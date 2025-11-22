México

La cantidad de repeticiones que debes hacer en cualquier ejercicio para ganar masa muscular en pocos días

Realizar el número adecuado de repeticiones es vital para tener resultados positivos

Guardar
Entrenar con la técnica correcta
Entrenar con la técnica correcta ayuda a que el ejercicio realmente tenga un impacto positivo y para prevenir lesiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre la cantidad ideal de repeticiones para estimular el crecimiento muscular ha sido una constante en el mundo del entrenamiento físico.

Y es existe un gran debate con respecto a cuantas son las repeticiones que deben hacerse durante cada ejercicio del entrenamiento para realmente tener los resultados esperados.

Durante mucho tiempo se dijo que de cada ejercicio debían ser de entre 12 y 15 repeticiones; sin embargo, estudios recientes han revelado nueva informacicón sobre este tema.

Hacer ejercicio forma parte de
Hacer ejercicio forma parte de un estilo de vida saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta es la cantidad de repeticiones que debes hacer en tu entrenamiento para ganar masa muscular

Un reciente estudio, publicado en Journal of Science and Medicine in Sport aporta una perspectiva novedosa: no existe un número universal de repeticiones para ganar masa muscular, sino que el factor determinante es entrenar hasta el llamado “fallo concéntrico”.

La investigación analizó el desempeño de dos grupos sometidos a un programa de entrenamiento de tren inferior durante seis semanas. La única diferencia entre ambos radicó en la cantidad de repeticiones por serie: uno realizó diez repeticiones y el otro veinte.

Sin embargo, ambos grupos llevaron cada serie hasta el punto en que ya no podían completar la fase ascendente del levantamiento con la técnica adecuada, es decir, hasta el fallo concéntrico.

Los resultados obtenidos fueron reveladores pues ambos grupos experimentaron incrementos similares y significativos en la hipertrofia muscular, la fuerza y la eficiencia energética.

Este hallazgo indica que el crecimiento muscular no depende estrictamente de realizar un número específico de repeticiones, como diez o veinte, sino de la intensidad y el esfuerzo sostenido en cada serie.

La evidencia científica recogida por el medio argentino subraya que la tensión mecánica y la sobrecarga progresiva constituyen los verdaderos motores del desarrollo muscular. El número de repeticiones, por sí solo, carece de la importancia que tradicionalmente se le ha atribuido.

La evidencia científica respalda que
La evidencia científica respalda que la calidad y la intensidad del esfuerzo son más relevantes que la cantidad exacta de repeticiones en el entrenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo aplicar la técnica del fallo concentrico al realizar tu entrentamiento para tener mejores resultados

En cuanto a la aplicación práctica de estos resultados, los especialistas recomiendan entrenar al fallo, pero con una advertencia: es fundamental detenerse antes de alcanzar el fallo técnico, es decir, antes de que la postura se deteriore y aumente el riesgo de lesión.

El consejo es prestar atención a la velocidad de ejecución de las repeticiones. Cuando las últimas repeticiones se vuelven más lentas, con una duración de tres a cuatro segundos, y la técnica comienza a perder precisión, es momento de finalizar la serie, ya que se está llegando al límite seguro.

De este modo, la ciencia respalda la idea de que el progreso muscular se logra priorizando la calidad y la intensidad del esfuerzo, más que la cantidad exacta de repeticiones, siempre cuidando la integridad física y evitando el sobreesfuerzo que pueda derivar en lesiones.

Temas Relacionados

ejercicioentrenamientomasa muscularmexico-noticias

Más Noticias

Beca Benito Juárez 2025: estas son las personas que no podrán recoger la tarjeta si se registraron en la última convocatoria

La dispersión de los plásticos comenzará el próximo 25 de noviembre

Beca Benito Juárez 2025: estas

David Benavidez vs Anthony Yarde, IA revela al ganador de la pelea

La Inteligencia Artificial anticipa triunfo del pugilista mexicano en Arabia Saudita, con desenlace por nocaut técnico en rounds intermedios

David Benavidez vs Anthony Yarde,

La súper verdura que ayuda a limpiar el estómago y que es muy barata

Este alimento debe ser parte de tu dieta de todos los días

La súper verdura que ayuda

Lo más vistó en Disney+ México para pasar horas frente a la pantalla

Con estas historias, Disney+ busca seguir gustando al público en la guerra por el streaming

Lo más vistó en Disney+

Belinda revela su interés en una colaboración con Cazzu tras su primer encuentro en México

El esperado cruce entre las ex parejas de Christian Nodal se volvió viral tras la gala, generando una ola de mensajes positivos y rumores sobre una futura unión musical

Belinda revela su interés en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Un escolta de Carlos Manzo

Un escolta de Carlos Manzo se encuentra prófugo, informó el gobernador de Michoacán

Militares dan con fosas clandestinas en predio de Tuxpan, Veracruz: se hallaron cuatro cuerpos sin identificar

Kate del Castillo debuta con Peso Pluma en los corridos tumbados y la canción desata polémica en redes

Primera audiencia de “El Licenciado” confirma participación del CJNG y pago de 2 millones de pesos para asesinar a Carlos Manzo

Asesinan a tiros al exalcalde Lauro Orozco Gómez en Ignacio Zaragoza, Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Lo más vistó en Disney+

Lo más vistó en Disney+ México para pasar horas frente a la pantalla

Belinda revela su interés en una colaboración con Cazzu tras su primer encuentro en México

Quién es Omar Harfouch, el juez que quiere quitarle la corona de Miss Universo a Fátima Bosch

Los mejores podcasts de Spotify México para escuchar este día

Kate del Castillo debuta con Peso Pluma en los corridos tumbados y la canción desata polémica en redes

DEPORTES

David Benavidez vs Anthony Yarde,

David Benavidez vs Anthony Yarde, IA revela al ganador de la pelea

David Benavidez vs Anthony Yarde EN VIVO: minuto a minuto del combate hoy en Riad, Arabia Saudita

Fulham vence 1-0 al Sunderland gracias al mexicano Raúl Jiménez

Pumas ya habría decidido quien será su entrenador para el siguiente torneo

David Benavidez vs Anthony Yarde: dónde y a qué hora ver pelea en vivo desde México