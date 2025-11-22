Influencer entró con trompo de carne al pastor a cine en México y se viralizó: así fue cómo se la ingenió

La ocurrencia del influencer provocó comentarios humorísticos en redes sociales. (TikTok / @romeo.melo)

Un video que circula en redes sociales se volvió viral en cuestión de horas debido a la peculiar y cómica estrategia de un hombre para ingresar comida al cine. El protagonista del clip es el creador de contenido Romeo Melo, quien documentó desde la preparación del alimento hasta el momento final en el que logró pasar inadvertido con un trompo al pastor cuidadosamente escondido. Lo que inició como una simple ocurrencia se convirtió rápidamente en uno de los materiales más compartidos del día por su creatividad, humor y ejecución detallada.

En la grabación, el influencer explica el proceso que siguió para montar el trompo.

“Al día siguiente lo armamos (el trompo), no tenía ni idea de cómo cocinarlo, así que terminé usando cuatro sopletes al mismo tiempo, pensé que quedaría crudo pero quedó en su punto,” relató, dejando ver que la preparación fue más complicada de lo esperado.

Romeo Melo viralizó su truco al simular llevar a un bebé para introducir comida al cine. (TikTok / @romeo.melo)

En el video también se observa la participación de su madre, quien lo ayuda a acomodar el trompo dentro de una carreola como parte del plan. Junto al trompo coloca una Coca-Cola y lo cubre con mantas para simular que llevaba a un bebé.

Para hacer aún más convincente la escena, el creador de contenido colocó su celular dentro de la carreola reproduciendo sonidos de bebé, lo cual hizo que la ilusión fuera prácticamente perfecta. Durante su trayecto hacia la entrada del cine, decidió compartir algunos tacos con el empleado encargado de los boletos, quien aceptó el gesto sin sospechar que el supuesto “bebé” en realidad era un trompo al pastor. Más adelante, el propio Melo señaló que la reacción del público fue variada, pero mayormente positiva.

Usuarios reaccionaron con humor ante la elaborada preparación del creador de contenido. (TikTok / @romeo.melo)

“Le platiqué a la gente lo que estábamos haciendo, al principio se sacaban de onda, pero terminaban pidiendo más taquitos, fotos y hasta querían ver el trompo de cerca”, comentó.

La viralización del clip no tardó en llegar. Entre los comentarios usuarios escribieron.

“Buen truco! Si tenías ganas de pastor, me hubieras avisado. 😅 Tenemos un bagui delicioso de pastor, por si no lo has probado, te lo regalo para que veas que soy buena onda”; “La IA haciendo corajes al descubrir este vídeo”; “La IA no entiende el concepto mexicano jajaja jajaja”. Esas reacciones reflejan tanto el humor como el ingenio que rodeó la publicación.

El momento generó revuelo no solo por la osadía del joven, sino por la forma creativa en la que decidió crear contenido. Su estrategia, que combinó preparación culinaria, actuación y un toque de picardía, demostró que en la era digital cualquier situación cotidiana puede transformarse en un fenómeno viral. La ocurrencia de Romeo Melo evidenció también la cercanía entre los creadores de contenido y su audiencia, quienes encuentran entretenimiento en ideas espontáneas y originales. Con millones de reproducciones, el video consolidó su impacto dentro del ecosistema digital y destacó el papel de la creatividad como motor del contenido moderno.