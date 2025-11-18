México

Belinda descuido Venga la Alegría: así fue el bochornoso accidente que sufrió en pleno show en vivo

El público advirtió a la cantante sobre lo que estaba pasando con su vestuario y ella le echó la culpa a Mercurio retrógrado

(TikTok: @lamalafv)
(TikTok: @lamalafv)

Belinda se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales tras ofrecer un concierto en la Feria de Querétaro el pasado 17 de noviembre.

Y es que la cantante sufrió un accidente con su vestuario en pleno show y estuvo a punto de enseñar un seno.

Fueron sus fanáticos quienes le advirtieron y de inmediato tomó medidas para evitar que el incidente pasara a mayores.

(TikTok)
(TikTok)

“Ya sé que se me sale la bubi, ya sé ¿Qué hago? Mientras se vea sexy, todo está bien”, dijo mientras intentaba acomodarse su top plateado.

La también actriz tomó con humor lo sucedido y le echó la culpa a mercurio retrógrado.

El momento se viralizó en redes sociales, mientras algunos aplaudieron la reacción de Belinda, otros halagaron su belleza y resaltaron el respeto que el público tiene por ella.

(TikTok)
(TikTok)
  • “Belinda descuido Venga la Alegría.”
  • “La bubi también quería salir en el show.”
  • “De color de rosa veo la vida hermosa.”
  • “No veía descuidos así fuera de Venga la Alegría.”
  • “Pero le gritan con respeto y es lo más hermoso.”
  • “En mi próxima vida quiero reencarnar en Belinda, así de bella sin imperfecciones.”

Ese no fue el único momento del concierto de Belinda que se viralizó en redes, pues también bajó del escenario para saludar a sus fans, recibió algunas figuras de sus personajes favoritos de películas de terror y los acomodó.

(IG: @belindapop)
(IG: @belindapop)

Sia lanza “Snowman” con Belinda

El pasado 14 de noviembre, la estrella australiana estrenó una nueva versión de “Snowman” junto a Belinda.

El tema original, publicado por la cantante australiana en noviembre de 2017, adquiere así una renovada dimensión gracias a esta colaboración con la artista mexicana.

Esta unión musical no representa el primer cruce artístico entre ambas figuras. En 2006, Belinda incluyó en su álbum Utopía una canción homónima compuesta por Sia Kate Isobelle Furler.

Nueva colaboración entre Belinda y
Nueva colaboración entre Belinda y Sia. Foto: (YouTube)

El disco, que también contenía éxitos como “Bella traición” y “Ni Freud ni tu mamá”, consolidó a Belinda en la escena pop. Aunque el público en general desconocía la participación de Sia como autora de “Utopía”, se especula que la canción llegó a manos de la estrella mexicana durante la preproducción del álbum; sin embargo, no existen detalles sobre el acuerdo entre las artistas.

El impacto de “Utopía” trascendió lo musical; Christian Nodal se tatuó el nombre del álbum en la frente como muestra de amor a Belinda durante su relación.

El tatuaje de "Utopía" fue
El tatuaje de "Utopía" fue el último que Nodal se hizo en relación a Belinda, a finales de 2021 (Foto: Archivo)

Tras la ruptura, el intérprete de regional mexicano optó por cubrir y después eliminar todos los tatuajes vinculados a la artista utilizando un tratamiento láser, motivado por el deseo de que su hija Inti lo conociera sin marcas en el rostro cuando empezó su relación con Cazzu.

“Sí, duele mucho. Y aparte es que yo no soy tan disciplinado con esas cosas de (usar) cremitas, y pues tiene mucho que ver todo eso. Se supone que es una sesión cada dos o tres meses; yo ya tengo tres sesiones, pero se hacen unas llagas muy dolorosas”, contó el actual esposo de Ángela Aguilar en entrevista para Noche de Luz.

