Christian Nodal sorprende a Ángela Aguilar en pleno show en vivo, mientras Cazzu y Belinda eran nombradas ‘Mujer del Año’

La intérprete de regional mexicano corrió a los brazos de su esposo

(TikTok: @ritmoestrella_)
(TikTok: @ritmoestrella_)

Christian Nodal sorprendió a Ángela Aguilar en un concierto que ofreció el pasado 20 de noviembre en Tucson, Arizona, como parte de su gira Libre Corazón.

El intérprete de regional mexicano intervino cuando su esposa estaba cantando Dime cómo quieres para entonar su parte.

Lo que más llamó la atención fue que Nodal no salió al escenario, lo hizo tras bambalinas.

Los famosos volvieron a cantar juntos | TikTok: @shho961

La intervención del cantante mexicano acaparó la atención de los asistentes, especialmente de quienes se encontraban en las primeras filas, ya que fueron los primeros en darse cuenta que estaba cantando en vivo.

La reacción de Ángela Aguilar no se hizo esperar; visiblemente emocionada al reconocer la voz de su esposo, aprovechó un momento del coro para acercarse y abrazarlo detrás de las cortinas.

El instante, registrado por algunos asistentes, se viralizó rápidamente en redes sociales. Mientras algunos internautas aplaudieron el gesto que Nodal tuvo con su esposa, otros lo criticaron por no salir al escenario.

(IG: @angela_aguilar_)
(IG: @angela_aguilar_)
  • “Ni Ángela sabía que su esposo iba a cantar. Creó que Nodal no salió porque era el momento de su esposa, quiso que ella brillara sola y así fue."
  • “¿Por qué no salió? ¿Le dio vergüenza?"
  • “Gracias por tu apoyo, Nodal.”
  • “Da mucho que pensar y da pie a las especulaciones.”
  • “Todos estamos en la gala donde están Belinda y Cazzu.”

Hasta el momento, el matrimonio no se ha pronunciado al respecto.

Cazzu y Belinda fueron nombradas ‘Mujer del Año’

El concierto de Ángela Aguilar, al que asistió Christian Nodal, coincidió con la ceremonia de premiación de la revista GQ, donde Belinda y Cazzu -ex parejas del cantante- fueron vistas juntas por primera vez y nombradas Mujeres del Año.

Captura de pantalla
Captura de pantalla

Fue por esa razón que muchos internautas mencionaron a las cantantes en los videos virales de Nodal y Ángela Aguilar.

Así fue el encuentro de Belinda y Cazzu

Las cantantes tuvieron un breve pero significativo encuentro durante el evento; se saludaron, intercambiaron unas palabras y posaron para las cámaras.

Hasta el momento, ninguna de las dos ha hablado sobre su acercamiento; no obstante, en las imágenes virales aparecen sonriendo.

(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Cabe recordar que Christian Nodal comenzó una relación amorosa con Cazzu aproximadamente tres meses después de terminar su romance y compromiso matrimonial con Belinda.

Durante esos primeros meses de noviazgo, la argentina fue duramente criticada en redes. Sin embargo, su situación cambió cuando se convirtió en madre junto a Nodal, pues meses después del nacimiento de Inti, él comenzó un romance con Ángela Aguilar.

Horas antes de la premiación, Cazzu tuvo un encuentro con medios en donde habló sobre la posibilidad de hacer una colaboración musical con Belinda.

“Solamente colegas, por el momento nada más eso”, dijo para cerrar el tema.

Temas Relacionados

Ángela AguilarChristian NodalBelindaCazzuMujer del Añomexico-entretenimiento

