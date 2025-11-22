México

Aseguran que Nodal estuvo a nada de golpear a José Madero por Ángela Aguilar: “Le tiró el can”

El cantante de “Botella tras botella” es señalado de haberse enojado por una interacción entre su esposa y el ex integrante de Pxndx

Pepe Madero, Nodal y Ángela
Pepe Madero, Nodal y Ángela habrían protagonizado un escándalo (Foto: Marlem Suárez @barbieperiodista/ Michael Tran - AFP)

La supuesta disputa entre Christian Nodal y José Madero ha generado una ola de especulaciones en el mundo del espectáculo mexicano. Según la periodista Martha Figueroa, ambos artistas habrían protagonizado un altercado durante una alfombra roja reciente, en el que la presencia de Ángela Aguilar habría sido el detonante de la tensión.

De acuerdo con la información difundida por Martha Figueroa, Nodal y Madero coincidieron en un evento. Ángela Aguilar, por supuesto, habría asistido junto a su esposo. El cantante de Botella tras botella se habría dado cuenta de que el ex integrante de Pxndx estaba “tirándole el can” a su pareja. Ante esto, se habría acercado para enfrentarlo y comenzó un supuesto intercambio de palabras.

El forcejeo entre Nodal y Pepe Madero, según Martha Figueroa

Pepe Madero y Nodal se
Pepe Madero y Nodal se habrían enfrentado en una alfombra roja (José Madero Vizcaíno)

La periodista relató que el intercambio entre ambos cantantes habría escalado hasta un forcejeo, lo que obligó al personal de seguridad a separarlos. Como consecuencia directa de este incidente, una colaboración musical supuestamente estaban preparando quedó cancelada.

Según el testimonio de Martha Figueroa, Pepe Madero habría abandonado el lugar y se habría referido a Nodal como “un loco”. Del mismo modo, la comunicadora insinuó que tal vez esa fue la razón por la que el cantante no incluyó a Ángela Aguilar en los agradecimientos cuando ganó un premio Grammy.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha confirmado ni desmentido públicamente esta versión de los hechos. Por lo tanto, la información permanece en el terreno del rumor y carece de confirmación oficial por parte de Christian Nodal, José Madero o Ángela Aguilar.

Las canciones más emblemáticas de Christian Nodal

Christian Nodal ganó gracias a
Christian Nodal ganó gracias a su dico "Quien Y Como Yo?". . REUTERS/Mario Anzuoni

Christian Nodal ha consolidado su carrera como uno de los principales exponentes del regional mexicano. Su discografía incluye temas que han alcanzado gran popularidad y permanencia en las listas de éxitos. Entre sus canciones más emblemáticas destaca “Adiós amor”, sencillo que lo catapultó a la fama en 2017 y se ha convertido en un referente del género.

Otra de sus piezas reconocidas es “Probablemente”, en colaboración con David Bisbal, que reforzó su proyección internacional. “No te contaron mal” también figura entre sus éxitos, caracterizada por su estilo de mariachi renovado. El tema “De los besos que te di” obtuvo amplio reconocimiento y múltiples premios, consolidando su lugar en la música popular.

“Botella tras botella”, junto a Gera MX, marcó un momento clave al fusionar el regional mexicano con el rap, logrando alcanzar un público diverso y superar récords de streaming. Canciones como “Aquí abajo”, “Se me olvidó” y “Te fallé” han reforzado su presencia en la industria.

La obra de Nodal ha influenciado a una nueva generación de artistas del regional, y sus temas ocupan lugares destacados en plataformas digitales y estaciones de radio en América Latina y Estados Unidos.

