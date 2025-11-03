Black Label Society en México: fechas, horarios, preventa y todo lo que debes saber

El 2026 estará cargado de guitarrazos con la presentación de esta gran banda. (Créditos: Instagram/Black Label Society)

El regreso de Black Label Society a la Ciudad de México ya tiene fecha y lugar. La capital recibirá a una de las bandas más influyentes del heavy metal mundial, en un evento que ha generado gran expectación entre los seguidores del género.

La noticia, confirmada por OCESA Fact, marca el retorno de Zakk Wylde y su grupo a uno de los escenarios donde su música ha encontrado una de las audiencias más apasionadas y numerosas de este género musical.

En el evento presentarán los temas más recientes de la banda, así como los clásicos que han definido su trayectoria, por lo que se espera un sold out para el día del concierto. Según OCESA Fact, la preventa de boletos comenzará el 6 de noviembre, mientras que la venta general estará disponible a partir del 7 de noviembre, tanto en Ticketmaster como en la taquilla del recinto.

Cuándo y dónde podremos escuchar todos sus éxitos

La cita es el próximo 23 de abril de 2026, en el Velódromo Olímpico. La alineación que pisará el escenario estará compuesta por Zakk Wylde en la guitarra y voz, John “JD” DeServio en el bajo, Dario Lorina en la guitarra rítmica y Jeff Fabb en la batería, quienes prometen una descarga de energía y virtuosismo en cada interpretación.

Dentro del show presentarán su nueva música. (TW Ocesa)

La leyenda viva del heavy metal

Fundada en 1998, Black Label Society ha construido una carrera sólida dentro del metal moderno, caracterizada por la potencia de sus riffs, la versatilidad de sus letras y una presencia escénica que ha convertido a Wylde en una figura de culto. La banda ha editado álbumes emblemáticos como The Blessed Hellride (2003), Mafia (2005) y Order of the Black (2010), manteniendo una línea musical coherente y fiel a sus raíces. “Si algo funciona, no se cambia”, afirma el grupo, una filosofía que, según OCESA Fact, ha consolidado la confianza de sus seguidores y ha situado a la banda en la misma estirpe de constancia que nombres como AC/DC o The Rolling Stones.

El impacto de Black Label Society trasciende fronteras. OCESA Fact destaca que la banda suma más de 2,9 millones de oyentes mensuales en plataformas digitales, con la Ciudad de México posicionada como la quinta urbe a nivel mundial en número de reproducciones, descargas y escuchas de su música. Temas como “Stillborn”, “Suicide Messiah” y “Fire It Up” han superado los 200 millones de reproducciones, convirtiéndose en himnos para los fanáticos y en parte esencial de la cultura del heavy metal contemporáneo.

La agrupación liderada por Zakk Wylde es una de las favoritas de los amantes del metal. (REUTERS)

En el último año, la agrupación ha renovado la expectativa de sus seguidores con el lanzamiento de nuevos sencillos. El 9 de octubre, Black Label Society presentó “Broken and Blind”, que se suma a “Lord Humungus” y “The Gallows”, anticipando la llegada de su duodécimo álbum de estudio. Esta serie de lanzamientos, según OCESA Fact, refuerza la vigencia creativa de la banda y eleva la anticipación por su próxima visita a la capital mexicana.