantar los brazos por encima de la cabeza y flexionar los codos detrás de la nuca, manteniendo los antebrazos rectos. El objetivo es estirar los codos elevando el peso hacia arriba. Realizar tres series de diez repeticiones permite fortalecer el músculo de manera segura. Este ejercicio se adapta fácilmente al progreso incorporando envases más grandes o pesados según la evolución de la fuerza personal.

El trabajo sistemático de los tríceps, complementado con constancia, soporta la firmeza de los brazos y ayuda a disminuir indicadores de flacidez asociados al sedentarismo. El desarrollo de estos ejercicios básicos constituye una rutina accesible que contribuye a mejorar la condición física general sin requerir grandes inversiones o desplazamientos.