México

Black Label Society en México: fechas, horarios, preventa y todo lo que debes saber

La legendaria banda de heavy metal llegará a nuestro país para deleitar a todos sus fanáticos

Guardar
El 2026 estará cargado de
El 2026 estará cargado de guitarrazos con la presentación de esta gran banda. (Créditos: Instagram/Black Label Society)

El regreso de Black Label Society a la Ciudad de México ya tiene fecha y lugar. La capital recibirá a una de las bandas más influyentes del heavy metal mundial, en un evento que ha generado gran expectación entre los seguidores del género.

La noticia, confirmada por OCESA Fact, marca el retorno de Zakk Wylde y su grupo a uno de los escenarios donde su música ha encontrado una de las audiencias más apasionadas y numerosas de este género musical.

En el evento presentarán los temas más recientes de la banda, así como los clásicos que han definido su trayectoria, por lo que se espera un sold out para el día del concierto. Según OCESA Fact, la preventa de boletos comenzará el 6 de noviembre, mientras que la venta general estará disponible a partir del 7 de noviembre, tanto en Ticketmaster como en la taquilla del recinto.

Cuándo y dónde podremos escuchar todos sus éxitos

La cita es el próximo 23 de abril de 2026, en el Velódromo Olímpico. La alineación que pisará el escenario estará compuesta por Zakk Wylde en la guitarra y voz, John “JD” DeServio en el bajo, Dario Lorina en la guitarra rítmica y Jeff Fabb en la batería, quienes prometen una descarga de energía y virtuosismo en cada interpretación.

Dentro del show presentarán su
Dentro del show presentarán su nueva música. (TW Ocesa)

La leyenda viva del heavy metal

Fundada en 1998, Black Label Society ha construido una carrera sólida dentro del metal moderno, caracterizada por la potencia de sus riffs, la versatilidad de sus letras y una presencia escénica que ha convertido a Wylde en una figura de culto. La banda ha editado álbumes emblemáticos como The Blessed Hellride (2003), Mafia (2005) y Order of the Black (2010), manteniendo una línea musical coherente y fiel a sus raíces. “Si algo funciona, no se cambia”, afirma el grupo, una filosofía que, según OCESA Fact, ha consolidado la confianza de sus seguidores y ha situado a la banda en la misma estirpe de constancia que nombres como AC/DC o The Rolling Stones.

El impacto de Black Label Society trasciende fronteras. OCESA Fact destaca que la banda suma más de 2,9 millones de oyentes mensuales en plataformas digitales, con la Ciudad de México posicionada como la quinta urbe a nivel mundial en número de reproducciones, descargas y escuchas de su música. Temas como “Stillborn”, “Suicide Messiah” y “Fire It Up” han superado los 200 millones de reproducciones, convirtiéndose en himnos para los fanáticos y en parte esencial de la cultura del heavy metal contemporáneo.

La agrupación liderada por Zakk
La agrupación liderada por Zakk Wylde es una de las favoritas de los amantes del metal. (REUTERS)

En el último año, la agrupación ha renovado la expectativa de sus seguidores con el lanzamiento de nuevos sencillos. El 9 de octubre, Black Label Society presentó “Broken and Blind”, que se suma a “Lord Humungus” y “The Gallows”, anticipando la llegada de su duodécimo álbum de estudio. Esta serie de lanzamientos, según OCESA Fact, refuerza la vigencia creativa de la banda y eleva la anticipación por su próxima visita a la capital mexicana.

Temas Relacionados

Black Label SocietyZakk WyldeHeavy metalCiudad de MéxicoVelódromo OlímpicoOCESA Factmexico-entretenimiento

Más Noticias

Sin identificar y bajo los efectos de la droga: esto se sabe del asesino de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

La FGE solicitó al INE investigar la identidad del homicida por medio de las huellas dactilares mientras se especula que el masculino sea menor de edad

Sin identificar y bajo los

Lupita Villalobos causa revuelo por video donde enfrenta a fan que coqueteó con su esposo

El video del incidente se viralizó rápidamente en redes sociales

Lupita Villalobos causa revuelo por

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en esta última hora del 3 de noviembre

Inaugurado el 19 de junio de 2005, actualmente transporta a más de 22 millones de usuarios al año

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en

Popocatépetl hoy: volcán registró 13 emisiones este 3 de noviembre

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos en el país y está ubicado en los límites territoriales de Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl hoy: volcán registró 13

Estudiantes de Morelia, Michoacán, marchan por el homicidio del alcalde de Uruapan

Tras el ataque a Carlos Manzo, jóvenes se manifiestan por la seguridad bajo el lema ¡Que el miedo no nos calle!

Estudiantes de Morelia, Michoacán, marchan
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sin identificar y bajo los

Sin identificar y bajo los efectos de la droga: esto se sabe del asesino de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Debilitan a “Comandante Cromo”: caen tres más por extorsión en el istmo de Tehuantepec durante Operación Sable en Oaxaca

Gobernador de Michoacán justifica uso de fuerza pública “para evitar una tragedia” en manifestaciones de Morelia

Revelan primeros videos del modus operandi del asesino de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, Michoacán

La noche que rodaron cinco cabezas en Uruapan: el atroz crimen que detonó la guerra narco en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Lupita Villalobos causa revuelo por

Lupita Villalobos causa revuelo por video donde enfrenta a fan que coqueteó con su esposo

¿Quién es Gonzalo Celorio, el ganador del Premio Cervantes 2025?

The Neighbourhood regresa a México en 2026: fechas, sedes y todo lo que debes saber

La Granja VIP en vivo hoy lunes 3 de noviembre: fuertes polémicas tras la eliminación de Omahi

El agradecimiento de Shakira a Emilio Azcárraga tras su concierto privado en Televisa y cobrar millones de pesos

DEPORTES

México vs Países Bajos: cuándo,

México vs Países Bajos: cuándo, a qué hora y dónde ver la semifinal del Mundial femenil sub-17

Fernando Valenzuela entre la lista de nominados para entrar al Salón de la Fama de la MLB

Triple empate en el liderato de goleo de la Liga MX: “Hormiga” González alcanza a Paulinho y a Joao Pedro

Hay nuevo súper líder en la Liga MX y la liguilla al momento arroja dos clásicos previo a la última jornada

Majo González explota en redes sociales contra el gobernador de Michoacán tras asesinato de Carlos Manzo