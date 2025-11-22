Belinda y Cazzu: destapan audio de su primer encuentro

(IG: @belindapop // TikTok)

Belinda y Cazzu se posicionaron entre las principales tendencias de redes sociales tras protagonizar uno de los momentos más esperados por sus fans: se conocieron.

Si bien, las artistas sabían la una de la otra, no se conocían en persona. Por esa razón, su breve pero significativo encuentro en una ceremonia de premiación dio mucho de qué hablar.

Cabe mencionar que las cantantes asistieron como invitadas especiales al evento de la revista GQ, pues ambas recibieron el reconocimiento a ‘Mujer del Año’.

Belinda y Cazzu se conocen por primera vez y prenden fuego en redes sociales. (Instagram: Belinda)

¿Qué le dijo Belinda a Cazzu cuando la conoció?

En redes sociales se viralizaron varios videos de las cantantes juntas, pero en ninguno se escuchó con claridad qué fue lo que se dijeron. Esto debido a las canciones que sus fans colocaron de fondo.

No obstante, horas después circuló un video sin música donde se alcanzó a escuchar qué se dijeron las ex novias de Christian Nodal.

“Bueno, la gente se moría por esta foto”, comenzó Cazzu y Belinda respondió: “Pero se moría”.

Las ex novias de Christian Nodal por fin se conocieron |TikTok: @only._.mine1

La rapera argentina mostró interés en conocer a la princesa del pop mexicano lejos de los reflectores y ella aceptó.

“Ahora nos va a tocar conocernos en un lugar más tranquilo, pero estaría cool”, dijo Cazzu y Belinda respondió: “Sí, pero cómo le hacemos, por WhatsApp y nos estamos comunicando”.

¿Se avecina una colaboración musical? Belinda y Cazzu responden

Tras el escándalo que se desató, Cazzu concedió una breve entrevista para Telemundo, donde fue cuestionada sobre si su acercamiento a Belinda fue el primer paso para su pedida colaboración musical.

(TikTok: @only._.mine1)

"Recién nos conocimos. Apenas nos conocimos. No nos hagan quemar etapas”, respondió.

De esta manera, la rapera dejó abierta la posibilidad de colaborar con su colega, no obstante, pidió que no las apresuren.

Belinda no se quedó atrás y también fue cuestionada al respecto por el mismo medio: "Ay, ojalá. Me encanta ella. La admiro mucho”.

El artista sonorense confirmó su relación con Ángela Aguilar en medio de rumores de haberle sido infiel a Cazzu, como se especuló en su relación previa con Belinda. Fotos: @belindapop, @angela_aguilar, @nodal

El discurso de Belinda contra la violencia hacia las mujeres

La cantante recibió el premio ‘Mujer del Año’ en la ceremonia de premiación y se lo dedicó a las mujeres que luchan todos los días.

Asimismo, citó un fragmento del Evangelio de Mateo: “Cada día trae su propio afán”. Esto para hablar sobre los retos que enfrentan las mujeres en su vida cotidiana y la necesidad de garantizar sus derechos.

“¿Cuál podría ser una agenda de afanes femeninos? Que no nos ataquen con tanta saña y odio en redes sociales. Que no lancen mentiras ni calumnias en contra de nosotras con total impunidad. Que no haya ningún tipo de violencia solamente por ser mujer. Que podamos disfrutar las calles y los espacios públicos con seguridad. Que podamos vivir sin miedo, no como víctimas, sino como seres libres e independientes. Que podamos elegir nuestro destino, cualquiera que sea, sin ser juzgadas”, dijo.

Y finalizó con una reflexión: “El día que todas podamos vivir con seguridad, dignidad y libertad, todas seremos Mujeres del Año, todos los días. Y esto no es una ideología, es un estilo de vida. Muchas gracias”.