Este suele ser uno de los alimentos favoritos de muchos mexicanos. Foto: La ruta de la garnacha

El tuétano de res es la sustancia grasa y blanda que se encuentra en el interior de los huesos largos de la vaca, como el fémur.

Compuesto principalmente por tejido adiposo, el tuétano es apreciado en la gastronomía por su sabor y textura cremosa.

Se utiliza en varias preparaciones culinarias, donde puede servirse solo, untado en pan o como ingrediente para dar sabor y cuerpo a caldos, sopas y guisos.

Además, contiene grasas, proteínas, vitaminas y minerales como hierro y fósforo por lo que su consumo moderado puede brindar beneficios a la salud, como te contamos a continuación.

En muchas culturas se considera un alimento de alto valor energético, recomendado de manera tradicional para fortalecer a personas en recuperación o con necesidades nutricionales elevadas. (TripAdvisor)

Cuáles son los beneficios de comer tuétano de res

El tuétano de res aporta varios nutrientes y compuestos que pueden ser beneficiosos para la salud cuando se consume como parte de una alimentación equilibrada. Entre sus principales beneficios se incluyen:

Fuente de grasas saludables: Contiene ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados, que pueden contribuir al mantenimiento de la salud cardiovascular si se consumen en cantidades adecuadas.

Aporte de colágeno y gelatina: Estos compuestos favorecen la salud de las articulaciones y pueden ayudar a mantener la elasticidad de la piel.

Minerales y vitaminas: El tuétano contiene hierro, fósforo, vitamina A y vitamina K2, importantes para la función sanguínea, la salud ósea y el sistema inmunológico.

Apoyo a la saciedad: Debido a su contenido graso, el tuétano puede generar sensación de saciedad, lo que ayuda a evitar el consumo excesivo de otros alimentos.

Sabor y textura en la cocina: Más allá del valor nutricional, el tuétano enriquece platos tradicionales, caldos y guisos, aportando sabor y valor energético.

Es importante recordar que su consumo debe ser moderado, dado su alto contenido calórico y graso, especialmente en personas con condiciones que requieren vigilancia de la ingesta de lípidos.

En la cocina moderna, el tuétano suele servirse untado en pan tostado, acompañado de hierbas frescas o mezclado con salsas para enriquecer carnes y guisos. Tuétano. foto: ingredienta

Cómo comer tuétano de manera saludable

Para consumir tuétano de res de manera saludable, conviene elegir métodos de preparación que limiten el aporte excesivo de calorías y grasas añadidas. Algunas recomendaciones son:

Porciones pequeñas: Disfrutar el tuétano en cantidades moderadas, ya que es un alimento denso en calorías y grasas.

Cocción al horno o asado: Preparar los huesos con tuétano al horno o asados, evitando frituras y excesos de aceite.

Acompañar con vegetales: Servir el tuétano junto a ensaladas frescas, vegetales asados o tostadas integrales para equilibrar el aporte nutricional.

Incorporar en caldos: Añadir el tuétano a sopas y caldos aporta sabor y nutrientes, sin necesidad de consumirlo de forma exclusiva.

Evitar añadir sal en exceso: El sabor natural del tuétano suele ser suficiente, por lo que no es necesario añadir grandes cantidades de sal u otros condimentos ricos en sodio.

Optar por estos métodos permite disfrutar del sabor y los beneficios del tuétano dentro de una alimentación variada y equilibrada.