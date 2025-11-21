Vocalista de Iron Maiden estará en México para la CCXP 2026

Científicos bautizaron como 'Bruce Dickinson’ a una de las especies encontradas. (Foto: Difusión)

El legendario vocalista de Iron Maiden, Bruce Dickinson, llegará a México como una de las grandes atracciones de la Comic Culture Experience (CCXP) México 2026. El anuncio ha generado enorme expectativa entre los fans del metal y la cultura pop, pues su presencia significaría un particular momento para ambos nichos.

El 24 de abril, Dickinson participará en dos escenarios principales: el Thunder Stage by Cinemex, donde compartirá su trayectoria y procesos creativos, y el Omelete Stage by Dos Equis, con una entrevista especial que permitirá una interacción directa con los asistentes que compren primero su pase.

La confirmación de su llegada, a partir de las redes sociales oficiales de la convención, no es sólo un atractivo musical, sino un puente entre distintas expresiones de la cultura pop.

"¡Bruce Dickinson llega a la #CCXPMX26! Mucho más que una leyenda del rock: una mente que trasciende los escenarios y conquista nuevos universos". - A partir de las redes oficiales de la CCXP México, se dio a conocer que el legendario vocalista de Iron Maiden llegaría al país para presentarse en la convención. Crédito: Instagram/ @ccxp_mx

El festival, tradicionalmente enfocado en cine, cómics, series y videojuegos, abre ahora sus puertas a un artista que ha trascendido la música para convertirse en un creador integral.

Quién es Bruce Dickinson, el vocalista de Iron Maiden que llegará a México para convención de cómics

Dickinson es reconocido no sólo por su voz en Iron Maiden, sino también por su faceta como escritor, piloto y conferencista. Su incursión en proyectos como The Mandrake Project, que combina cómic y música, conecta directamente con la temática del evento, que celebra la convergencia de medios narrativos y creativos.

El cantante Bruce Dickinson se ha convertido en un artista particularmente multifacético. Helle Arensbak/Ritzau Scanpix/via REUTERS

Como escritor, Dickinson ha publicado novelas satíricas como The Adventures of Lord Iffy Boatrace y The Missionary Position, caracterizadas por un humor irreverente y crítico hacia la aristocracia británica.

Su conexión con lo audiovisual incluye la coautoría del guion de la película Chemical Wedding (2008), inspirada en el ocultista Aleister Crowley, y su participación en proyectos de cine de terror como Bjorn of the Dead.

Además, escribió la canción “Bring Your Daughter... to the Slaughter” para A Nightmare on Elm Street 5, tema que curiosamente le valió un Razzie Award en 1990, pero que más tarde se convirtió en el único sencillo de Iron Maiden en alcanzar el número uno en las listas británicas.

El cantante de Iron Maiden también es piloto de aviones, tiene una empresa aeronáutica y otra de cerveza. Se encargó de conducir el famoso Boeing 747 “Ed Force One” durante las giras mundiales de Iron Maiden. Crédito: X/ @@tuitipedia

En su faceta como piloto, fue comandante de líneas aéreas comerciales y el responsable de pilotar el famoso Boeing 747 “Ed Force One” durante las giras mundiales de Iron Maiden. Esta experiencia lo convirtió en un referente de liderazgo y disciplina, cualidades que también comparte en conferencias internacionales.

Qué representa la presentación de Dickinson en eventos de este tipo en el país

Esta convención ha destacado en ediciones anteriores por recibir a figuras de gran renombre como Pedro Pascal, Sydney Sweeney, John Cena y Scarlett Johansson, quienes atrajeron multitudes y reforzaron el prestigio del evento.

Artistas de la talla de Pedro Pascal y John Cena llegaron a la CCXPMX 2025 - Diseño: Jovani Pérez / Infobae México

La inclusión de Bruce Dickinson marca un cambio de perfil, pues introduce al mundo del rock y la música dentro de espacios que hasta ahora habían estado dominado por el cine y los cómics.

Este giro no sólo diversifica la oferta, sino que también amplía la audiencia, atrayendo a fanáticos de otros sectores y consolidando a México como un destino clave para la cultura pop global.